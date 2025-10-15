¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡× 13Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Ï4Êª·ï¼õ¾Þ
¶áÅ´ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¿¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒ¶¶ ¹§Ôè¡Ë¤Ï¡¢ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¼çºÅ¡Ö2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò²¼µ¤Î4¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£ÈÌ¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡Ö¿Í¤È³¹¤Î²ÄÇ½À¤òÂó¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢Áí¹ç¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥íー¥ì¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡¢²÷Å¬¤ÇË¤«¤Ê½»¤Þ¤¤¤ä³¹¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¡¼õ¾Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°ìÍ÷¡Û
¡¡1.¡Ö¥íー¥ì¥ë¥³ー¥ÈµþÅÔÌøÇÏ¾ìÏ»³Ñ¡ÊµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡Ë¡×
¡¡2.¡Ö¶áÅ´È¾Â¢ÌçSQUARE¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¡×
¡¡3.¡ÖÂçºå¾åËÜÄ®±Ø¡¢¶áÅ´¾åËÜÄ®¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡ÊÂçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡Ë¡×
¡¡¡¡¡Ê¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÂçÎÓÁÈ¤È¤Î¶¦Æ±¼õ¾Þ¡Ë
¡¡4.¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¸æ±Æ»³¼ê¡Ê¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡Ë¡×
¡¡¡¡¡Ê°°²½À®¥Ûー¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¦°°²½À®ÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±¼õ¾Þ¡Ë¡¡¡¡
ÊÌ»æ¡§https://prtimes.jp/a/?f=d107064-71-9489f04b0793bae101679fe6f70f0a46.pdf