純米味噌の旨みを極めた『純米濃厚味噌ラーメンゑびす』、春日井市に2号店出店。2025年10月29日（水）グランドオープン!!

三立化工機株式会社

多治見市宝町に本店を置く『純米濃厚味噌ラーメンゑびす』は、2025年10月29日（水）に愛知県春日井市に2号店をオープンいたします。

◆純米濃厚味噌ラーメンゑびすとは

純米濃厚味噌ラーメンゑびすは、濃厚で深みのある純米味噌を使用した味噌ラーメン専門店です。味噌の豊かな香りとコクを最大限に引き出すために、数十種類の調味料と鶏・豚の旨味を絶妙にブレンドし、低温で時間をかけて練り上げることで、味噌の余韻が長く残る一杯に仕上げています。定番の味噌ラーメンに新しい食材、調理法を取り入れ、老若男女に楽しんでいただけるラーメンへと進化させました。

さらに、ラーメンに寄り添うご飯にもこだわり、国産コシヒカリを大釜でふっくらと炊き上げてご提供いたします。

◆おすすめメニュー

極上味噌（1,420円／税込）

低温チャーシューや厚切りレアステーキなど、ゑびすの魅力を詰め込んだ贅沢な一杯。

かぶりつきチャーシュー味噌（1,090円／税込）

長時間煮込んだトロトロの巨大チャーシューがたまらない逸品。

厚切りレアステーキ味噌（990円／税込）

低温でじっくり火を通したジュ-シーなお肉を贅沢に味わえます。

深うまネギ味噌（990円／税込）

特製塩ダレで和えた香り高いネギが、濃厚味噌をさらに引き立てます。





野菜たっぷり味噌（990円／税込）

シャキシャキ野菜をふんだんに使用。ボリュームとヘルシーさを兼ね備えた一杯。





九州豚骨味噌（990円／税込）

九州産豚骨の濃厚スープに純米味噌を合わせ、細麺で仕上げた新感覚の味噌ラーメン。





味噌二郎（1,220円／税込）

ジューシーな大判チャーシューと背脂が食欲を刺激する、ボリューム満点の逸品。





とろ～り卵黄の大判レアチャーシュー丼（420円／税込）

レアステーキに絡まるら脳がたまりません。





とろとろチャーシュー丼（410円／税込）

豚バラ軟骨チャーシューを乗せた丼。





深うまネギ丼（340円／税込）

シャキシャキの細ネギがご飯に合います。





から助醤油から揚げ（350円／税込）

東海エリアでから揚げと言えば「から助」！当店ではそのままの「から助のから揚げ」をラーメンのお供にお楽しみいただけます。





焼き餃子5個（390円／税込）

厳選国産素材使用。素材の旨みを閉じ込めました！

卓上調味料

ラーメンゑびすでは、充実した卓上調味料をご用意。福岡の辛子高菜でラーメンをピリピリに辛く、山椒でビリビリしびれる刺激を味わったり、インドスパイスで香りとコクを味わったり、最後の一滴まで自分好みにラーメンをカスタマイズできる楽しさもゑびすならではの魅力です。

◆店舗の雰囲気とこだわり

店内は木目とモダンなデザインを組み合わせた落ち着きある空間。

おひとり様でも快適にご利用いただけるカウンター席（8席）に加え、ご家族や恋人、友人とゆったり過ごせるテーブル席（11卓）をご用意しております。

◆店舗概要

店名：純米濃厚味噌ラーメンゑびす 春日井西山店

住所：愛知県春日井市西山町3丁目20－4

Google Map：https://maps.app.goo.gl/xAUZ9D8ce5LAnxxi7

電話番号：0568-29-5007

営業時間：

平日11:00～15:00（14:30LO）17:00～22:00（21:30LO）

土日祝11:00～22:00（21:30LO）

※2025年11月4日までは特別営業時間

11:00～15:00（14:30LO）17:00～21:00（20:30LO）

席数：カウンター8席、テーブル11卓

ウェブサイト：https://ramen-ebisu.com/

Instagram：https://www.instagram.com/ramen_ebisu_kasugai/

◆お問い合わせ

担当：小川 TEL：0568-84-7111

e-mail：sogawa@sanritsu-kakou.co.jp