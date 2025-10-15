ゴールドマン・サックス・オルタナティブズがNAVEXの過半数株式を取得 ブラックストーンを含むコンソーシアムが主導し、グローバル展開を支援

NAVEX Global, Inc.

倫理・リスク・コンプライアンス管理ソフトウェアのグローバルリーダーであるNAVEX（本社：米国オレゴン州、代表：アンドリュー・ベイツ）は、ゴールドマン・サックス・オルタナティブズが当社の過半数株式を取得したことを発表しました。また、ブラックストーンの個人投資家向けプライベートエクイティ戦略部門（以下「ブラックストーン」）も、同社の重要な少数株主になりました。NAVEX の以前の過半数株主である BC パートナーズ は、引き続き当社の重要な少数株主としての立場を維持します。新たな資本構成のもと、NAVEXはグローバル市場へのさらなる展開と、統合型GRCプラットフォーム「NAVEX One」の継続的な革新を一層推進してまいります。今回の買収完了に伴い、ゴールドマン・サックス・オルタナティブズのテクノロジー・プライベート・エクイティ部門責任者であるパートナーのハーシュ・ナンダ氏と、ゴールドマン・サックス・オルタナティブズのマネージング・ディレクターであるジュン・パク氏が取締役会に加わります。

NAVEX はオレゴン州ポートランド郊外に本社を構え、世界中で 13,000の企業や組織にサービスを提供しています。NAVEX Oneは、世界でも有数の包括的な倫理・リスク・コンプライアンス管理ソリューションを提供するプラットフォームであり、顧客がリスク関連の課題に積極的に対処し、ますます複雑化する規制環境の中で迅速かつ効果的に対応できる支援をしています。

「ゴールドマン・サックス・オルタナティブズはNAVEXがグローバル規模で倫理・リスク・コンプライアンス管理ソフトウェアの新たな基準を築き続ける中で、パートナーとして共に歩めることを光栄に思います。」と ハーシュ・ナンダ氏は述べています。「NAVEX の幅広い顧客基盤、優れた製品イノベーション、確かなリーダーシップに加え、ゴールドマン・サックスがグローバルネットワークとリソースでサポートすることにより、イノベーションを推進し、世界中の組織に持続的な価値観を提供できると確信しています。」と ジュン・パク氏は付け加え、「私たちは、企業が強靭で倫理的な文化を構築し、リスクに自信を持って立ち向かえるように支援することを共に目指していきたいと思います。」と続けました。

NAVEX CEO のアンドリュー・ベイツ氏は次のように述べています。「ガバナンス、リスク、コンプライアンスの未来を変革し、再定義するという道のりにおいて、ゴールドマン・サックス・オルタナティブズおよびブラックストーンを重要なパートナーとして迎え、新たな力強い章をスタートできることを大変嬉しく思います。この節目は、NAVEX の卓越した価値と可能性を改めて示すものであり、私たちは今後もイノベーションを推進し、グローバルな展開を加速させ、世界中の組織が誠実さと成功の文化を構築するよう支援いたします。また、BC パートナーズの支援のもと、当社は成長を加速し、製品を進化させ、グローバルな顧客コミュニティに比類のない価値を提供できるよう全力で取り組んでまいります。」

「NAVEX は、現代の倫理・コンプライアンスプログラムにおいて、常に新たな基準を打ち立てています。」と BCパートナーズのパートナー兼テクノロジー部門共同責任者である マーク・ファリボルズ氏は述べています。「NAVEX One の立ち上げからグローバル展開まで、NAVEX チームは実に素晴らしい成果を築いてこられました。NAVEX がその影響力をさらに深め、より多くの組織が信頼、責任、回復力に根ざした企業文化を構築できるよう支援していく、この次なる章を共に歩めることを楽しみにしています。」

この取引の一環として、ヴィスタ・エクイティパートナーズ（Vista Equity Partners） は同社への投資を終了しました。取引の詳細は開示されていません。

今回、ゴールドマン・サックス・オルタナティブズはワイル・ゴッシャル・アンド・マンジーズ法律事務所（Weil, Gotshal & Manges LLP）から、NAVEXはJ.P.モルガンおよびシンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）から助言を受けました。

