¥ê¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥ê¥¹¥È¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¡Ö¥ê¥¹¥È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ーÆî¥Ñー¥¯¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹¡×¤¬¡Ö2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ

¡¡Áí¹çÉÔÆ°»º´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌ¸«¾°Ç·¡¢ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¹¥È¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÆâ´²Ç·¡¢°Ê²¼LD¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥ê¥¹¥È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ーÆî¥Ñー¥¯¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÊª·ï¡Ë¡×¤¬¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¼çºÅ¤Î¡Ö2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Î¡Ö12KANDA¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤Î¼õ¾Þ¤ËÂ³¤¡¢ËÜÇ¯¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§2024Ç¯ÅÙ¤Î¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ê£¹ç¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹
¢£ËÜÊª·ï¤Î³µÍ×
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï¡¢Ë¤«¤ÊÅÔ»Ôµ¡Ç½¤È¼«Á³´Ä¶¤¬Èþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¤¿¹ÁËÌ¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ï³¹Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë¸ø±à¤äÎÐÆ»¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢LD¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÐÆ»¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë´õ¾¯¤ÊÎ©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹Âç¤ÊÉßÃÏÆâ¼«Á³ÎÓ¤òºÆÀ¸¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¶È¥¹¥ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÅª¤Ë²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤à¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë´Ä¶½Û´Ä·¿¥é¥ó¥É¥×¥é¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎÐÃÏ¤ËÌÌ¤·¤¿Âç·¿¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤ä¡¢¥¬¥¹°áÎà´¥Áçµ¡¤òÁ´¸ÍÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿¥é¥ó¥É¥êー¥ëー¥à¤òÀß¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢µï½»¼Ô¤Î¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
- »¨ÌÚÎÓ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÉßÃÏÆâ¤ÎÎÐË¤«¤Ê¼«Á³ÎÓ¤ò¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤È¤·¤ÆÊÝÁ´¡¦ºÆÀ°È÷¡£¸Ï¤ì¤«¤±¤¿ºù¤ÎÂç¼ù¤Ê¤É¤âºÆÀ¸¤·¡¢ÃÏ°è¤Îµ®½Å¤Ê»ñ»º¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë·Ñ¾µ¡£
- ÉßÃÏÆâ¤ËºÌ¤êË¤«¤ÊÍ·ÊâÆ»¤òÀ°È÷¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´¤òµ¤·¤¿¼ùÌÃÈÄ¤òÀßÃÖ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢µï½»¼Ô¤¬ÎÐ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÁÏ½Ð¡£
- ¸Ï¤ì¤«¤±¤¿ºù¤ÎºÆÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ÉßÃÏÆâ¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤òÂÏÈî¤ËÊÑ¤¨¤ë¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÐ¤Î¡ÖºÆÀ¸¡¦¾µ·Ñ¡¦°Ý»ý´ÉÍý¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡£
¢£¿³ºº°Ñ°÷¤ÎÁíÉ¾¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
ÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤Î²áÄø¤Ç¿ôÂ¿¤¯·úÀß¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢µï½»¼Ô¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤ä·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÅö»þºî¤é¤ì¤¿ÎÐÃÏ¤Ï¡¢»þ´Ö·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤·¡¢ÃÏ°è¤ËË¤«¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼ùÌÚ·²¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤äÌ¤Íè¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤ò¼þÅþ¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿¤³¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎÐÃÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºî¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤³¤ÎÃÏ¤Ë½»¤Þ¤¦¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÊª·ï³µÍ×¡Û
º£¸å¤âË¤«¤Ê½»¤Þ¤¤¤È³¹¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÁí¹ç¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¡¦ÃÏ°è¡¦½»¤Þ¤¦Êý¡¹¤Î¥Ëー¥º¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¼Á¤Ç²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò´ë²è¡¦³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖËþÂ¤òÄ¶¤¨¤¿´¶Æ°¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥¹¥È¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÈø¾åÄ® 4-47
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌÚÆâ ´²Ç·¡Ê¤¤¦¤Á ¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1991Ç¯5·î10Æü
»ö¶È³µÍ×¡¡¡¡¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦Ê¬¾ù¡¢
¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¦Ãç²ð¤Ê¤é¤Ó¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢
ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://listdevelopment.jp/
¡Ú¥ê¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÈø¾åÄ®3-35 LIST EAST BLD.
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÌ¸« ¾°Ç·¡Ê¤¤¿¤ß ¤Ò¤µ¤·¡Ë
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1991Ç¯5·î10Æü
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2016Ç¯5·î20Æü
Ï¢·ëÇä¾å¹â¡¡¡§562²¯±ß¡Ê2024Ç¯12·î´ü¡Ë
»ö¶È³µÍ×¡¡¡¡¡§»ý³ô²ñ¼Ò¡¢¥°¥ëー¥×·Ð±Ä»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§http://www.list.co.jp/
1991Ç¯¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¤ò¹Ô¤¦¥ê¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£°Ê¹ß¡¢¸Í·ú½»Âð¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯Ê¬¾ù»ö¶È¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢ºÆ³«È¯»ö¶È¤Ê¤É°ì´Ó¤·¤ÆÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2016Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎºÆÊÔ¤ò¹Ô¤¤»ý³ô²ñ¼ÒÀ©ÅÙ¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢Åö¼Ò¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¡Ö¥ê¥¹¥È¥°¥ëー¥×¡×¤È¤·¤Æ¤Î·Ð±ÄÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2010Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸½¥ê¥¹¥È¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥¶¥Óー¥º¡×¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ëÉÔÆ°»ºÃç²ð¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥¶¥Óー¥º ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£(R)¡×¤Î¹ñÆâÆÈÀê±Ä¶È¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¡Ö¥ê¥¹¥È ¥µ¥¶¥Óー¥º ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥« ¥Ï¥ï¥¤½£¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¹á¹Á¡¢¥¿¥¤¤ÇÉÔÆ°»ºÃç²ð»ö¶È¤ä³«È¯»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ëÉÔÆ°»º¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£