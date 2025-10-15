株式会社 丸五の新発想ウェルネススニーカー「TABIN」、2025年度グッドデザイン賞を受賞

株式会社丸五

老舗地下足袋メーカー・株式会社丸五（本社：岡山県倉敷市、代表取締役社長：福田正彦）が手がける新発想ウェルネススニーカー TABIN（タビン） が、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。本製品は、「健康」「歩行サポート」「ファッション性」を統合した設計とデザイン性が高く評価されたものです。今回の受賞を機に、TABIN は更なる認知拡大を目指します。

審査委員評価コメント

「地下足袋の特性である足指の可動性と、スニーカーの外観による日常・ビジネスシーンでの履きやすさの両立を実現している。足型の指股の位置や角度、体積の丁寧な調整により、足指本来の機能を保ちながら快適な履き心地を確保している。また、インソールに凹凸を設けることで足指の把持力向上を促す効果も期待される。さまざまなTPOに合わせられる見た目のスマートさと足指機能、負担の少なさを両立させた、実用性の高い構造である。」

グッドデザイン賞とは

1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモー ションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の 向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。



TABIN とは？

TABIN（タビン）は、特許を取得したインナー足袋構造を取り入れたウェルネススニーカーです。

「日々の通勤をウォーキングに変える」をコンセプトの下、従来のスニーカーにはない足指の可動性・把握力サポート・ミニマルなデザインを併せ持つ一足として開発されました。

現在、クラウドファンディング（Makuake）において先行予約受付中です。

【MakuakeのTABINページ】 https://www.makuake.com/project/tabin/

TABIN ４つの特徴

１.特許を取得したインナー足袋構造

見た目はシンプルなスニーカーでありながら、靴の中を足袋構造（インナー足袋構造）にすることで、足袋特有の効果を実感できる新発想のウェルネスシューズです。足袋構造により、一般的な靴に比べて足指のスペースがしっかり確保され、足指を使って踏ん張りやすくなります。

唯一無二のインナー足袋構造２.把持力サポートインソール

インソールは足裏にフィットするよう部分的に凹凸を設けており、足指を使いやすい設計です。自然な歩行をサポートします。

インソール３.伸縮性シューレース

シューレースにも伸縮性を取り入れ、手間がかかりがちな脱ぎ履きを簡単にしてくれます。また、シューレースホールにもこだわり、靴紐との一体感を意識したシューレースホールとなっています。

伸縮シューレースを付ける前伸縮シューレースを付けた後ワンアクションで履ける手軽さ４.足裏デザインソール

ソールを足裏のデザインにすることで、母指球に力を入れやすいデザインとなっています。

※各特徴の効果・感じ方には個人差があります

あらゆる場面で活躍するデザイン

機能性はもちろん、デザイン性にもこだわり、高品質でレザー調のシンセティックレザー（人工皮革）を採用。シューホールの金具をなくし、縫い目やパーツを最小限にすることで、スマートでミニマルなデザインを実現しました。ビジネスカジュアルにも自然に馴染むだけでなく、汚れや雨にも強く、日常使いに最適です。カラーはブラックとホワイトの2色展開。シーンやスタイルに合わせてコーディネートをお楽しみいただけます。

ブラックホワイトかかと部分に上品なアクセント

また、サイズは22.0～29.0cm（ハーフサイズ対応）と幅広く設定。

見た目だけじゃない、機能性にも優れたTABIN

スタイリング例ビジネスシーンでもカジュアルシーンでも

TABIN着用前後における足指の接地面の変化を、フットプリントを用いて検証しました。

【検証条件】

・TABIN着用前に足指の接地をフットプリントで測定

・TABINを着用し、時速3.5kmで5分間ランニングマシンによるウォーキングを実施

・終了後、再度フットプリントで足指の接地を測定

その結果、着用前（画像左）は足指の接地が十分でなかったのに対し、着用後（画像右）は足指全体にしっかりと体重がかかっていることが確認されました。

足指が自然に接地することで、足本来の機能が引き出され、歩行時の安定性や快適性の向上につながると考えられます。

TABINは、履くだけで足を正しく使う感覚を呼び覚まし、歩くたびにその違いを体感できるシューズです。

着用前着用後

TABIN 開発背景と丸五の想い

丸五は創業 100 年を超える地下足袋メーカーとして、「足元からの健康」「安全・安心」をテーマに歩んできました。従来の地下足袋・安全スニーカー技術を受け継ぎつつ、新しい時代の生活課題に応じた製品開発を進める中で、誕生したのが TABIN です。

