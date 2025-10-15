いこーよが全国の施設とタッグ！『ファミリーの思い出応援プロジェクト』。兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ」無料招待券を20組40名様にプレゼント！

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）は、2025年9月より新たな取り組みとして『ファミリーの思い出応援プロジェクト』を立ち上げました。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってのかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

今回はこの企画に賛同いただいた兵庫県淡路島のテーマパーク「ニジゲンノモリ」にて、無料招待券のプレゼントキャンペーンを実施します。

■応募概要

★プレゼント内容★ニジゲンノモリ「無料招待券」20組40名様

（下記の対象エリアに各5組10名様をご招待）

・ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島（※ライトチケット）

・ゴジラ迎撃作戦（※ライトチケット）

・NARUTO&BORUTO 忍里（※ライトチケット）

・クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク（※ライトチケット）



★応募対象★

いこーよ 会員(登録無料)で、18歳未満のご家族とご利用できる方

★応募方法★

「いこーよ」キャンペーンページ（https://bit.ly/3IKR3dc）よりご応募ください

★応募締切★

2025年10月15日（水）～11月14日（金）23：59まで

■キャンペーン詳細はこちら

いこーよ公式サイト キャンペーンページ（https://bit.ly/3IKR3dc）

■ニジゲンノモリについて

兵庫県・淡路島に位置する「ニジゲンノモリ」は、アニメや漫画、ゲームといった“二次元の世界”を身体いっぱいに味わえる体験型テーマパークです。

パーク内には、人気作品の世界観を再現したアトラクションがそろっており、小さなお子さまから大人までワクワクできるコンテンツが満載です。

「ゴジラ」「ドラゴンクエスト」「NARUTO」「クレヨンしんちゃん」など、作品の世界を体感できる！

広々としたパーク内には、「ゴジラ」「ドラゴンクエスト」「クレヨンしんちゃん」「NARUTO」それぞれのエリアが展開されており、まるで物語の主人公になったように楽しめるアクティビティが盛りだくさん！他にも、期間限定で人気アニメとコラボしたアトラクションなどもあり、家族みんなで1日中楽しめます。

■「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や9万6,000件以上の口コミを掲載しています（2025年10月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。



いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E7%A7%8B%E3%81%AE%E9%80%A3%E4%BC%91-%E7%B4%85%E8%91%89%E3%81%AB-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E9%81%8A%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%A2%E3%81%97/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)