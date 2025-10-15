ゲーミングモニター「GigaCrysta（ギガクリスタ）」ブランド設立11年目突入！ 感謝と挑戦

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）が展開するゲーミングモニターブランド「GigaCrysta（ギガクリスタ）」は、2025年10月15日(水)に、ブランド設立11年目を迎えることをお知らせいたします。11年目突入にあわせて、Xでのプレゼントキャンペーンも開催いたします。

■ゲーミングモニター「GigaCrysta（ギガクリスタ）」とは

「GigaCrysta（ギガクリスタ）」10周年への感謝ゲーミングモニターブランド「GigaCrysta（ギガクリスタ）」

液晶ディスプレイ国内シェア11年連続No.1（※）のアイ・オー・データが手掛けるゲーミングモニター「GigaCrysta（ギガクリスタ）」は、ブランド誕生から10年が経つ今なお、日本のゲーマーの信頼を得続けているゲーミングモニターブランドです。数多くのプロ選手やストリーマー、ゲームメーカー様より推奨認定をうけてきた実績があります。国内累計販売台数は90万台を超え、多くの人に選ばれ続けているゲーミングモニターです。

※第三者機関の国内有力家電量販店販売実績データより当社調べ。メーカー別数量／金額シェア（2014年～2024年）

GigaCrysta（ギガクリスタ）紹介ページ：https://www.iodata.jp/ssp/lcd/gigacrysta/

■GigaCrysta（ギガクリスタ）10周年プロジェクトを振り返って

2014年に誕生したゲーミングモニターブランド「GigaCrysta（ギガクリスタ）」は、「10周年プロジェクト」として、ゲームシーンにおけるブランド価値の強化と発信を目的とした多彩なプロジェクトを展開いたしました。

東京ゲームショウ2023を皮切りに、10周年プロジェクトが始動。この年のゲームショウにて、ブランドの新たな象徴となるオフィシャルキャラクター「ギガクリシア」が誕生しました。同年11月にはギガクリスタ公式Xアカウント（https://x.com/GigaCrysta_io）を開設し、タイムリーな情報発信体制を整備し、ユーザーとの双方向コミュニケーションを推進しました。

東京ゲームショウ2023の様子オフィシャルキャラクター「ギガクリマン」「ギガクリシア」

2024年1月には「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京(https://www.iodata.jp/news/2023/information/fanfest_ff.htm)」に出展し、露出を拡大。さらに5月には、10周年施策の中心拠点となる「GigaCrysta10周年特設サイト(https://www.iodata.jp/ssp/lcd/gigacrysta/10th/index.htm)」を公開し、ブランドの歩みや記念モデル情報を集約しました。同時期にギガクリスタ公式Xにて、計10社のゲームメーカーとの『10回連続』超大型コラボプレゼントキャンペーン(https://www.iodata.jp/news/2024/information/gigacrysta-10th.htm)を実施し、これまで関わってきたゲームメーカーやユーザーへの感謝を表現しました。

GigaCrysta10周年特設サイト『10回連続』超大型コラボプレゼントキャンペーン

東京ゲームショウ2024では、10周年記念モデル第1弾となる「LCD-GCQ271UD」を発表。明治大学の中村教授が監修した、集中力を向上させるアイ・オー・データ独自機能「Focus Mode（フォーカスモード）」を搭載。FPSゲーマー・eスポーツの競技シーンに対して新たなアプローチを行いました。

記念モデル第1弾リリース：https://www.iodata.jp/news/2024/press/pr008.htm

10周年記念モデル第1弾「LCD-GCQ271UD」大学教授監修の独自機能「Focus Mode（フォーカスモード）」

迎えた10月15日にはブランド単独で「10周年記念イベント」を開催し、GigaCrysta（ギガクリスタ）のこれまでの歩みと今後の取り組みを紹介しました。

「GigaCrysta（ギガクリスタ）」10周年記念イベントの様子GigaCrystaのこれまでの歩み

イベント後、人気漫画「マタギガンナー」とのコラボレーションや、格闘プロゲーマー「MOV」選手、「ゼロイチゲーム部」、シニアプロゲーミングチーム「MATAGI SNIPERS（マタギスナイパーズ）」、「BURNING CORE TOYAMA」、ストリーマー「レントンゲームズ」など多数の新規スポンサー契約を発表し、ブランドの露出と発信機会を広げました。

