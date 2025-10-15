マーケティング施策の事前評価をもっと手軽に。Webアンケートサービス「ニーヨン」で２種の新パッケージを提供開始

株式会社アンド・ディ

株式会社アンド・ディは、Webアンケートサービス「ニーヨン(https://ni-yon.and-d.co.jp/)」において、マーケティング施策の実施前に効果を検証できる2つの新パッケージ「キャンペーン事前テスト」と「広告クリエイティブ事前テスト」を2025年10月15日より提供開始します。

「ニーヨン」サービスサイト :https://ni-yon.and-d.co.jp/

マーケティング施策の事前テストをハイスピード＆高品質で

近年、キャンペーンの企画や広告の制作には、マーケティング施策としてのスピードが強く求められており、その一方で事前の検証を十分に行えないまま施策が実施されるケースも多く見られます。

こうした中、今回提供する2つの新しいパッケージにより、キャンペーンや広告クリエイティブの案について通常24時間という短期間で質の高いアンケートによる事前評価が可能となりました。限られたスケジュールの中でも、事前チェックや継続的な定型評価を行うことで、より精度の高い意思決定をご支援します。

特長1：今までにないスピードで実施前の検討に間に合う

５分程度の設定の後、通常24時間以内にレポートがダウンロード可能。直感的で分かりやすいレポートフォーマットにより、結果の社内共有もスムーズです。

特長2：必要な評価指標をカスタマイズ聴取

評価の目的に応じて、アンケート構成を最適な形で実施します。

キャンペーン事前テストでは、(1)実施内容の評価をする「キャンペーン内容評価」と(2)伝達方法を評価する「キャンペーンメッセージ評価」、広告クリエイティブ事前テストでは(1)ブランド構築を目的とする「ブランディング重視視点」と(2)行動喚起を目的とする「レスポンス重視視点」と、目的に応じた評価視点を選択可能です。さらに、一部の指標はテキスト入力で設定することもでき、より柔軟な評価設計を実現します。

対象：※画像提示

〇キャンペーン1～4案（店頭・オンラインで行う各種販促施策や商品改定等）

〇広告クリエイティブ1～4案（Web上・アプリ上・雑誌新聞・OOH等の平面（画像）の広告）

期間：通常24時間以内

費用：18.1万円～（1案での最小構成）

回答者：消費者アンケートモニター（性別・年齢・居住地、商品購入等の条件を設定可能）

設問数：本調査9～13問（各案の個別評価モナディック形式）

アウトプット：PowerPointレポート（3案の評価で45～55ページ程度）、Excel集計表

ニーヨンについて

ニーヨン利用概要

ニーヨンでは用意されたマーケティングリサーチのテーマを選ぶことで、アンケートの設計から消費者パネルへのアンケート配信、レポートの作成までが自動化されたリサーチパッケージを利用できます。Webサイト上で5分程度の簡単な設定をするだけで、通常24時間後にはPowerPointの結果レポートをダウンロードできます。

提供スピードやコスト削減による効率化はもちろん、調査会社の知見にもとづいたパッケージ形式で、調査の経験が少ない方にも安心してご利用いただけるサービスです。

提供パッケージ一覧

「ニーヨン」ではこれまで、ブランド評価やコンセプト評価など、商品の企画・検討段階での調査を中心に6種のパッケージを提供してまいりました。今回、新たに2種類のパッケージを追加することにより、マーケティング施策の企画から実施まで幅広い課題に対応可能となります。

今回、お客様からのご要望を受け、該当テーマにおけるパッケージの拡充を実現いたしました。今後も、さらなるニーズが見込まれるテーマのパッケージ化や機能改善に取り組んでまいります。

ニーヨンの活用についてのご意見・ご相談をぜひお寄せください。

【企業紹介】

＜株式会社アンド・ディ＞ https://www.and-d.co.jp/

株式会社アンド・ディ（東京都港区、代表取締役：佐藤哲也）は、実績20年の「リサーチコンシェルジュ」としてフルサービスの調査を年間約150本実施し、多様なマーケティングニーズに伴走しています。AI（人工知能）・BI（ビジネスデータ統合）・集合知（Collective Intelligence）などのテクノロジーに対応したデータ取得・活用を支援する研究開発を行っており、パネルリサーチからAI処理やデータクローリングまで、クライアントのあらゆるデータ分析・処理ニーズにお応えします。