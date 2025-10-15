新ユニホームと新標準型エレベータで「グッドデザイン賞」をダブル受賞

フジテック株式会社

フジテック株式会社（本社：滋賀県彦根市、社長：原田政佳）は、このたび、新ユニホームと、新標準型エレベータ「エレ・グランス」が、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2025年度グッドデザイン賞」をダブルで受賞したことをお知らせします。

今回のダブル受賞を励みに、これからも当社のDNAに刻まれた「思いを想像する力」と「寄り添い実現する力」をもって、昇降機を通じて社会の高低差をなくし、「世界を、もっとフラットに。」していく挑戦を続けてまいります。

■受賞内容

■グッドデザイン賞受賞展「グッドデザインエキシビション2025」に出展

11 月 1 日から東京ミッドタウンで開催される、最新のグッドデザイン全件が集まる受賞展「グッドデザインエキシビション2025」会場で、新ユニホームと、新標準型エレベータ「エレ・グランス」の受賞概要を紹介するパネルが展示されます。

［グッドデザインエキシビション2025］

期間：11月1日（土）～11月5日（水）

場所：東京ミッドタウン館内各所（東京都港区赤坂）

＜グッドデザイン賞とは＞

グッドデザイン賞は、1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を発端とする、日本唯一の総合的なデザイン評価・推奨の運動です。これまで 69年にわたり、デザインを通じて日本の産業や生活文化を向上させる運動として展開されています。今日では国内外の多くの企業や団体などが参加する世界的なデザイン賞で、グッドデザイン賞受賞のシンボルである「G マーク」は、優れたデザインを示すシンボルとして広く親しまれています。

