静岡県主催「移住×転職　お金のセミナー」開催

静岡県

　静岡県では、本県へのUIターン転職に特化した、お金に関するセミナーを開催します。


Ｉターン転職の経験のある講師をお招きし、経験談や、ライフプラン・マネープランの組み立て方についてお話します。


　移住で気になる「お金」と「仕事」の２つのポイントを押さえることができるセミナーです。セミナー後は、個別相談にも応じますので是非御参加ください。




■概要

日　時　　令和７年11月２日（日）14:00～15:30


会　場　　ビジョンセンター東京日本橋302号室（東京都中央区日本橋１-１-７　OP日本橋ビル）


対　象　　静岡県への移住を検討している方


講　師　　ファイナンシャルプランナー　庄子 政志　氏


　　　　　（静岡UIターン就職サポートセンターを活用した移住経験あり）


■内容

第一部：移住ファイナンシャルプランナーが語る！お金のセミナー


14:00～15:00


・出費TOP3はなに？


・住居は賃貸？購入？等



第二部：移住就職者と相談員とのスペシャル対談


15:00～15:30


・移住就職を目指すときに「まずやるべき行動」とは？


・静岡UIターン就職サポートセンターについて


（支援内容、企業探しの方法、転職の心構え等）



番外編：個別相談会（任意・事前予約優先）


15:30～16:00


・事前予約の方を優先し個別にて相談を受付します。


・後日の個別対応も可能です。


■お申し込み

こちらからお申し込みください。


https://shizuoka-de.com/sui/2835/


■主催

　静岡県


■お問い合わせ先

静岡県事業：静岡UIターン就職サポートセンター　事務局


（受託運営）株式会社東海道シグマ　


TEL：0120-025-023　MAIL：uicenter@sigma-jp.co.jp