電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」コードレスマルチツール、コードレス丸のこ、コードレス集じん丸のこ、コードレスチップソーカッタ　4機種が2025年度グッドデザイン賞を受賞

工機ホールディングス株式会社

電動・空気工具を販売する工機ホールディングスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 吉田智彦 以下、工機ホールディングスジャパン）は、電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の、コードレスマルチツール (CV 36DMA)、コードレス丸のこ (C 1205DA)、 コードレス集じん丸のこ (C 1205DYA)、コードレスチップソーカッタ (CD 1205DA)の4機種が2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞したことをお知らせします。

グッドデザイン賞は公益財団法人日本デザイン振興会が主催するもので、1957年にスタートし、製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなどが審査・選出される、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。当社はこれまで、電動工具のほかにも園芸用品など幅広い分野の製品で同賞を受賞しており、今年で35回目の受賞となります。

工機ホールディングスは、今後も引き続き、製品デザイン力と技術力を備えた、お客さま視点に立ったモノづくりを進めてまいります。

■受賞対象製品について

コードレスマルチツール CV 36DMA

36Vブラシレスモーターを搭載しており、4.0°の振動角度により、従来機種と比較して切断スピードが約30％向上しております。STARLOCK MAXに対応しているため、さまざまな作業に柔軟に対応可能です。ブレード交換はワンタッチで行え、4つのマグネットによる仮保持機構により、高所作業時などでもブレードの落下リスクを軽減いたします。軽量かつ細径のハンドル設計により、握りやすさにも配慮しております。また、2灯式LEDライトを搭載しており、暗所でも高い視認性を確保できます。振動数は6,000～20,000min⁻¹の範囲で調整可能で、防振構造により低振動を実現しております。1回の充電で約370カットが可能であり、作業効率を大幅に向上させることができます。

【コードレスマルチツール CV 36DMA】

製品URL：

https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-cutter/cv36dma/cv36dma.html

コードレス丸のこ C 1205DA

10.8Vリチウムイオン電池と高効率なブラシレスモーターを搭載した、軽量・コンパクトなコードレス丸のこです。質量は2.2kg（BSL1240M装着時）と軽く、取り回しやすさに優れています。標準付属の黒鯱チップソーとモーター性能により、18V製品と同等の切断スピードを実現。SPF材（2×4）の切断では、1充電あたり約230本の作業が可能です※。ハンドル角度を大きく設計することで、浅い切込みでも進行方向に力を入れやすく、作業性が向上しています。さらに、キックバック軽減システムや高輝度LEDライトを搭載し、安全性と視認性にも配慮。新たに平行度微調整構造やブロワ機能、際切り機能も備え、プロの現場でも高いパフォーマンスを発揮します。

【コードレス丸のこ C 1205DA】

製品URL：

https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-cutter/c1205da/c1205da.html

コードレス集じん丸のこ C 1205DYA

10.8Vリチウムイオン電池と高効率なブラシレスモーターを搭載し、軽量・コンパクトながら18V製品に匹敵する切断スピードを実現したコードレス集じん丸のこです。標準付属の黒鯱チップソーは、強化石こうボードの切断に適しており、優れた切れ味と耐久性を兼ね備えています。切断時に発生する粉じんは、ダストボックス使用時で約80％、集じん機接続時には90％以上※の回収が可能な集じん機構により、作業環境の清潔さに配慮しています。さらに、キックバック軽減システムや高輝度LEDライトを搭載し、安全性と視認性にも配慮。ハンドル角度の最適化により操作性も向上しており、1充電あたり約140本の切断が可能で、作業効率の向上にもつながります。

【コードレス集じん丸のこ C 1205DYA】

製品URL：

https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-cutter/c1205dya/c1205dya.html

コードレスチップソーカッタ CD 1205DA

10.8Vリチウムイオン電池と高効率なブラシレスモーターを搭載した、軽量・コンパクトなコードレスチップソーカッタです。鉄工・ステンレス用の黒鯱チップソーを標準装備し、18V製品と同等の切断スピード（約0.9m/min）を実現しています※。本体質量は2.2kg（蓄電池装着時）と軽量で、取り回しやすさにも優れています。ハンドル角度を大きく設計することで、浅い切込みでも進行方向に力を入れやすく、作業性が向上しています。さらに、キックバック軽減システムや高輝度LEDライトを搭載し、安全性と視認性にも配慮。1充電あたりの作業量は、電線管（φ25.4×厚さ1.6mm）で約180本の切断が可能※です。鉄やステンレスの切断作業を、より快適かつ効率的に行える1台です。

【コードレスチップソーカッタ CD 1205DA】

製品URL：

https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-cutter/cd1205da/cd1205da.html

※数値は参考値です。材料や条件により異なります

■審査員評価コメント（原文ママ）

電動工具 [ハイコーキ コードレスマルチツール CV 36DMA]

回転ではなく微小振幅の往復運動を生かす道具特性が、切断・研磨・剥離といった作業の横断性を支えている。鍵となるのは振れ角の設計で、今回はその見直しにより、素材への入りや作業スピードに明確な手応えが生まれた。使い勝手の面では、ワンタッチのブレードリリースと仮保持マグネットが効いている。片手でも迷いなく着脱できる導線が用意され、現場での段取りが滑らかである。カチッと収まる感触も含め、操作の確信を与える作りになっている。 振動部周囲の構造剛性の高め方も好ましい。手に伝わる不快な成分を抑え、刃先の情報だけが残るようなフィードバックに近づいている。外観は、新機構を過不足なく筐体に溶け込ませるまとめ方が印象的だ。無理に主張させず、HiKOKIらしい力感のある造形語の中に要素を沈めている。機能→触感→造形が素直に連なる設計で、道具としての回答が明快である。

電動工具 [ハイコーキ コードレス丸のこ CV 36DMA/コードレス集じん丸のこ C1205DYA/コードレスチップソーカッタCD1205DA]

圧倒的なコンパクトさを実現したコードレス丸鋸。プロが求める正確性とスピードを、10.8Vという小型バッテリーで達成している。取り回しの良いコードレス設計と従来にないコンパクトさは、腕への負担が大きい作業環境に適し、現場の作業状況を変える革新的な進歩といえる。小さな電力を最大限の力へと変換する独自制御により、切断能力と本体サイズの常識的な相関を覆した点も特筆に値する。また、製品のライフサイクルを考慮し、3機種を同時開発することで製造・修理・廃棄まで配慮された点も、各部署の連携によって成し得た成果であり、高く評価できる。

■グッドデザイン賞について

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

https://www.g-mark.org/

■工機ホールディングスジャパン株式会社について

工機ホールディングスジャパン株式会社は、KOKI Groupが企画・製造する電動・空気工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の日本市場におけるマーケティングおよび販売・サービスを統括しています。

・商品ページ：https://www.hikoki-powertools.jp/

■KOKI Groupについて

KOKI Groupは、ドライバ、ドリルなど約1,300 機種の電動工具、釘打機などの空気工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。70余年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界126ヵ国で販売し、グローバルに事業を展開しています。

お客さまからのお問い合わせ先

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル（無料）：0120-20-8822