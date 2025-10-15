「酒ガチャ」累計50万回を突破。酒ガチャ史上最大割引率・MAX50％OFFの「50万回記念酒ガチャ」を開催

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、弊社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、人気企画「酒ガチャ」のご利用回数が50万回突破したことを記念し、「50万回記念酒ガチャ」を2025年10月15日（水）～11月13日（木）の期間限定で販売します。

（ https://kurand.jp/pages/sakegacha-memorial ）

大人気サービス「酒ガチャ」が50万回を突破

「酒ガチャ」は、2018年12月に登場した「初売りKURAND福袋」が元になり誕生した、お酒がランダムに届くサービスです。SNS上でお客さまが「酒ガチャ」と呼び始めたたことをきっかけに、2019年に「酒ガチャ」という名称で販売開始しました。新しいお酒の購入方法としてSNSを中心に話題となり、これまでテレビや雑誌、新聞などのメディアでも多数紹介され、今ではクランドの人気サービスへと成長しました。

「酒ガチャ」の歴史

2018年12月：「初売りKURAND福袋」が登場

2019年12月：「KURAND酒ガチャ福袋2020」が登場

2020年6月：コラボ酒ガチャが初登場

2020年6月：「酒ガチャ」が定番化し常設販売開始

2022年6月：15万回記念酒ガチャ発売

2023年2月：25万回記念酒ガチャ発売

2023年10月：30万回記念酒ガチャ発売

2024年4月：35万回記念酒ガチャ発売

2024年10月：40万回記念酒ガチャ発売

2025年4月：45万回記念酒ガチャ発売

2025年10月：50万回記念酒ガチャ発売

「酒ガチャ」が人気な理由

１.ガチャなのに好みのお酒が届く

「酒ガチャ」は、クランドで販売している500種以上のオリジナルのクラフト酒（しゅ）の中からランダムで選ばれたものが届きます。「新しいお酒と出会ってみたいけど、失敗するのが怖い」というお客さまからの声を受け、届くお酒のカテゴリを1本ずつ選択することができるようになっています。ご注文時に自由にカスタマイズしていただくことで、自分の好みに合ったお酒が届きやすくなります。

２.苦手な原料は除外可能

好きなカテゴリを選択できるだけではなく、アレルギーや苦手な原料を除外することも可能です。炭酸のお酒の除外や、ワインベースのお酒除外の他、80種類以上の原料から除外したい原料を細かく設定することで、苦手な味わいのお酒が届く心配がなく安心して購入していただけます。

３.美味しさ絶対保証で安心

「酒ガチャ」でお届けするお酒は、すべてが品質の担保された美味しいお酒です。しかし、届くお酒が自分で選べない「酒ガチャ」だからこそ、「苦手な味わいのお酒が届いたらどうしよう」といった不安の声もお客さまから届いています。そこで、万が一届いたお酒の味わいにご満足いただけなかった場合は、無償の交換対応を行う「美味しさ保証」を設けております。「酒ガチャ」が初めての方にも安心してお楽しみいただけます。

※専用のアンケートにご回答いただきます。

※交換には一部諸条件がございます。

※美味しさ保証は一部の「酒ガチャ」のみで適用されている特典です。

酒ガチャ史上最大割引率50％

「酒ガチャ」のご利用回数50万回突破を記念し「50万回記念酒ガチャ」を販売します。通常「酒ガチャ」は、届くお酒の合計金額が必ず購入金額以上と、単品で購入するよりもお得に購入することができる設計になっています。「50万回記念酒ガチャ」では、最大割引率50％とこれまでの酒ガチャよりもさらに割引率の高いお酒が届きます。いつも酒ガチャをご利用いただいている方はもちろん、酒ガチャ初心者の方もこの機会にぜひお試しください。

1本6,800円以上のお酒が確定で入る

クランドでは、500種類以上のお酒を販売価格に応じてR（レア）、2,750円（税込）以上のSR（スーパーレア）、3,850円（税込）以上のSSR（スペシャルスーパーレア）、6,800円（税込）以上のLR（レジェンドレア）と、4つのレア度に分類しています。「50万回記念酒ガチャ」は、このレア度のうちLRランク以上のお酒が確定で当たるように設計されています。普段は手を出しにくい贅沢なお酒をこの機会にお試しいただけます。

10人に1人に購入金額の500%相当以上のお酒が当たる"確変システム"

「50万回記念酒ガチャ」では、10人に1人の確率で購入金額の500％以上に相当するお酒が当たる“確変システム”を実装しています。運が良ければ、普段はなかなかお目にかかれないような、通常販売していないレアなお酒に出会うことができます。さらに、1000人に1人の割合で、クランドでご利用いただける5万円分のギフトカードをプレゼントします。さらに様々なお酒との出会いをお楽しみいただけます。

※当選者の方のみ、商品発送時にメールでご連絡します。

※当選内容は選ぶことはできません。

企画概要

◯タイトル：50万回記念酒ガチャ

◯販売価格：11,000円（税込）

◯割引率：最大50％

◯お届け本数：4本

◯販売期間：2025年10月15日（水）～11月13日（木）24:59

◯発送開始：順次発送予定

◯キャンペーン詳細：https://kurand.jp/pages/sakegacha-memorial

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp