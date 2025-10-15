DIYで組み立てられる画期的なドームハウス「EZDOME HOUSE(イージードームハウス)」がグッドデザイン・ベスト100を受賞。

株式会社ホワイトハウス

輸入車・自動車用品販売の株式会社ホワイトハウスの子会社である株式会社TCL(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：木村 文夫)が販売する、DIYで組み立てられるプレハブ工法ハウス「EZDOME HOUSE(イージードームハウス）」が、2025年度グッドデザイン賞(公益財団法人日本デザイン振興会)において、グッドデザイン・ベスト100を受賞いたしました。

災害時は大人2名90分で組み立てが可能、災害だけでなくレジャーにも活用できる「EZDOME HOUSE」自然と調和するデザインで、グランピング利用も多数企業だけでなく個人宅への導入も進んでいる

EZDOME HOUSEは、地震、台風、豪雨といった予測不能な自然災害から、地域社会に暮らす全ての人々の「いのち」を守るために生まれたデザインで、旧態依然とした日本の避難所生活からの脱却を目指すものです。

近年、日本各地で頻発する地震、台風、豪雨といった自然災害は、多くの人々が避難生活を余儀なくされ、収容人数の限界と過密状態、プライバシーの欠如による精神的な負担、感染症リスクの増大、避難所の設営と運営の遅延など、目を背けることのできない課題が浮き彫りになっています。

EZDOME HOUSEのデザインは、このような災害時の社会的な課題と「一人でも多くの命を守りたい」という思いから生まれました。従来の避難所の課題を解決し、より安全で、より安心できる、そして何よりも迅速に提供できる避難シェルターを目指し、素材の選定から構造、空間設計に至るまで、徹底的に研究し最適化。繰り返される災害の教訓から生まれた、人命を守るための必然のデザインです。

デザインポイント１.「専門的な知識が無くても組み立てられるDIY商品」

災害発生時には迅速な避難所設営が求められますが、物資の運搬や設置に関する専門知識が必要になるなど、十分な避難所を用意するのは簡単ではありません。

EZDOME HOUSEは、大掛かりな機材や専門的な知識が無くても大人２名が90分で組み立てられるDIY商品で、誰もがすぐに設営に取り掛かることができます。

1基分の部品は軽トラック1台で運搬が可能な量で、備蓄にも最適です。

2025年3月に長野県伊那市・諏訪市で行われたイタリア式避難所システム実動訓練では、冷暖房付き家族用テントとしてEZDOME HOUSEが採用され、災害ボランティア向けに組み立て指導も行いました。

-8℃の環境下での宿泊体験では、参加者から「テントより遥かに快適」と高評価を受けました。

イタリア式避難所システム実動訓練 レクチャーの様子

全国の自治体からの問い合わせも寄せられており、既に愛知県東郷町、北海道猿払村、奈良県北葛城郡河合町へは納入済みで、今後も災害用備蓄品としての導入拡大が期待されます。

デザインポイント２.「ストレスフリーな空間デザイン」

シングルベッド2台を置き、エアコンを設置したレイアウト

EZDOME HOUSEのドーム型デザインは、自然と調和するためどこに置いても違和感が無く、特に災害時の簡易住居やコンテナハウスのような物々しさを感じさせない点が特徴です。

内観も角が無く開放的で、実際の縦横３m×高さ2.5mよりも広々と感じられます。

従来の閉塞的な避難所のイメージを覆すゆったりとした室内空間で、有事の際に不要なストレスを感じることなく、快適に過ごすことができます。

デザインポイント３.「豊富なオプションであらゆるカスタムが可能」

基本パーツは壁パネル(上段14枚、下段10枚)と窓付き壁パネル×3枚、ドアパネル、自然換気システム付き天井パネル、床パネルで構成されており、各パネルを入れ替えたりオプションを追加することで、幅広いカスタムが可能です。

交互にパネルを抜いた東屋スタイルスロープやクリアパネルも追加可能ドーム同士を連結夜にも映える全面クリアパネル■株式会社TCL 企業概要

社名 ：株式会社TCL

設立 ：2014年4月1日

代表者 ：木村 文夫

所在地 ：愛知県名古屋市名東区本郷3-139 ホワイトハウスビル

株式会社TCLは、株式会社ホワイトハウスのグループ企業です。

■ホワイトハウスグループの事業内容

ホワイトハウスグループは、名古屋をはじめ東海地区に40店舗以上広がるネットワークで、日々お客様に世界のクルマ・バイクをお届けしております。

- 輸入車正規販売店：プジョー／シトロエン／DS Automobiles／BMW／MINI／VOLVO／アウディ／フィアット／アルファ ロメオ／アバルト／ランドローバー／ケーターハム／ポラリスORV／Hyundai／FIAT Professional- 本田技研工業株式会社製品の販売- 輸入二輪車正規販売店：トライアンフ／DUCATI／インディアンモーターサイクル- キャンピングカー事業、オートプラネット事業 及びこれらに付随する部品・用品の販売／修理／保険事業等- POLARISオフロードビークル 総販売元- 高機能ドライブレコーダー「Smart Reco」開発／製造／販売事業- 高性能・高機能バッテリーチャージャー「CTEK」日本販売店- 使い道は無限大！ドーム型DIYハウス「EZDOME HOUSE」開発／製造／販売事業- おしり洗浄機能が使える折り畳みトイレ「どこでもチェアレット」開発／製造- 革新的消火具「ファイヤーショーカスティック」日本総代理店