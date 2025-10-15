ONE COMPATH、リテール向け６サービスを「Shufoo!ブランド」として統合

株式会社ONE COMPATH

TOPPANグループの株式会社ONE COMPATH（ワン・コンパス）は、日本最大級の電子チラシサービス「Shufoo!（シュフー）」をはじめ、「Shufoo!AI」「LocalONE」「リテールマーケティングサービス」「ビジットトラッキング」など小売流通向けに展開するサービスを「Shufoo!ブランド」として統一いたします。今回のブランド統一により、各サービス間の連携や相乗効果をより分かりやすくお伝えし、リテール販促における、より効果的なソリューション提案を実現いたします。

Shufoo!ブランドの統一について

近年、リテール業界においてはデジタル化の急速な進展により、消費者の購買行動が大きく変化しています。従来の紙媒体中心の販促活動から、デジタルとリアルを融合したオムニチャネル戦略が求められる時代となり、リテール企業のお客様からは「企画立案から配信、効果測定まで一気通貫での販促支援」を求める声が高まっています。

当社では、2001年より電子チラシサービス「Shufoo!」を中心に、小売流通企業の多様なニーズにお応えするため、「LocalONE」「リテールマーケティングサービス」「ビジットトラッキング」など、専門性の高い複数のサービスを順次展開してきました。これら多様なサービスをShufoo!カラーであるShufoo!レッドで統一し、各サービス間の関連性や相乗効果をさらに明確にすることで、利便性を高めお客様にとってより分かりやすく、かつ包括的な販促ソリューションの提供を実現してまいります。この統合を機に、Shufoo!ブランドは真のリテール販促パートナーとして次のステージに進み、社会にイノベーションをもたらす新たな挑戦を開始いたします。

Shufoo!ブランド リテール向けサービス一覧

【販促支援AIサービス】AIが販促トレンドを分析し、効果的なチラシ企画をサポート。過去の成功事例と市場データから、商圏内ユーザーに響くチラシ販促を提案します。

【ターゲティングWEB広告サービス】来店効果が測定できるWEB広告を低予算から開始。Shufoo! 独自のIDデータと位置情報を活用した新しいデジタル販促で、確実な集客効果を実現します。

【Googleマップ連携サービス】電子チラシをGoogleマップと連携し、地域密着型の集客を強化。店舗周辺のターゲット顧客に効果的にリーチします。

【デジタル総合販促支援】Shufoo! での実績データを活用しGoogle・YouTube等の外部メディアに最適化して配信。Shufoo! を超えた幅広いタッチポイントで集客効果を拡大します。

【来店計測レポート】コンテンツ配信による来店効果をチラシ別・店舗別・デモグラ別に詳細分析。データに基づいた販促改善で、継続的なROI向上を実現します。

今後の展開

今後も、流通小売やメーカーの販促活動における業務効率の向上と販促効果の最大化を支援してまいります。Shufoo!ブランドは、従来の電子チラシを配信するメディアサービスから、データとAIを活用したリテール販促における包括的なソリューション提供企業としての位置づけを明確化し、「メディア×AIマーケティングサービス」として進化させていきます。

Shufoo!について

月間1,600万人（2025年10月現在、提供ASP上のアクセス含む）が利用し、全国12万店以上が参加する国内最大級の電子チラシサービスです。日本全国のスーパーやホームセンター、家電店、ドラッグストア等のチラシを無料でチェックできるほか、お店のおすすめ商品、タイムセール、バーゲン情報、クーポンや割引デーの情報、レシピ検索など、毎日のお買物を便利でお得にする情報が満載です。スマートフォンアプリのほか、PCやタブレットなど様々な端末で利用できます。2001年8月よりTOPPAN株式会社が運営を開始し、2019年4月1日よりTOPPANグループの株式会社ONE COMPATHが運営しています。

URL https://www.shufoo.net

株式会社ONE COMPATHについて

所在地： 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN芝浦ビル

設立： 1997 年 1 月 20 日

資本金： 100 百万円

代表者： 代表取締役社長 CEO 早川 礼

従業員： 134 名（2025年 4 月1日時点）

URL： https://onecompath.com

主なサービス：地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」、店舗情報プラットフォーム「LocalONE（ローカルワン）」など

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。