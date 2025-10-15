昨年に続き2年連続！ ルクラのトレーラーハウス「OURTH for STAY」が2025年度グッドデザイン賞を受賞！災害時と平時のニーズに応える「動く上質空間」が、居住空間の常識を変える。

ルクラ株式会社

Good Desig Award2025 受賞ギャラリー(https://www.g-mark.org/gallery/winners/29236) 【トレーラーハウス/アワーズ フォー ステイ 】

▶︎「OURTH for STAY」公式HP ：https://www.lukura.jp/ourth/stay/

■受賞の背景

近年、頻発する自然災害への備えやインバウンド需要の回復、多様化するライフスタイルへの対応が、日本社会全体にとって重要な課題となっています。その中で「移動できる建物」であるトレーラーハウスは、迅速な設置が可能である点から、災害時の仮設住宅や平時の宿泊施設としての利用が期待されています。私たちルクラは、これらの社会的背景を考慮し、「もしも」の時も「いつも」の時も、誰もが心から安らげる上質な空間を提供できるように「OURTH for STAY」を開発いたしました。トレーラーハウスが持つ機動性と、建築としての美的価値を両立させる挑戦が、今回の評価に繋がりました。

■グッドデザイン賞 審査員からの評価コメント

この度の受賞にあたり、審査委員による評価コメントをいただきました。

トレーラーハウスのニーズは、災害時には安心できる避難先や仮設住宅として、平時には迅速に設置可能な宿泊施設として広がっているが、本作品は、従来の簡易的な印象を超えた美的価値を提示している点を評価した。勾配屋根は外観意匠として印象的であるのみならず、室内に実寸以上の奥行きと広がりを生み出している。照明設計と合わせて上質な空間を演出している。さらに、キッチンや家電を折り畳み式キャビネットに優雅に収納する工夫は、限られた空間を洗練された生活空間となっている。キャンピングカー、トレーラーハウスの常識を変えるかのような、社会課題の解決と美的完成度を同時に実現した優れたデザインとして評価した。

■「OURTH for STAY」が実現する、上質で洗練された空間体験

「OURTH for STAY」は、従来のトレーラーハウスのイメージを刷新する、細部にまでこだわり抜いたデザインが特長です。印象的な勾配屋根と開放的な室内空間 シンボリックな勾配屋根は、美しい外観デザインを形成するだけでなく、室内には実際の寸法以上の奥行きと広がりをもたらします。

計算された照明設計と相まって、まるで高級ホテルのような上質な空間を演出

生活感を隠すための優雅な収納設計を採用し、限られた空間を最大限に活用するために、キッチンや家電類を折り畳み式キャビネットに収納可能としました。

扉を閉めることで生活感が一掃され、居住空間から洗練された滞在空間へと瞬時に姿を変えます。短期滞在の利便性と、長期滞在の快適性を両立しています。調理可能なキッチン、シャワーブース、洗面化粧台、トイレ、収納を備え、あらゆる滞在スタイルを可能にします。

■今後の展望

この度の受賞を励みに、ルクラ株式会社はさらに、トレーラーハウスの新たな可能性を社会に提案してまいります。今後は、全国の宿泊事業者様や地方自治体様との連携をさらに強化し、観光振興から防災・減災まで、幅広い分野で社会に貢献できる事業を展開していく所存です。

■ルクラ株式会社について

ルクラ株式会社は2011年創業のトレーラーハウス専門メーカーです。シャーシ（車台）からボディ（構造体）の設計・制作まで全てお客様からのご要望に応じ一台一台オーダーメイドで自社工場にて製造しております。法人、個人のお客様及び自治体に納車し、累計販売台数は1,500台以上となっています（2025年9月末時点）。住居、事務所、宿泊施設、店舗、美容室やネイル・エステなどのサロンなどの他、多様なニーズに常にお応えしています。

■グッドデザイン賞について

グッドデザイン賞（Good Design Award）は、1957年に設立された日本のデザイン評価制度で、優れたデザインに対して与えられる賞です。日本デザイン振興会（JDP）が主催しており、「Gマーク」としても知られています。この賞は、製品、建築、サービス、システムなど、幅広い分野での優れたデザインを評価し、デザインが社会に与える影響や価値を広く認識することを目的としています。

【会社概要】

会社名： ルクラ株式会社

所在地： 〒440-0046 愛知県豊橋市仲ノ町9

設 立： 2011年6月2日

事業内容： トレーラーハウスの製造・販売、等

URL： https://www.lukura.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ルクラ株式会社

広報担当：ブランディング事業部 田村

Email：tamura@lukura.com