【直方市】「私の地元応援募金」寄付金贈呈式の開催
「私の地元応援募金」の仕組み
直方市では、明治安田生命保険相互会社様から「私の地元応援募金」による寄附をいただくことになりました。この寄附は、地域社会の発展や市民の健康づくりの支援を目的として実施されているもので、本市では市民の健康増進等の取組に活用させていただきます。
つきましては、下記のとおり寄付金贈呈式を開催いたしますのでお知らせします。
【寄附金贈呈式】
日 時：令和７年１０月３１日（金）１５時３０分～
場 所：直方市役所 本庁３階 応接室
寄付者：明治安田生命保険相互会社
寄附金額：９６２，８９５円
【参考】
「私の地元応援募金」は、明治安田生命保険相互会社が全国の自治体や団体を対象に実施している社会貢献活動です。社員や関係者からの募金に対し、同社が一定額を上乗せして寄附を行うもので、地域に根ざした支援を目的としています。
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
直方市役所 健康長寿課 健康企画係
担当：杉山
TEL：0949-25-2275 E-mail：n-kenkokikaku@city.nogata.lg.jp