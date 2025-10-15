KONOSU CITY FOOTBALL CLUB、埼玉県1部リーグを2位でフィニッシュ

株式会社KONOSU CITY FOOTBALL CLUB

KONOSU CITY FOOTBALL CLUB（本拠地：埼玉県鴻巣市）は、

2025年度 埼玉県社会人サッカー1部リーグにおいて最終順位2位でシーズンを終了し、

関東社会人サッカー大会（関東リーグ昇格プレーオフ）への出場権を獲得しました。

クラブ設立以来掲げてきた「地域に根ざし、誇りを生み出すクラブへ」という想いを胸に、

いよいよ鴻巣・北本から関東の舞台へ挑戦します。

埼玉県1部リーグ 最終順位：第2位

今シーズン、KONOSU CITY FOOTBALL CLUBは

組織的な守備と粘り強い攻撃を軸に安定した戦いを展開。

リーグ終盤まで昇格争いが続く中、勝ち点を積み重ね、見事2位でシーズンを締めくくりました。

クラブ理念である「地域 × チーム × サポーター」の三位一体の力が結実し、

クラブとしての新たな歴史の扉を開く結果となりました。

次の挑戦：関東社会人サッカー大会へ

「関東社会人サッカー大会」は、各都県の上位チームが出場し、

関東リーグ昇格を懸けて戦うトーナメント形式の大会です。

KONOSU CITY FOOTBALL CLUBは、

鴻巣・北本を中心とする地域の誇りと情熱を胸に、

関東リーグ昇格を目指して全力で挑みます。

クラブ代表コメント

「この結果は、選手・スタッフ・パートナー企業、

そして日々応援してくださるサポーターの皆さま一人ひとりの力によって掴み取ったものです。

応援してくださる皆様の期待を背負い、関東の舞台で戦うことに誇りを持ち、これからも地域と共に歩み続けます。関東リーグ昇格を皆様と喜び合えることを願っています。」