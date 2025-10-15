列車と宿泊がセットで便利な旅行商品『JR東日本びゅうダイナミックレールパック』で、「枚数・期間限定の割引クーポン」が配布決定！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

● 往復の列車と宿泊などがセットになった便利な旅行商品「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」では、お申込みの際にご利用いただける期間限定の割引クーポンを配布。

● 対象施設をお申込みで最大8,000円OFFのおトクな割引クーポンを配布する『ダイナミック！セール』で、憧れの「温泉旅館」や人気の「リゾートホテル」へ。

● 大好評『びゅう月末スペシャルクーポン』が2025年10月～2026年3月も配布決定！条件によっては10％（最大10,000円）OFF！

● 割引クーポンは最大2種類まで併用可能。ダブル利用でさらにおトクに。

●南伊豆対象施設、プリンスホテル・プリンススノーリゾーツや函館・大沼対象施設をお申込みの際に利用できる割引クーポンなど、様々な割引クーポンを配布中。冬の旅行も割引クーポン盛りだくさん！申込前にびゅうトラベルサイトを要チェック！

１． 2026年1月・3月出発（宿泊）がおトク！「ダイナミック！セール」開催！

対象施設をお申込みで最大8,000円OFFとなる割引クーポンを配布する「ダイナミック！セール」。

各施設枚数限定・先着順となります。憧れの「温泉旅館」や人気の「リゾートホテル」など、おトクに旅行をお楽しみください。

■「ダイナミック！セール」第3弾

・申込期間：2025年11月1日（土）～2025年12月20日（土）

・出発、宿泊期間：2026年1月6日（火）～2026年1月31日（土）

■「ダイナミック！セール」第4弾

・申込期間：2026年1月15日（木）～2026年3月15日（日）

・出発、宿泊期間：2026年3月1日（日）～2026年3月31日（火）

■割引クーポン概要

・割引額：2,000円、4,000円、6,000円、8,000円

・対象施設：対象施設一覧をご確認ください。

・申込人数：1名様以上

※申込1件あたりの割引額です。

※配布枚数が上限に達し次第、終了します。

※対象施設は変更になる場合がございます。

※施設によりクーポンコード・割引額・利用条件等が異なります。

▼クーポンタイプ：限定クーポン

▼ダイナミック！セール詳細：「びゅうトラベル」サイト

※詳しくは下記日程に公開予定の対象施設一覧をご覧ください。

（第3弾）2025年11月1日 （第4弾）2026年1月15日

【第3弾】

・2,000円割引クーポン対象施設一覧

※2025年10月15日時点

・4,000円割引クーポン対象施設一覧

※2025年10月15日時点

・6,000円割引クーポン対象施設一覧

※2025年10月15日時点

・8,000円割引クーポン対象施設一覧

※2025年10月15日時点

【第4弾】

・2,000円割引クーポン対象施設一覧

※2025年10月15日時点

・4,000円割引クーポン対象施設一覧

※2025年10月15日時点

・6,000円割引クーポン対象施設一覧

※2025年10月15日時点

・8,000円割引クーポン対象施設一覧

２．毎月のお楽しみ『びゅう月末スペシャルクーポン』10月以降も配布決定！！

※2025年10月15日時点

これまで毎月20日～30日に枚数限定で配布していた「びゅう月末スペシャルクーポン」が、大好評につき10月以降も配布が決定いたしました。

翌月出発なら5％、翌々月出発なら10％割引で早めのお申込みがよりおトク。

（※）乗車日が1ヶ月以上先のお申込みの場合は見積額となります。

【2025年10月～2026年3月配布スケジュール】

上記クーポンの詳細及びご利用方法等は下記サイトにてご確認ください。

▼クーポンタイプ：通常クーポン

▼「びゅうトラベル」サイト

※申込1件あたりの割引率です。

※配布枚数が上限に達し次第、終了します。

３．その他のおトクなクーポン

JR東日本びゅうダイナミックレールパックでは、他にもおトクなクーポンをたくさん配布しています。今後も様々なクーポンを配布予定ですので、旅行申込の前には「びゅうトラベル」サイトを要チェック！

