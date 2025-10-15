熱中症予防管理者×現役職人監修「ヘルメットインナー 汗タレーヌ」が2025年度グッドデザイン賞を受賞

株式会社BeautifulPeople

株式会社Beautiful People（本社：千葉県木更津市、代表：成岡 勝也）は、本日2025年10月15日（木）に、熱中症予防管理者×現役職人監修「ヘルメットインナー 汗タレーヌ」がグッドデザイン賞を受賞しました。

建設・インフラ現場で働く作業者のための、熱中症予防管理者と現役職人が共同開発したヘルメット用インナー「汗タレーヌ」汗による視界不良や熱中症リスクを軽減し、吸汗・速乾・通気性に優れた快適なつけ心地を実現します。

・グッドデザイン賞審査員による評価コメント（全文引用）

本製品は、ヘルメット内のインナーパーツを現役職人と共同開発した点が特徴だ。取り付けプレートの構造変更で着脱を簡単にし、汗が目に入るのを防ぎながらも通気性を確保するため、マイクロファイバー×二重エアメッシュの組み合わせを採用。色も熱がこもりにくいグレーカラーとした。洗濯を繰り返してもすぐ乾いて使用でき、使い捨てではない、サステナブルな製品としても優れている。

・「グッドデザイン賞」について

グッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として、国内外の多くの企業やデザイナーが参加しています。受賞のシンボルである「Gマーク」は、よいデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれています。

2025年10月時点で累計販売数45,000枚突破。- 「おでこの部分にはソフトマイクロファイバーを使用」従来のタオル生地に比べて、肌にやさしく汗をしっかり吸収します。- 「簡単装着」取り付けプレートの幅を狭くして、簡単に装着できてヘルメットにしっかりフィットします。- 「オリジナルカラーのグレーを採用」従来のブラックに比べて日光に当たった際の温度が上がりにくく、汗塩も目立ちにくいカラーです。

