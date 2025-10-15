ひょうご神戸スタートアップファンド出資「FABRIC TOKYO 」出張採寸会　10月21日、アンカー神戸で初開催。10%OFFの優待あり　予約受付中

株式会社 神戸新聞社

株式会社神戸新聞社が運営するアンカー神戸で10月21日13～20時、「FABRIC TOKYO」の出張採寸会を開催します。同社は、ひょうご神戸スタートアップファンドが出資しているスタートアップで、スーツやワイシャツ、ビジネスカジュアル向けのジャケットなど、機能性生地 × オーダーウェアを扱っている、オーダーメイドのビジネスウェアブランドです。普段、直営店でしか採寸できないところ、この日限りで採寸ができる【出張採寸会】をアンカー神戸で実施いたします！

【採寸会参加者の皆さまへ】10%OFFのクーポンも特別にご用意いただいていますので、ぜひこの機会にご予約ください！

※今回の出張採寸会は、男性のみが対象となります。

【出張採寸会・参加イベント】

BIG Impact 2025 Fall in Kobe/ Investing in Kobe ～投資が築く神戸の街づくりと資産形成～

https://big-impactfund.com/news/p778/

【開催日時】

・10/21(火)の13~20時（事前予約制）

【採寸会の流れ】

・採寸 → 生地やデザイン選択 → 注文

・所要時間：約30分（お一人さま30分枠）

*当日は生地サンプルもお持ちいたします。全商品分のご用意は難しいため、人気生地や定番生地を中心にお持ちいたします。

【事前予約はこちら(https://coubic.com/fabrictokyo/2866644)】

【価格帯】

メンズ向け（価格は税込です）

・オーダースーツ（ジャケット + パンツ）：45,000円～

・オーダーシャツ（ジャケット + パンツ + ベスト）：62,000円～

・オーダーセットアップ（軽量スーツ）：49,800円～

・オーダージャケット（スーツジャケット）：35,000円～

・オーダージャケット（ビジネスカジュアルジャケット）：30,000円～

・オーダースラックス：18,000円～

・オーダービジネスカジュアルパンツ：19,800円～

・オーダーチノパン：18,000円～

・オーダーポロシャツ（半袖・長袖）：9,800円～

・オーダーカットソー（タートルネック）：16,000円～ *新商品です

・オーダーコート：69,000円～

※ネクタイやベルトなどのアクセサリーも扱っております。

【諸注意】

・当日のご案内がスムーズに進むよう、お手数ですが会員登録がまだのお客さまは【事前に会員登録】をいただけますと幸いです。

・全身の採寸を行うため、採寸しやすい服装（シャツや薄手のインナー）でお越しいただけますと幸いです。厚手のスウェットやパーカーなどはお脱ぎいただく形となります。

【FABRIC TOKYOとは】

“Fit Your Life.”をブランドコンセプトに、体型だけでなく、お客さま一人ひとりの価値観やライフスタイルにフィットする、オーダーメイドのビジネスウェアを提供するブランドです。

一度、ご来店いただき、店舗で採寸した体型データがクラウドに保存されることで、以降はオンラインからオーダーメイドの1着を気軽に注文することができます。

リアル店舗も自社で展開し、関東・関西・名古屋・福岡の合計10店舗を運営中。

公式HPはこちら(https://fabric-tokyo.com/)

【法人・団体のお客さま向け窓口】

FABRIC TOKYOでは、団体・法人のお客さま向けサービスのご提供も行っております。「お客さまに対する、第一印象を大切にしたい」「新卒社員向けに着こなしセミナーを開催してほしい」「出張採寸に来てほしい」など、団体・法人のお客さまからのご要望にお応えするプランもご用意しております。

法人提携による、特別プランのご提案も可能ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

法人・団体のお客さま向けサービスはこちら(https://fabric-tokyo.com/pages/biz-entry)

【アンカー神戸】

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト

https://anchorkobe.com/

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com