■ゴールドマン・サックス・オルタナティブズのプライベートエクイティ事業について

ゴールドマン・サックス（NYSE：GS）は、世界有数のオルタナティブ投資家であり、5,000億ドル超の運用資産と30年以上の実績を有しています。同社は、プライベートエクイティ、グロースエクイティ、プライベートクレジット、不動産、インフラ、ヘッジファンド、サステナビリティなど、オルタナティブ投資の全領域にわたって投資を行っています。顧客は、直接的投資戦略、カスタマイズされたパートナーシップ、オープンアーキテクチャ型プログラムを通じて、これらのソリューションにアクセスしています。この事業は、顧客とのパートナーシップと成功の共有に焦点を当てて展開しており、グローバルネットワークと業界や市場全体の深い専門知識を活用しての、長期的な投資成果の提供を目指しています。オルタナティブ投資プラットフォームは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの一部であり、世界の主要機関投資家、金融アドバイザー、個人投資家に対して、公的および民間向けに、投資およびアドバイザリーサービスを提供しています。2025年6月30日時点でゴールドマン・サックスの監督資産は世界中で約 3.3 兆ドルに達しています。1986年に設立されたゴールドマン・サックス・オルタナティブズのプライベートエクイティ部門は、設立以来 750 億ドル以上を投資してきました。この事業は、グローバルなネットワーク、市場、業界、地域にわたる独自の洞察力、そしてゴールドマン・サックスの世界的なリソースを組み合わせて、企業の成長とポートフォリオ全体の価値観創出を加速させています。最新情報はLinkedIn(https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fshowcase%2Fgoldman-sachs-assetmanagement%2Fposts%2F%3FfeedView%3Dall)でご覧ください。

■ブラックストーン について

ブラックストーンは世界最大のオルタナティブ資産運用会社です。同社は、投資先企業の強化を通じて、機関投資家および個人投資家に魅力的なリターンを提供することを目指しています。ブラックストーン の運用資産は 1.2 兆ドルにのぼり、不動産、プライベートエクイティ、クレジット、インフラ、ライフサイエンス、グロースエクイティ、セカンダリー、ヘッジファンドなど、グローバルな投資戦略に分散されています。詳細はwww.blackstone.com(https://www.blackstone.com/jp/)をご覧いただくか、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/7834/)、 X (Twitter)(https://x.com/blackstone) 、 Instagram(https://www.instagram.com/blackstone/)にて@blackstoneをフォローしてください。

■BC パートナーズについて

BCパートナーズは、プライベートエクイティ、プライベートデット、不動産戦略を含む約 400 億ユーロの運用資産を有する大手投資会社です。1986 年の設立以来、約40年にわたり欧州のバイアウト市場の発展に積極的に貢献してきました。現在、BCパートナーズの統合された大西洋横断型投資チームは、欧州と北米のオフィスを拠点に活動しており、TMT、ヘルスケア、サービス&産業、食品の4つの主要セクターに注力しています。設立以来、130 件以上のプライベートエクイティ投資を完了しており、現在、第11 号プライベートエクイティ・バイアウトファンドを運用しています。詳細については、https://www.bcpartners.com/をご覧ください。

■NAVEX について

NAVEX は、Fortune 100および500企業の75% を含む13,000の組織から信頼を得ており、倫理・リスク・コンプライアンス管理ソリューション分野のグローバルリーダーです。NAVEX One のプラットフォームは、業界屈指のベンチマークデータとインサイトを活用し、リスク・コンプライアンスプログラムを強化することで、組織の力を高めます。NAVEX One は企業、第三者、エコシステムに関するリスクを 360 度の視点で把握し、規制遵守の強化と積極的なリスク管理を可能にします。NAVEX は、オレゴン州レイクオスウィーゴに本社を構え、グローバルに展開しており、ガバナンス・リスク・コンプライアンスの未来を切り拓き続けています。NAVEXに関する詳細は、以下のリンクよりご覧ください。 ブログ(https://www.navex.com/en-us/blog/) │LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/navexinc/posts/)│Facebook(https://www.facebook.com/NAVEXInc)│YouTube(https://www.youtube.com/@NAVEXInc)

■会社概要

会社名：NAVEX

本社：5885 Meadows Road, Suite 500 Lake Oswego, OR, 97035 United States

CEO（最高経営責任者）：アンドリュー・ベイツ

NAVEXウェブサイト：https://www.navex.com/ja-jp/