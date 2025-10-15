静岡県主催「移住×転職 お金のセミナー」開催
静岡県
■概要
■内容
■お申し込み
■主催
■お問い合わせ先
静岡県では、本県へのUIターン転職に特化した、お金に関するセミナーを開催します。
Ｉターン転職の経験のある講師をお招きし、経験談や、ライフプラン・マネープランの組み立て方についてお話します。
移住で気になる「お金」と「仕事」の２つのポイントを押さえることができるセミナーです。セミナー後は、個別相談にも応じますので是非御参加ください。
■概要
日 時 令和７年11月２日（日）14:00～15:30
会 場 ビジョンセンター東京日本橋302号室（東京都中央区日本橋１-１-７ OP日本橋ビル）
対 象 静岡県への移住を検討している方
講 師 ファイナンシャルプランナー 庄子 政志 氏
（静岡UIターン就職サポートセンターを活用した移住経験あり）
■内容
第一部：移住ファイナンシャルプランナーが語る！お金のセミナー
14:00～15:00
・出費TOP3はなに？
・住居は賃貸？購入？等
第二部：移住就職者と相談員とのスペシャル対談
15:00～15:30
・移住就職を目指すときに「まずやるべき行動」とは？
・静岡UIターン就職サポートセンターについて
（支援内容、企業探しの方法、転職の心構え等）
番外編：個別相談会（任意・事前予約優先）
15:30～16:00
・事前予約の方を優先し個別にて相談を受付します。
・後日の個別対応も可能です。
■お申し込み
こちらからお申し込みください。
https://shizuoka-de.com/sui/2835/
■主催
静岡県
■お問い合わせ先
静岡県事業：静岡UIターン就職サポートセンター 事務局
（受託運営）株式会社東海道シグマ
TEL：0120-025-023 MAIL：uicenter@sigma-jp.co.jp