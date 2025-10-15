昨年の参加申込者数2,637名！「住友不動産ベンチャーサミット2025」に協賛・ブース出展｜いえらぶGROUP
不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、住友不動産株式会社が主催する「住友不動産ベンチャーサミット2025」に協賛し、ブース出展いたします。
■背景・概要
住友不動産ベンチャーサミットは、スタートアップ企業と、住友不動産の入居テナントや取引先の大企業をマッチングするイベントです。
いえらぶGROUPは、「ITの力を使って不動産会社の業務を効率化する」「誰もが快適に住まいを探せる環境をつくる」を使命として掲げています。
2024年8月に新宿住友ビル50階へオフィス拡大移転し、さらなる成長を目指し挑戦を続けています。
このたび、スタートアップ企業の挑戦を支援し、共に成長していきたいという思いから、昨年に引き続き本イベントに協賛する運びとなりました。
■住友不動産ベンチャーサミットとは
住友不動産ベンチャーサミットとは、住友不動産が主催し、スタートアップ企業と大企業、金融機関などが交流し、ビジネスマッチングや事業共創を目的とした日本最大級のベンチャー交流イベントです。イベントでは、選ばれたスタートアップ企業によるピッチコンテストや、参加企業間の商談・交流を促進するビジネスマッチング、トークセッションなどが開催されます。
公式サイト：https://office-b.sumitomo-rd.co.jp/venturesummit/2025.html
■開催日時
日程：2025年10月29日(水)
会場：新宿住友ビル三角広場
■当日のプログラム
10:00～10:25 オープニング・ご挨拶
10:30～11:30 セッション（第一部）
11:45～12:55 ピッチ（Ignition Stage）
13:00～13:20 表彰式（Ignition Stage）
13:20～14:15 ネットワーキング＠同ビルB1 新宿住友ホール
14:30～15:30 セッション（第二部）
16:00～17:15 ピッチ（Expansion Stage）
17:30～17:50 表彰式（Expansion Stage）
18:00～20:00 ネットワーキング＠同ビルB1 新宿住友ホール
※プログラムは変更となる場合がございます。
■いえらぶGROUPについて
いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。
不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。
今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。
会社名：株式会社いえらぶGROUP
代表者：代表取締役 岩名泰介
設立 ：2008年1月
資本金：3,825万円
所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階
コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/
不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/
不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/
＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中
▼本リリースに関する取材のお問い合わせについては、以下のフォームからご連絡ください
https://www.ielove-group.jp/contact/
株式会社いえらぶGROUP 広報課
担当：小玉・秋吉
TEL：03-6911-3955 / FAX：03-6911-3956
メール：pr@ielove-group.jp