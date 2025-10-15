Nintendo Switch・PC対応「EVOTOP」が2025年度グッドデザイン賞を受賞

株式会社瑞起

株式会社瑞起（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：呉 成浩）は、2024年11月に発売した高性能コントローラ「EVOTOP（エヴォトップ）」が、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2025年度グッドデザイン賞」を受賞したことをお知らせいたします。

EVOTOPは、プレイヤーに最高のゲーム体験を提供するために開発された、次世代の高性能ゲームコントローラです。長年の組み込みシステム開発で培った技術と、ユーザーの声を徹底的に追求したデザイン思想が融合し、これまでにない操作性とカスタマイズ性を実現しました。この度、その革新的なデザインと卓越した機能性が高く評価され、グッドデザイン賞の受賞に至りました。

■グッドデザイン賞について

1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモー ションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

グッドデザイン賞は、デザインによって私たちの暮らしや社会をより豊かにしていくための活動であり、その受賞は製品の優れたデザインと品質を社会的に認められた証となります。EVOTOPの受賞は、単なる機能性だけでなく、ユーザー体験全体を向上させるデザインの重要性を改めて示すものです。

■EVOTOPの主な特長

EVOTOPは、以下の特長により、あらゆるジャンルのゲームで最高のパフォーマンスを発揮します。

・高解像度タッチモニター搭載：コントローラ本体で各種設定やパフォーマンスの確認が直感的に行えます。

・徹底したカスタマイズ性：スティックのデッドゾーン、反応曲線、ボタンマッピングなど、プレイヤーの好みに合わせて細かく調整可能です。

・こだわりの素材とエルゴノミクスデザイン：長時間のプレイでも快適性を保つ、手になじむ素材と人間工学に基づいた設計を採用しています。

・高い耐久性：厳選された高品質な部品と堅牢な構造により、長期間にわたる安定した使用を保証します。

■今後の展望

EVOTOPのグッドデザイン賞受賞を励みに、今後もユーザーの皆様に感動と興奮をお届けできるような、革新的な製品開発に邁進してまいります。

■株式会社瑞起について

株式会社瑞起は、ARM搭載SoCを活用した組み込みシステムの企画から量産までをワンストップで支援するソリューションプロバイダーです。IoT、UWB、ゲームエミュレーターなど、幅広い分野で最先端の技術を提供し、「テクノロジーで夢ある世界を」というスローガンのもと、さらなる事業展開を進めてまいります。

■会社概要

・会社名：株式会社瑞起

・代表者：代表取締役 呉 成浩

・所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい４-４-２ 横浜ブルーアベニュー５階

・ＵＲＬ：https://www.zuiki.co.jp/