シリコーン製保存容器 Zip Top（ジップトップ）が「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

株式会社ワイ・ヨット

キッチン・ダイニング用品の専門商社 株式会社ワイ・ヨット（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：寺田 佐和子）が輸入代理店を務める「Zip Top（ジップトップ）」が、このたび2025年度グッドデザイン賞(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞しました。

「Zip Top（ジップトップ）」はアメリカ発の蓋の要らないジップ式のシリコーン製保存容器で、そのユニークな形状と、安全性・耐久性に富んでいる点、さらに調理道具としての可能性を広げた点を高く評価されました。当社では今回の受賞を機にZip Top（ジップトップ）の販売拡大を図るとともに、ものづくりにおけるデザインの活用を積極的に推進し、ブランドイメージの向上に務めてまいります。

製品名称

Zip Top（ジップトップ）

公式HP：https://ziptop.jp/

製品概要

使い捨てのプラスチック袋や、プラスチック製の容器を減らすために作られた、アメリカ発の蓋の要らないジップ式のシリコーン製調理・保存容器。

広いマチと口が大きく開くことが大きな特長で、ボウルとして混ぜる動作など様々な使用方法が可能。

グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

「一見すると普通のフリーザーバッグに見えるが、手にすると明らかに別物であるという事が理解できる。医療用途にも使われるプラチナシリコンを用いて、ジップ部も含めて肉厚の一体成形で継ぎ目なく作られているので、安全性、耐久性ともに不安がない。マチがあるので自立し、口も大きく開く事で食材を投入し易く、使用後は逆さにすれば素早く水を切る事ができる。適切な素材と成形方法によって新しい使い心地を実現しただけでなく、従来の保存容器では想定されていない、調理道具としても可能性が広がる点が秀逸だ。」

グッドデザイン賞ウェブサイト Zip Top（ジップトップ）紹介ページ

https://www.g-mark.org/gallery/winners/33641

11月1日（土）～5日（水）に東京・六本木の東京ミッドタウンで開催される「2025年度グッドデザイン賞」の全受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」にて、受賞作を展示します。

審査委員の選ぶ「私の選んだ一品」に選出いただきました

GOOD DESIGN Marunouchi「私の選んだ一品 2025」とは、審査委員が二次審査会時に選んだ、個人的お気に入りデザインをコメントとともに展示・紹介する企画。

選出された製品は丸の内のギャラリーで展示される予定です。

※受賞展(東京ミッドタウン)とは別会場で開催する企画展です。

会期：10/29(水) - 11/9(日)

時間：11時-20時／最終日は17時終了

会場：GOOD DESIGN Marunouchi（東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル1F）

http://marunouchi.g-mark.org/

Zip Top（ジップトップ）はプロダクトデザイナーの石橋 忠人さんに選出いただきました。

石橋 忠人／プロダクトデザイナー コメント

「一見普通のフリーザーバッグに見えますが、手に取ると全くの別物。肉厚でしっかりとしていて、マチがあり自立するので、袋というよりも容器？

口が大きく開くので食材を入れ易く、中を洗い易く、逆さで水も切り易い、し易いずくめの新しい保存容器です。

プラチナシリコン一体成形で、耐久性、安全性にも抜かりがありません。」

グッドデザイン賞とは

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

https://www.g-mark.org/

株式会社ワイ・ヨットについて

1949年の設立以来、キッチン・ダイニング用品を中心に、百貨店・専門店向けの上質な商品を取り扱う商社として成長。従来の「ホールセール事業」に加え、海外ブランドの代理店業務や国内外のメーカー様との商品共同開発などを行う「商品開発事業」、選べるカタログ制作・販売を始めとした「ギフト事業」、キッチン用品専門店を全国で運営する「小売事業」、物流センター・コールセンター・３ＰＬ事業から成り立つ「物流事業」と、5つの柱を持ち、幅広いお客様にキッチン・ダイニングを中心とした新しいライフスタイルを提案。

会社概要

商 号：株式会社ワイ・ヨット

代表者：代表取締役社長 寺田 佐和子

所在地：〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原3丁目13番41号

設 立：1949年6月

事業内容：ホールセール事業、商品開発事業、デジタル事業、ギフト事業、小売事業、物流事業

資本金：4,500万円

URL：https://www.y-yacht.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社ワイ・ヨット 広報担当

担当：前田

E-mail：s-maeda@y-yacht.co.jp

電話：03-3699-7278