東京国税局の「非常勤職員募集広告に係る応募者対応等の業務代行」をアイデムが受託

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）はこの度、東京国税局より「非常勤職員募集広告に係る応募者対応等の業務代行」を受託いたしました。

東京国税局では、確定申告業務に関連する非常勤職員の募集に際し、毎年多くの応募者対応が必要とされています。アイデムは、これまで多様な企業の採用活動をRPO（採用代行サービス）として支援してきた実績があり、今回そのノウハウを活かし、応募受付から面接日程の調整までの一連の応募者対応業務を受託いたしました。今後も、これまで培ってきた経験をもとに、迅速かつ丁寧な対応を通じて円滑な採用活動の支援に努めてまいります。

1.受託する業務名

非常勤職員募集広告に係る応募者対応等の業務代行

2.業務概要

東京国税局において採用を行う非常勤職員の募集広告の掲載後に発生する応募者対応、面接日設定の業務代行およびその他これらに付随する一切の業務

3.業務期間

令和7年10月中旬～令和7年12月26日（金）

- アイデムのRPO（採用代行サービス）

企業の採用活動に伴う業務をトータルで支援するRPOサービスを展開しています。応募者対応を専門のコールセンターが担うことで、面接日程の調整など煩雑な業務の負担を軽減。さらに、迅速な架電フォローにより、応募後の離脱を防ぎ、採用率の向上を実現しています。

その他、オウンドメディアリクルーティングへの移行や各種求人媒体の窓口一本化、採用コンサルティング、事務作業の代行など、採用プロセスを効率化し、企業の人材確保における課題解決に貢献いたします。

＜株式会社アイデム 会社概要＞ https://www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」、高度人材から特定技能までサポートする「アイデムグローバル」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。