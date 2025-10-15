パラスポーツを知って、もっと楽しもう！「パラスポ応援コミュニティ Supported by SUNTORY」を開設

クオン株式会社

クオン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武田 隆）は、サントリーホールディングス(株)が展開する「サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェクト」の委託を受け、2025年10月15日、オンラインコミュニティ「パラスポ応援コミュニティ Supported by SUNTORY」を開設しました。

「パラスポ応援コミュニティ」はこちら :https://www.beach.jp/community/CHALLENGEDSPORTS

今回開設する「パラスポ応援コミュニティ Supported by SUNTORY」は、パラスポーツに興味がある方も、初めて知る方も、誰でも無料で参加できるオンラインコミュニティです。パラスポーツやアスリートについて知り、理解を深めることで、楽しみながら応援するきっかけを提供します。コミュニティでの生活者同士の対話を通じて、新たな気づきや共感を育み、パラスポーツのさらなる認知向上と普及・発展を目指しています。

「パラスポ応援コミュニティ Supported by SUNTORY」が開設された「“絆”のコミュニティ」は2020年1月にオープンした、クオンが運営するオンライン上のファンコミュニティプラットフォームです。70以上の企業・自治体と200万人を超える生活者が集い、“絆”をテーマにした交流や、参画企業・団体のコラボレーション企画、双方向コミュニケーションから生まれる生活者の声をもとにした価値共創のイベントなどを実施しています。

https://www.beach.jp/community/KIZUNA/

サントリーホールディングス(株)では、パラスポーツを「チャレンジド・スポーツ」と捉え、活動を通じて共生社会の実現を目指しています。目標に向かって挑戦するアスリートやチームの支援に加え、学校や試合会場での競技体験やアスリートへのインタビューなど、多様な取り組みを通じて魅力を発信し、競技の裾野を広げる活動に幅広く取り組んでいます。

サントリーホールディングス(株)コメント

当社では、これまで「サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェクト」を通じて、パラスポーツの魅力発信や裾野拡大に取り組んでまいりました。その中で、より多くの生活者がパラスポーツに親しみ、継続的に応援できる仕組みが必要だと考えました。

今回、新たにオンライン上に「パラスポ応援コミュニティ Supported by SUNTORY」を開設することで、生活者が気軽に参加できる環境を整備し、パラスポーツの理解促進とファン層のさらなる拡大を目指します。また、参加者から寄せられる多様な声を蓄積・分析することで、認知向上にとどまらず、パラスポーツを取り巻く社会的関心の向上、サポート体制の充実と発展を目指します。

クオン株式会社

クオンは、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行う会社です。1996年の創業以来、累計300超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、国際特許を含む複数の特許技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援しています。コーポレートサイトで各社の成功事例をご紹介しています。

https://www.q-o-n.com/casestudy/(https://www.q-o-n.com/casestudy/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease-20251015)

社名：クオン株式会社 QON Inc.

創業：1996年

代表取締役：武田 隆

事業内容：ファンコミュニティの構築／運営／コンサルティング

URL：https://www.q-o-n.com/