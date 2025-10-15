長崎の魚種多様性に新たな価値を提案　冷凍刺身の定期便サービス「さかなとくらし one bite fish」が2025年度グッドデザイン賞を受賞

伊藤忠インタラクティブ株式会社

伊藤忠インタラクティブ株式会社（東京都港区、代表取締役社長：三輪 宗久）とF.デザイン NAGASAKI株式会社（長崎県長崎市、代表取締役：永石 一成）が協働で推進する冷凍刺身の定期便サービス「さかなとくらし one bite fish（ワンバイトフィッシュ）」について、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会、審査ユニット：19「地域の取り組み・活動」）を受賞したことをお知らせします。

本サービスは、日本一の魚種数を誇る長崎の多魚種という「多様性」に着目し、地場企業と都市部企業が共創する新しい流通・消費の仕組みを実装しています。

※「グッドデザイン賞」「Gマーク」は公益財団法人日本デザイン振興会の登録商標です 。

概要（サマリー）

長崎発の冷凍「刺身」定期便「one bite fish」がグッドデザイン賞2025を受賞

ポイント（本サービスの特徴）

- 多魚種の価値化を目指す設計（月替り4種＋定番2種の構成で「多様性そのもの」を提示）- 完全受注生産 × 月1回配送でフードロスを抑制し、持続可能なサプライチェーンを志向- 食体験と情報をあわせた提供（冷凍刺身と情報誌「さかなとくらし」＋QR連携で、魚の背景や食べ方を伝える）- FFFプロジェクトを背景にした広がり（養殖事業者・大学・DAOコミュニティとの連携）

連携体制：F.デザイン NAGASAKI と伊藤忠インタラクティブ

提供実績：累計15,000パック以上を出荷（2025年6月時点）

受賞対象「さかなとくらし one bite fish」とは

「one bite fish」は、日本一の魚種を誇る長崎の豊かな海から選りすぐった魚を、“ひとくちサイズの冷凍刺身パック”で毎月お届けするサブスクリプションサービス（定期便）です。

特徴は、6パックのうち4魚種が毎月入れ替わり、2魚種は定番として届けられる構成。 魚種数日本一ならではの仕組みで、毎月ちがった魚に出会える楽しさがあります。

“解凍するだけで食べられる常備魚”という新しい日常を提案し、急速冷凍技術や魚種ごとに最適な調整により、“コリコリ”とした鮮度と味わいをそのままキープ。さらに各パックのQRコードと同梱の情報誌「さかなとくらし」では、長崎のお魚好きによる魚へのこだわりやおすすめの食べ方を発信しています。

提供形態：月1回配送（第3土曜／クール便）

価格帯：レギュラー月額5,000円／ダブル月額10,000円／プレミアム月額15,000円（税込、初月2,000円引き）

仕様：毎月入れ替わる旬の多魚種4種＋通年2種（計6種）で構成（コースにより異なる）

公式サイト：https://lp.onebitefish.jp/2024/

レギュラーコースイメージアレンジレシピ：ゆうこう鯖のカルパッチョと白ワイン

背景：Find Fish's Future Project（FFFプロジェクト）

「one bite fish」は、2020年にスタートしたオープンイノベーション型の取り組み「Find Fish's Future Project (FFFプロジェクト)」から生まれました 。

本プロジェクトは、魚食離れや未利用魚の活用といった地域水産業の複合的な課題解決に挑むもので、地域の資源・生産現場に関わる企業、都市部のビジネス・デザインの視点を持つ企業、そして流通の現場を支える企業が、それぞれの強みを生かして緊密に連携する「共創体制」によって推進されています。 また、赤潮被害時の支援型販売や、長崎大学が主導する「ながさき BLUE エコノミー」との連携、DAO型コミュニティとの接続など、多様な活動を展開しています 。

担当者コメント

伊藤忠インタラクティブ株式会社 クリエイティブ・ディレクター 松本純一

「魚の多様性に新しい価値を見出し、それを仕組みにした挑戦が評価されたことを大変光栄に思います。ともに取り組んでくださった皆さまに心から感謝します。」

参考情報

受賞詳細・サービス紹介ページ：https://www.onebitefish.jp/blogs/news/good-design

審査委員の公開コメント

「魚種日本一の長崎の特性を活かし、多様な魚を定期便で届ける仕組みは、魚食文化の継承と地域漁業支援につながっている。鮮度や食感を守る工夫や、情報を届ける仕掛けも整えられており、地域の魅力を自然に伝える取り組みとして好印象だった。」

※公開コメントは改変・抜粋を行わず、原文そのままを掲載。

グッドデザイン賞 受賞ページ：

https://www.g-mark.org/gallery/winners/32659?text=one+bite+fish

「さかなとくらし one bite fish」の受賞展での展示について

グッドデザイン賞を受賞した「さかなとくらし one bite fish」は、

以下の期間、「2025年度グッドデザイン賞受賞展 GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」にて展示されます。

会期：11月1日（土）～11月5日（水）

時間：11:00～19:00 （初日11月1日は13:00開場、11月5日は18:00閉場）

会場：東京ミッドタウン（東京都港区赤坂9-7-1）内各所 入場無料

注記※「グッドデザイン賞」「Gマーク」は公益財団法人日本デザイン振興会の登録商標です 。

会社概要

伊藤忠インタラクティブ株式会社

所在地：東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビルディング 4F

代表者：代表取締役社長 三輪 宗久

事業内容：デジタル領域におけるデザインマネジメントおよびマーケティング事業

ウェブサイト：https://www.market.co.jp/

F.デザイン NAGASAKI株式会社

所在地：長崎県長崎市

代表者：代表取締役 永石 一成

事業内容：地域の食文化を活かした飲食店事業、地域商社事業、社会貢献活動

本件に関するお問い合わせ先

伊藤忠インタラクティブ株式会社

iic-pr@market.co.jp