12月にはオリジナルパッケージ仕様の10周年記念モデル第2弾「LCD-GD242UDシリーズ」を発表。ブランド初となるホワイトカラーをラインアップし、デザインもスペックも妥協したくないゲーマーに寄り添う商品となりました。

記念モデル第2弾特設サイト：https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gd242ud/sp.htm

10周年記念モデル第2弾「LCD-GD242UDシリーズ」特別仕様のリバーシブルパッケージ

2025年に入ってからも周年施策は継続し、1月には地元企業「芝寿し」との異色コラボ、ゲーミング押し寿司「笹Crysta（ササクリスタ）」を限定販売。

ものの7日間で限定数量は完売し、追加受注されるなど大きな反響を呼びました。

ゲーミング押し寿司「笹Crysta（ササクリスタ）」

5月には、ブランド初のMini LEDを採用した10周年記念モデル第3弾となる「LCD-GDQ271JLAQ」を発表。GigaCrystaならではの使いやすさと付加価値を兼ね備え、コストパフォーマンスに優れた商品として注目を集めました。

記念モデル第3弾リリース：https://www.iodata.jp/news/2025/press/pr008.htm

10周年記念モデル第3弾「LCD-GDQ271JLAQ」

8月には、アイ・オー・データ初となる、有機EL（QD-OLED）採用のゲーミングモニター「LCD-GDQ271UEL」を10周年記念モデル第4弾として発表しました。

没入感のある映像体験と、圧倒的な応答速度によるFPSゲームでのパフォーマンスの高さで、発表当初から大きな反響を呼びました。

記念モデル第4弾リリース：https://www.iodata.jp/news/2025/press/pr011.htm

10周年記念モデル第4弾「LCD-GDQ271UEL」

さらに、『モンスターハンターワイルズ』、『ELDEN RING NIGHTREIGN』といった人気タイトルからの推奨認定もいただき、ゲーミングブランドとしての信頼と認知を着実に高めました

8月にはLeague Of Legendsのストリーマー大会「NEMOH CUP」への協賛を通じて、eスポーツ文化の発展に寄与しました。

そして周年イヤーの締めくくりとなる2025年10月には、能登とのコラボ台座の販売が予定されており、日本ブランドならではのクラフトマンシップとゲーミングカルチャーの融合を表現しています。

■11年目を迎えるGigaCrysta（ギガクリスタ）のブランドメッセージ

ゲーミングモニターブランド「GigaCrysta」は、2024年10月にブランド誕生10周年を迎え、

2025年10月15日より11年目の新たなステージへと歩み出します。

この節目にあたり、私たちはGigaCrystaブランドの根幹にある価値観や我々のミッションを再定義し、新たなブランドメッセージとして以下を掲げます。

GigaCrysta（ギガクリスタ）ブランドメッセージ

GigaCrystaはこれからも、“日本発のゲーミングモニターブランド”として、「持つ喜び」と「信頼できる品質」の実現を目指し、ゲーマーのニーズに寄り添いながら、次の10年に向けて共に歩み続けます。

■11年目突入記念し、GigaCrysta公式Xにてプレゼントキャンペーンを開催！

10/17(金)よりGigaCrysta公式Xにてプレゼントキャンペーンを開催！

・応募期間：2025年10月17日（金）～11月16日（日）23:59

・賞品/当選者数

１. ギガクリマンモデル 1名様

240Hzゲーミングモニター シャドウブラック「LCD-GD242UDB」

２. ギガクリシアモデル 1名様

240Hzゲーミングモニター ヒーラーホワイト「LCD-GD242UDW」

３. ギガクリファンキット 9名様

非売品のオリジナルグッズセット（サーモマグ・サコッシュ・ネックストラップ・「ギガクリシア」ダイカットステッカー3種セット）

・応募方法

１． GigaCrysta（ギガクリスタ）公式 Xアカウント（ https://x.com/GigaCrysta_io(https://x.com/GigaCrysta_io)）をフォロー

２． GigaCrysta（ギガクリスタ）公式 Xの該当キャンペーン投稿をリポスト

「＃ギガクリ見せて」＆使用画像を投稿で当選確率アップ！

※そのほか詳細はGigaCrysta（ギガクリスタ）公式 Xをご確認ください。

※本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報についてはアイ・オー・データのウェブサイトをご参照ください。

