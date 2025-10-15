「レーベン東川口 GRANDEST」グッドデザイン賞 受賞のお知らせ

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「GOOD DESIGN AWARD 2025」において、グッドデザイン賞を受賞したことをお知らせいたします。

今年度の受賞内容は、グループ会社である株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区／代表取締役：秋澤昭一）との共同受賞となる、「レーベン東川口 GRANDEST」になります。

グッドデザイン賞 受賞概要

埼玉県初PPP(官民連携)分譲マンション レーベン東川口 GRANDEST

駅と行政と住まいがシームレスにつながる複合型マンションをデザイン。埼玉県初のPPP(官民連携)分譲マンションとして、駅徒歩1分という絶好の立地にそびえるエリア最大・最高層のタワーに、市民の暮らしを支える行政センターや交番などの公共機関を併設。民間住宅をまちづくりの核とするプロジェクトのモデルケースとなっています。行政施設の老朽化や市民満足度の向上という課題に対して、住まいづくりを行ってきた当社グループならではの解決策として複合型の大型マンションを建設することで、地域の課題解決を目指したプロジェクトです。

好立地で公共機関も併設された当プロジェクトが東川口の新たなランドマークとなるよう、自然とのふれあいや公共空間も含めた環境をデザインしております。

「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを基に、人と地球の未来の幸せについて真剣に考えてきた取り組みが評価され、受賞に至りました。今後もMIRARTHホールディングスグループは、お客様や社会の幸せを考え、幸せをつくるために様々な活動に取り組んでまいります。

会社概要（MIRARTHホールディングス）

商号 ： MIRARTHホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役 島田 和一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング16F

設立 ： 1972年9月

事業内容 ： グループ会社の経営管理等

資本金 ： 9,056百万円

URL ： https://mirarth.co.jp

会社概要（タカラレーベン）

商号 ： 株式会社タカラレーベン

代表者 ： 代表取締役 秋澤 昭一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

設立 ： 1989年8月

事業内容 ： 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 ： 400百万円

URL ： https://www.leben.co.jp/

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/