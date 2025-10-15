まさポ いきみのがし「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

株式会社Spica[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nV87nwPR32Q ]

株式会社Spicaの ”まさポ いきみのがし” が、このたび2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。

”まさポ いきみのがし” は、看護師・助産師と作った妊婦向けマッサージグッズです。

審査員コメント

出産に向けて情報があふれる現代、信頼性および個人差を配慮した選択が必要な中で、安心して薦められる製品だと感じた。いきみのがしによく使われるテニスボールからのアップデート版として看護師や助産師の方々との開発の成果が表れており、半球を２つ並べた安定感のある造形に辿りついた点が優れている。衛生面でも安心できる素材で肌ざわりも良く、スモーキートーンのカラーバリエーションが産婦や家族への優しさの表現と取れる。多くの産婦や家族、ソーシャルワーカーへの選択肢を広げた大きな一歩を形にしたアイテムである。

商品名：まさポ いきみのがし

製品概要：日本では古くからテニスボールを使ったいきみ逃しが行われてきました。子宮口が開くまで”いきむ・踏ん張る”を行ってはいけないため、会陰部から肛門部辺りを押して不快感をごまかします。これをいきみ逃しと言います。優れた民間療法ですが、目的外使用であり衛生面や安全性に不安がありました。看護師と共に開発した商品です。

https://masapo.jp

https://spicalab.official.ec

11月1日（土）～5日（水）に東京・六本木の東京ミッドタウンで開催される「2025年度グッドデザイン賞」の全受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」にて、受賞作を展示します。

