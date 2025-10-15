11月24日（月・祝）赤羽会館で開催「stand.fm Thanks Fes 2025」一般配信者と芸人がコラボする「エフエムステージ」ラインナップ決定！
2025年11月24日（月・祝）に音声配信プラットフォーム stand.fm（スタンドエフエム）が初のフェスイベント「stand.fm Thanks Fes 2025」を赤羽会館（講堂／小ホール）で開催します。そのフェス内で小ホールで実施する、一般配信者と芸人がコラボの「エフエムステージ」についてラインナップが決定しました。
本イベントはタレントだけでなく、一般配信者がパーソナリティをつとめるチャンネルの公開収録も実施。それぞれのテーマに合わせたゲスト芸人との、ここでしか聴けないマニアックなコラボトークが楽しめます。エフエムステージ（小ホール）はパーソナリティが身近に感じられる小規模な会場で、観覧チケットは各企画500円で観覧することができます。
またイベント当日は、公式stand.fmチャンネル（https://stand.fm/channels/68cb64fcc95e61734a3de0c4）から音声生配信を実施。これまでstand.fmを聴いていなかった方も、ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
イベント概要
【日時】2025年11月24日（月・祝）13時00分～21時00分
【場所】赤羽会館 講堂／小ホール 〒115-0044 東京都北区赤羽南1丁目13－1
【スタンドステージ（講堂）】
stand.fmに関わる人気芸人が出演するトークライブ。FANY配信あり：4公演
＜一般発売＞：10月24日（金）10:00~ ※FANYチケットのみ
【エフエムステージ（小ホール）】
一般配信者と芸人がコラボする公開生配信：8公演
観覧チケット：前売り：1企画500円（公演時間は30分。完売の場合は当日券無し）
各部通し券（優先入場）：1800円
先行受付：10月15日（水）11:00~10/20（月）11:00 ※クレジットカード決済のみ
当落発表：10月23日（木）18:00
一般発売：10月24日（金）10:00~
公式stand.fmチャンネル（https://stand.fm/channels/68cb64fcc95e61734a3de0c4）から音声生配信
※イベント翌日以降のアーカイブ聴取は有料
【公式サイト】https://standfm-thanks-fes.com
エフエムステージ（小ホール）第１部
全体進行：翠星チークダンス・木佐
一般配信者の進行サポートやゲスト出演など、役割を変えつつ4番組に参加！
１.12:45開場 13:00開演 13:30終演
Nagisaの暮らしラジオ × SARI's Style 【片づけで人生は超好転】
https://stand.fm/channels/6088aea7eeca46c0ab30c369
https://stand.fm/channels/62f0697973ef6bc24921bcab
整理整頓／片付けのテクニックを翠星チークダンスにアドバイス！
ゲスト：翠星チークダンス・ちろる
[関連：翠星チークダンスのまどぎわ]
https://stand.fm/channels/67e3c867ea64634e38359fd2
２.13:45開場 14:00開演 14:30終演
不動産投資の健美家ラジオ
https://stand.fm/channels/6220542962fdf0d80099f2e9
不動産投資の専門家と事故物件住みます芸人のコラボ！？
ゲスト：松原タニシ
３.14:45開場 15:00開演 15:30終演
プラジオ
https://stand.fm/channels/603bcaff85b142d0d804834a
BEAMS PLUS×家族チャーハンによるファッション談義
ゲスト：家族チャーハン
[関連：家族チャーハンのラジオホームラン]
https://stand.fm/channels/67df972aea64634e388f34fa
４.15:45開場 16:00開演 16:30終演
ellyのそろそろ星の話をしよう
https://stand.fm/channels/64c23d98d4e2cbde26b0e6e5
人生の悩みやアイドルとの相性を占う！？
ゲスト：カラタチ
エフエムステージ（小ホール）第２部
全体進行：ビューティフルトーキョーマンズ・鈴木バイダン
一般配信者の進行サポートやゲスト出演など、役割を変えつつ4番組に参加！
５.16:45開場 17:00開演 17:30終演
サバンナ八木の「お金のしゃべり場」
https://stand.fm/channels/674833f669bc2015d09df281
お金の運用を通して芸能界の生き方を、あとむ・バイダンに伝授！
ゲスト：あとむ
