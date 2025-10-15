純米味噌の旨みを極めた『純米濃厚味噌ラーメンゑびす』、春日井市に2号店出店。2025年10月29日（水）グランドオープン!!
多治見市宝町に本店を置く『純米濃厚味噌ラーメンゑびす』は、2025年10月29日（水）に愛知県春日井市に2号店をオープンいたします。
◆純米濃厚味噌ラーメンゑびすとは
純米濃厚味噌ラーメンゑびすは、濃厚で深みのある純米味噌を使用した味噌ラーメン専門店です。味噌の豊かな香りとコクを最大限に引き出すために、数十種類の調味料と鶏・豚の旨味を絶妙にブレンドし、低温で時間をかけて練り上げることで、味噌の余韻が長く残る一杯に仕上げています。定番の味噌ラーメンに新しい食材、調理法を取り入れ、老若男女に楽しんでいただけるラーメンへと進化させました。
さらに、ラーメンに寄り添うご飯にもこだわり、国産コシヒカリを大釜でふっくらと炊き上げてご提供いたします。
◆おすすめメニュー
極上味噌（1,420円／税込）
低温チャーシューや厚切りレアステーキなど、ゑびすの魅力を詰め込んだ贅沢な一杯。
かぶりつきチャーシュー味噌（1,090円／税込）
長時間煮込んだトロトロの巨大チャーシューがたまらない逸品。
厚切りレアステーキ味噌（990円／税込）
低温でじっくり火を通したジュ-シーなお肉を贅沢に味わえます。
深うまネギ味噌（990円／税込）
特製塩ダレで和えた香り高いネギが、濃厚味噌をさらに引き立てます。
野菜たっぷり味噌（990円／税込）
シャキシャキ野菜をふんだんに使用。ボリュームとヘルシーさを兼ね備えた一杯。
九州豚骨味噌（990円／税込）
九州産豚骨の濃厚スープに純米味噌を合わせ、細麺で仕上げた新感覚の味噌ラーメン。
味噌二郎（1,220円／税込）
ジューシーな大判チャーシューと背脂が食欲を刺激する、ボリューム満点の逸品。
とろ～り卵黄の大判レアチャーシュー丼（420円／税込）
レアステーキに絡まるら脳がたまりません。
とろとろチャーシュー丼（410円／税込）
豚バラ軟骨チャーシューを乗せた丼。
深うまネギ丼（340円／税込）
シャキシャキの細ネギがご飯に合います。
から助醤油から揚げ（350円／税込）
東海エリアでから揚げと言えば「から助」！当店ではそのままの「から助のから揚げ」をラーメンのお供にお楽しみいただけます。
焼き餃子5個（390円／税込）
厳選国産素材使用。素材の旨みを閉じ込めました！
卓上調味料
ラーメンゑびすでは、充実した卓上調味料をご用意。福岡の辛子高菜でラーメンをピリピリに辛く、山椒でビリビリしびれる刺激を味わったり、インドスパイスで香りとコクを味わったり、最後の一滴まで自分好みにラーメンをカスタマイズできる楽しさもゑびすならではの魅力です。
◆店舗の雰囲気とこだわり
店内は木目とモダンなデザインを組み合わせた落ち着きある空間。
おひとり様でも快適にご利用いただけるカウンター席（8席）に加え、ご家族や恋人、友人とゆったり過ごせるテーブル席（11卓）をご用意しております。
◆店舗概要
店名：純米濃厚味噌ラーメンゑびす 春日井西山店
住所：愛知県春日井市西山町3丁目20－4
Google Map：https://maps.app.goo.gl/xAUZ9D8ce5LAnxxi7
電話番号：0568-29-5007
営業時間：
平日11:00～15:00（14:30LO）17:00～22:00（21:30LO）
土日祝11:00～22:00（21:30LO）
※2025年11月4日までは特別営業時間
11:00～15:00（14:30LO）17:00～21:00（20:30LO）
席数：カウンター8席、テーブル11卓
ウェブサイト：https://ramen-ebisu.com/
Instagram：https://www.instagram.com/ramen_ebisu_kasugai/
◆お問い合わせ
担当：小川 TEL：0568-84-7111
e-mail：sogawa@sanritsu-kakou.co.jp