「足指を使う歩行」「美しさとの両立」「日常への気軽な導入」を実現することで、より多くの人に“自分の足で歩く喜び”を届けたいという願いを込めています。

そして現在、クラウドファンディングサービス「Makuake」にて、先行予約を受け付けしております。定価14,960円（税込）のところ、早割で最大30％オフにてご提供。セット販売は数量限定となりますので、ぜひお早めにご検討ください。



商品概要

商品名：「TABIN（タビン）」

通常販売価格：14,960円（税込）

カラー展開：ブラック／ホワイト

サイズ展開：22.0～29.0cm（ハーフサイズあり）

特徴：特許取得済みの「インナー足袋構造」によって、3つのアプローチを実現

１.【特許技術】新発想インナー足袋構造で足指の自然な動きをサポート

２.【100年の歴史】履き心地と歩きやすさを徹底追求。 立体設計の柔らかインソールが足裏にフィット。

３.【男女兼用】22～29cmの幅広いサイズ展開。付属の伸縮シューレースで脱ぎ履きラクラク。

ターゲット：ビジネスパーソンや、日常生活にウェルネスを取り入れたい人

デザイン：シンプルでどんなシーンにも馴染むデザイン

同梱品：購入当日から履ける足袋型靴下1足付き、伸縮性シューレース

Makuake（マクアケ）実施概要

実施期間：2025年9月1日～12月1日

目標金額：30万円（達成）

通常販売価格：14,960円（税込）

リターン内容：【 超超早割 】最大30％オフ！

１足 --- 12,000円（税込） 20％オフ ※SOLD OUT

２足 --- 22,800円（税込） 24％オフ ※SOLD OUT

３足 --- 31,500円（税込） 30％オフ ※残りわずか

【 超早割 】最大15％オフ！

１足 --- 13,500円（税込） 10％オフ

２足 --- 26,200円（税込） 12％オフ

３足 --- 38,000円（税込） 15％オフ

【 早割 】最大10％オフ！

１足 --- 14,200円（税込） 5％オフ

２足 --- 27,500円（税込） 8％オフ

３足 --- 40,400円（税込） 10％オフ

試着：Makuake期間中(9/1~12/1)は各店舗、ポップアップストアにて試着をしていただけます。

【東京都】MARUGO TOKYO 〒104-0031 東京都中央区京橋1-17-1 昭美京橋第2ビル1階

【岡山県】MARUGO KURASHIKI 〒710-0046 岡山県倉敷市中央1丁目4-13

KOYAYA 〒710-1101 岡山県倉敷市茶屋町1680-1

【愛知県】ReBell 〒470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番プライムツリー赤池2F

【京都府】樂次 〒600-8409 京都市下京区不明門通り五条上る玉屋町513番地1

サイズ交換制度：あり（送料はお客様負担に限ります）

会社情報

株式会社丸五は、1919年（大正8年）の創立以来、地下足袋をはじめ「安心と安全」をテーマに、現在では安全作業シューズや手袋の製造を行っています。 2019年には創立100周年を迎え、「≪make it new≫」をコンセプトに、伝統を守りながらも新しい挑戦を続けています。

問い合わせ先

株式会社丸五（Marugo Company Inc.）

【本社所在地】〒710-1101 岡山県倉敷市茶屋町 1680-1

【直営店】MARUGO TOKYO/MARUGO KURASHIKI/KOYAYA/オンラインショップ

【本件への連絡先】TEL：086-428-0235 FAX:086-428-7551

（担当：波止、鶴見、松本）



