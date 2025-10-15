Web問い合わせにAIが即時架電。圧倒的な応答速度で商談を獲得する「リード即応AIコール」をローンチ

ユニロボット株式会社

AIソリューションを開発・提供するユニロボット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：酒井 拓）は、Webからの問い合わせに対しAIが即座に電話をかけ、アポイントを獲得する新サービス「リード即応AIコール」をローンチしたことをお知らせいたします。

本サービスは、見込み客の興味・関心が最も高い“問い合わせ直後”の瞬間を逃さずアプローチすることで、これまで取りこぼされていた貴重な商談機会を創出します。

本サービスのローンチにあたり、キャンペーンとして無料トライアルの申込を受付いたします。（※先着10社限定とさせていただきます）

▶リード即応AIコール サービスサイト：https://www.unirobot.com/leadsokuou-ai-call

■ 開発の背景

業界共通の課題「問い合わせ直後の5分間」という最大のビジネスチャンスの損失

企業のWebサイトやサービス比較サイトからの問い合わせは、見込み客の興味・関心が最も高い絶好の商談機会です。この「問い合わせ直後の数分間」の重要性はデータにも表れており、ある業界調査では、問い合わせから5分以内に電話をかけた場合、わずか5分遅れて10分後に架電した場合と比較して、顧客と話せる確率（コンタクト率）が4倍も異なるという結果が報告されています。

一方で、多くの企業では、営業担当者が他の業務を行っていたり、営業時間外であったりするため、この「5分以内」の対応は極めて困難です。この数分間のタイムラグが、知らぬ間に莫大な機会損失を生んでいるのが現状です。

■ 新サービス「リード即応AIコール」とは

リード即応AIコールは、この「機会損失」という根深い課題を解決するために開発したAIセールスソリューションです。Web問い合わせをトリガーに、人では困難なレスポンスでAIが自動で電話を発信。お客様の熱意が最も高い瞬間を捉え、これまで取りこぼしていた商談機会を創出します。

※「10秒」は当社システムがメールを受信してからベストエフォートでの目標時間です。お客様がご利用されるメールサーバーの仕様やネットワーク環境により、10秒以上かかる場合がございます。

■「リード即応AIコール」3つの導入メリット

1. アポイント獲得率を最大化

お客様の興味が最高潮の瞬間を捉えることで通電率を劇的に改善し、アポイント獲得に直結させます。

2. 競合他社に対する圧倒的な優位性を確立

複数社へ同時に問い合わせる顧客に対し、どこよりも早くAIがアプローチ。「一番乗り」で接点を持つことで、その後の商談の主導権を握ります。

3. 機会損失を24時間365日完全防止

担当者が不在の夜間や土日祝日などの定休日もAIが休むことなく働き続け、貴重なビジネスチャンスを逃しません。

■ 活用シーン：Webからの集客が起点となる、あらゆるビジネスで

人材業界：転職サイトや自社HPからの新規登録者に対し、AIが即座に連絡。多くのエージェントにアプローチする優秀な候補者と誰よりも早く接点を持ち、面談設定へと繋げることで、他社に先駆けて優秀な人材を確保。

不動産業界：物件への問い合わせに即時対応し、競合より先に内見アポイントを獲得。

保険・金融業界：資料請求や相談申し込みに対し、関心が高い瞬間にコンタクトし、面談設定率を向上。

教育業界：スクールや塾の体験入学・資料請求に対し、いち早く電話で案内し、入会に繋げる。

引越し業界：見積もり依頼に最速で応答し、他社と比較される前に最初の接点を持つ。

BtoBサービス：Webサイトからの問い合わせや資料ダウンロードに対し、即座にデモや商談のアポイントを打診。

■「リード即応AIコール」無料トライアル申込の流れ

弊社ホームページのお問い合わせフォームから必要事項を記入ください。後日弊社より、トライアル環境を利用するための必要情報や手続きについて連絡いたします。なお無料トライアルは、10社までの先着順での受付とさせていただきます。ご了承ください。

お問い合わせフォーム：https://www.unirobot.com/leadsokuou-ai-call-contact

■ユニロボット株式会社について

会社概要

ユニロボット株式会社

■代表者：代表取締役 酒井 拓

■所在地：東京都渋谷区笹塚3-2-15 第IIベルプラザ5F

■設立年月日：2014年8月25日

■主な事業内容：各種電話オペレーションの自動応答AIソリューションの開発・販売、その他AIをベースとしたサービスの開発・提供

■URL：https://www.unirobot.com/

お問い合わせ

■リード即応AIコール 担当窓口

■E-mail：corporate-sales@unirobot.com

■Tel：03-6822-9222