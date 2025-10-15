静岡県主催「移住×転職　お金のセミナー」開催

静岡県

静岡県では、本県へのUIターン転職に特化した、お金に関するセミナーを開催します。

Ｉターン転職の経験のある講師をお招きし、経験談や、ライフプラン・マネープランの組み立て方についてお話します。

移住で気になる「お金」と「仕事」の２つのポイントを押さえることができるセミナーです。セミナー後は、個別相談にも応じますので是非御参加ください。

■概要

日 時 令和７年11月２日（日）14:00～15:30

会 場 ビジョンセンター東京日本橋302号室（東京都中央区日本橋１-１-７ OP日本橋ビル）

対 象 静岡県への移住を検討している方

講 師 ファイナンシャルプランナー 庄子 政志 氏

（静岡UIターン就職サポートセンターを活用した移住経験あり）

■内容

第一部：移住ファイナンシャルプランナーが語る！お金のセミナー

14:00～15:00

・出費TOP3はなに？

・住居は賃貸？購入？等

第二部：移住就職者と相談員とのスペシャル対談

15:00～15:30

・移住就職を目指すときに「まずやるべき行動」とは？

・静岡UIターン就職サポートセンターについて

（支援内容、企業探しの方法、転職の心構え等）

番外編：個別相談会（任意・事前予約優先）

15:30～16:00

・事前予約の方を優先し個別にて相談を受付します。

・後日の個別対応も可能です。

■お申し込み

こちらからお申し込みください。

https://shizuoka-de.com/sui/2835/

■主催

静岡県

■お問い合わせ先

静岡県事業：静岡UIターン就職サポートセンター 事務局

（受託運営）株式会社東海道シグマ

TEL：0120-025-023 MAIL：uicenter@sigma-jp.co.jp