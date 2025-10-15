宮川大輔のナイスショットにタカ衝撃！「やっぱり天然素材ってすごい」『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season2 ＃18 10月18日（土） 9:00～放送

吉本興業株式会社

BSよしもとの番組『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』のSeason2（♯18）を、10月18日（土）あさ9:00より放送します。

プロのアドバイスでゲストが成長!?

タカアンドトシと大西ライオンが、芸人仲間を招いてゴルフの真剣勝負を繰り広げる『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』。これまで特番で2回放送されていたタカトシたちのゴルフ番組が、待望のレギュラー化に。2025年の新年度からSeason2がスタートしています。

今回は、宮川大輔と佐々木慶子プロをゲストに迎えての後半戦。進行とキャディーは、イチキップリンとハローケイスケが務めます。

本番組の特徴は、各ホールで特別ルールが設置されていること。まずは、タカトシVS宮川による「リーダー対決」が行われました。前半戦こそ苦戦していた宮川ですが、後半戦ではナイスショットを連発。笑顔を見せる宮川に、タカトシは「楽しんでるな～」、「どんどん成長してる！」と驚きます。

実は、今回ペアを組んでいた佐々木プロからのアドバイスを聞き、自身のスイングを調整していた宮川。カートでの移動中も真剣にレクチャーを聞き、それを自身のプレーに取り入れていきます。

その模様は番組内でも放送。佐々木プロのアドバイスを余すところなく聞けるのも『新ゴルフやろうぜ！』の醍醐味のひとつです。

天然素材の底力を実感

「目指せナイスショット！織部金次郎代打ホール」は、必ずどこかでイチキップリン扮する織部金次郎を代打で使用しなければならない、というルールです。金次郎は武田鉄矢が主演を務めた映画『プロゴルファー織部金次郎』の主人公。イチキップリンは、同作品のおなじみシーンを再現して笑いを誘います。プレイヤーたちは、ビギナーの彼をどの局面で起用するのか？

こうして、さまざまなルールが課せられたホールに挑む一同ですが、宮川のナイスショットが止まりません。プロに教えてもらいつつ、決めるときはきっちり決める宮川に、タカは、過去のゲスト・原西孝幸（FUJIWARA）の名前を挙げつつ「やっぱり天然素材（宮川や原西らが所属していた人気ユニット）ってすごい！ 原西さんもそうだったけど、本番に強いんだよ！」と驚きます。

一方、トシは「小学生のときからゴルフやっておけば良かった！」、「これは面白いですね。これがゴルフですね！」と全力でゴルフを楽しむ宮川に「合間に（佐々木プロに）教えてもらいすぎ！」とツッコミを入れる!?

『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』は、BSよしもとアーカイブページにて見逃し配信に加え、YouTubeの「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。お楽しみに！

【番組情報】 『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season2

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時: 10月18日(土) 9:00-10:00

出演者:タカアンドトシ、大西ライオン

＃18 ゲスト：宮川大輔

視聴放送：

【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020805