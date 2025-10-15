親も子もお口のケアに使いやすい「奥歯のすきま汚れもゴッソリ！Y字デンタルフロス」が2025年度グッドデザイン賞受賞！
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp ）のオリジナル商品「奥歯のすきま汚れもゴッソリ！Y字デンタルフロス」は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2025年度グッドデザイン賞」を受賞いたしました。
本商品は、歯医者さんを嫌がる子どもに、フロスで効果的にお口のケアをしてほしいという想いで、株式会社オールウェイズ、鹿児島大学小児歯科学分野との共同研究により、子どもも使いやすく歯科学的にも理想とする、子ども用Y字デンタルフロスとして開発が実現されました。
赤ちゃん本舗はさまざまな企業といっしょに赤ちゃんのいる暮らしをサポートし、スマイルな育児を応援していきます。
■グッドデザイン賞 受賞商品
「奥歯のすきま汚れもゴッソリ！Y字デンタルフロス」
＜審査委員による評価コメント＞
親がケアする場面と子ども自身が使う場面の双方に配慮した設計により、日常の口腔ケアを無理なく続けられる点が高く評価された。フロス習慣の有無は虫歯予防に大きな影響を及ぼす一方で、従来は親が子どもをケアするのに適した製品が限られていた。この子ども用Y字デンタルフロスは、その課題に応え、家庭での虫歯予防を通して子どもの健やかな成長を支えることが期待される。多様な持ち方を受け入れる柔軟さと、安心して使用できる親しみやすいデザインも特徴的である。
■開発の経緯と想い
子どものお口のケアをする親の困りごとや、ケアするための製品における課題を追求し、開発。
課題への着眼点やアプローチについて、詳細を紹介しています。
詳しくは、アカチャンホンポのモノとコトの秘話を綴った、『akachan honnpo+Stories』を
ご覧ください。
https://chirashi.akachan.jp/stories/products/story12/
■全国のアカチャンホンポとオンラインショップで販売中
「奥歯のすきま汚れもゴッソリ！Y字デンタルフロス」は、全国のアカチャンホンポとアカチャンホンポ オンラインショップにて販売中です！
アカチャンホンポ オンラインショップ
商品名：奥歯のすきま汚れもゴッソリ！Y字デンタルフロス
価格 ：348円（税込382円）
内容量：30本入
対象 ：３歳頃から
URL ：https://x.gd/zfm3x