[関連：あとむ・バイダンのラフレ]
https://stand.fm/channels/63dd2e534cdcce3e25eaddd8
６.17:45開場 18:00開演 18:30終演
ノンフィクションライターの思考
https://stand.fm/channels/62ae049d0984f586c22f276a
「朝の顔」青木マッチョの知られざる一面を深堀り取材！
ゲスト：かけおち・青木マッチョ
７.18:45開場 19:00開演 19:30終演
現役リフォームプランナーの業界裏話
https://stand.fm/channels/6566a0d64db2e7bbf594a948
30歳を超えて実家住みのシンクロニシティ・西野に住まいのアドバイス！？
ゲスト：シンクロニシティ
８.19:45開場 20:00開演 20:30終演
エスコートラジオ たいち
https://stand.fm/channels/5fd4a5f6dd3aea937b711ef5
再生数ランキングの常連とスタエフおなじみ芸人が
スタエフ運営に公開クレーム！？
ゲスト：小虎・りょう、cacao・浦田スターク
[関連：みぞみぞするラジオ]
https://stand.fm/channels/617597b5afa93b18fcfcf397
[関連：cacao 浦田スターク]
https://stand.fm/channels/60e883fb04bb1691c16e9dce
スタンドステージ（講堂）企画
【出演者追加情報※太字箇所】チケット一般発売は10月24日（金）10:00から
１.【スタエフ芸人公開収録リレー】13:00開演 14:30終演 前売4,000円／当日4,500円
劇場で人気の若手芸人が出演するstand.fm番組の公開収録！
出演者：金魚番長、例えば炎、家族チャーハン、9番街レトロ・京極風斗、ケビンス・仁木恭平
例えば炎の沼沼沼沼：https://stand.fm/channels/6077f3fabe8d4428b9047abb
金魚番長のデメキン：https://stand.fm/channels/60af53a1b82bc5e1f3b92aa8
家族チャーハンのラジオホームラン：https://stand.fm/channels/67df972aea64634e388f34fa
キョキョラジ：https://stand.fm/channels/644719d29afdfc28ca9c1979
２.【ガクヤガタリ in STF】15:30開演 16:30終演 前売3,500円 当日4,000円
いつも楽屋で「あれ見た?」と雑談しているような日常会話の延長で、
人気芸人たちが最近気になる映像作品を語るポッドキャスト番組をライブでお届け！
出演者：しずる・池田一真、お見送り芸人しんいち ほか
Netflix presents ガクヤガタリ -あとあれ見た？-
https://stand.fm/channels/6748435669bc2015d0f4850c
３.【板橋ハウスのラジオディア in STF】17:30開演 18:30終演 前売4,000円／当日4,500円
板橋でルームシェアをする3人の仲良し芸人“板橋ハウス”初の冠ラジオ番組
出演者：ピュート竹内、軟水つるまる、めぞん吉野
板橋ハウスのラジオディア
https://stand.fm/channels/6360a978b4418c968d7c6600
４.【スタエフパーソナリティ座談会】19:30開演 20:30終演 前売3,500円／当日4,000円
気になるスタエフチャンネル紹介や、自身の番組の裏話、番組開始してからの変化やこれからやりたいことなどをトーク。stand.fmで配信をおこなう芸人たちによるコラボ公演をお届け！
出演者：令和ロマン・松井ケムリ、パンサー・菅良太郎、Love Me Do、
サバンナ・八木真澄、かけおち・青木マッチョ、小虎・りょう、うだまん、きっと君はくるさ
令和ロマンのご様子：https://stand.fm/channels/5e1d9174a6c0bf4883c32ef4
音楽酒場「音ぼけ」：https://stand.fm/channels/678f953c0f71bf7aabab7b93
Love Me Doの星活！：https://stand.fm/channels/67d130a89dcfb50335c4d098
サバンナ八木の「お金のしゃべり場」：https://stand.fm/channels/674833f669bc2015d09df281
かけおち：https://stand.fm/channels/67e65668ea64634e387d7a05
みぞみぞするラジオ：https://stand.fm/channels/617597b5afa93b18fcfcf397
うだまんの友達と喋ろう：https://stand.fm/channels/64228020c881d58fc525172d
きっと君はくるさのスキンシップ！：https://stand.fm/channels/63f57cdc390e8c58c6b55cbf