■割引クーポンの併用について

1回のお申込みにつき最大2つまで割引クーポンの併用が可能です。同一クーポンタイプの併用はできませんので、各クーポンタイプをご確認のうえ、ご希望のプラン選択後「選択内容確認」画面にて利用したいクーポンコードを入力・適用してください。

他クーポンのクーポンタイプは下記サイトよりご確認いただけます。

▼「びゅうトラベル」割引クーポン一覧ページ

(１) ＜南伊豆町伊勢海老まつり＞割引クーポン新規設定！

2025年11月30日（日）まで、南伊豆対象3施設の1泊2食付き（夕食：伊勢海老料理付）プランを含むお申込みに使える『南伊豆町伊勢海老まつり割引クーポン（10,000円分）』に加えて、南伊豆対象2施設全プランのお申込みに使える『南伊豆町伊勢海老まつり割引クーポン（5,000円分）』を2025年10月20日（月）から新規設定・配布予定です。

2025年11月30日（日）までの出発、宿泊が対象です。

▼クーポンタイプ：限定クーポン

▼「びゅうトラベル」割引クーポン一覧ページ

※新規設定分は2025年10月20日公開予定。

伊勢海老（イメージ）

(２)＜プリンスホテル・プリンススノーリゾーツ＞対象施設限定！スキー割引クーポン配布予定

2025年10月30日（木）～ 2026年5月16日（土）まで、プリンスホテル・プリンススノーリゾーツ対象施設のお申込みに使える『プリンスホテル・プリンススノーリゾーツスキー割引クーポン（最大6,000円OFF）』を配布予定。

2025年10月30日（木）～ 2026年5月17日（日）の出発・宿泊が対象です。

※割引クーポンによって出発、宿泊期間が異なります。

▼クーポンタイプ：限定クーポン

▼「びゅうトラベル」割引クーポン一覧ページ

（宿泊）

（日帰り）

※2025年10月30日公開予定。

軽井沢プリンスホテルスキー場

(３)【びゅう函館】函館・大沼限定施設で使える割引クーポン配布予定

2025年10月29日（水）～ 2025年12月25日（木）まで、函館・大沼エリア対象施設のお申込みに使える割引クーポンを配布予定。

列車+宿泊は最大4,000円OFF、列車+日帰りプランは500円OFF！

2025年11月29日（土）～ 2025年12月25日（木）の出発、宿泊が対象です。

▼クーポンタイプ：限定クーポン

▼「びゅうトラベル」割引クーポン一覧ページ

※2025年10月29日公開予定。

ラビスタ函館ベイ（共立リゾート） 朝食（イメージ）

(４)ふるさと納税で行く列車旅

対象自治体に寄付すると、実質2,000円の自己負担で割引クーポンが返礼品としてもらえます。ふるさと納税を利用しておトクに旅行しませんか？

▼クーポンタイプ：ふるさと納税返礼品クーポン

▼「JRE MALL ふるさと納税」サイト

(５)JRE POINT購入限定クーポン

JRE POINTで5,000円～30,000円の割引クーポンが購入可能。貯まったポイントを使っておトクに旅行しよう！

▼クーポンタイプ：JRE POINT購入限定クーポン

▼「JRE MALL」サイト *and trip.オンラインショップ

４．JR東日本びゅうダイナミックレールパックを使って、自分だけの

オリジナル旅を！

■列車と宿、列車と日帰りプランがセットでおトク！

旅行のスタイルに合わせて、お客さまご自身で組み合わせが可能。

■最短、出発当日までお申込み可能。

JR東日本等の駅の指定席券売機にてきっぷを発券して出発！

■旅行・出張・ワーケーション、さまざまな旅にぜひご活用ください。

【取扱いサイト】

お申込み可能時間：4:00～23:40/年中無休

※システムメンテナンス等により変更になる場合がございます。

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

・びゅうサスティナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/