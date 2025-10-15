アルミフレームガラス引き戸 LuttA［ルッタ］が「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

ウチヤマコーポレーション株式会社

ウチヤマコーポレーション株式会社（東京都港区、代表取締役：内山恵三、以下：ウチヤマコーポレーション）は、縦だけでなく上下も見付10mmという、これまでにないフレームの細さを実現した室内用アルミフレームガラス引き戸 LuttA［ルッタ］で2025年度のグッドデザイン賞（2025年10月15日発表、主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を住宅用建材・建具カテゴリにおいて受賞しました。

今回受賞した LuttA は、「細くて、美しい引き戸がほしい」との想いから、アルミフレーム引き戸における固定概念を捨て、フレームの細さと機能性の両立を追求した点が、評価されました。

見付10mのフレーム 細くスッキリとみえる仕上がりです

グッドデザイン賞審査員のコメント

四方、縦も横も見付が１０mmという限りなく細く美しいフレーム。構造と組み立て方の再構築でビスも見えず、意匠と強度を両立させている点が素晴らしい。 また、引き戸における手掛けの部分は大事な要素だが、ディテール・おさまりも美しく仕上げたことは全体の構成として意味が大きい。

シンプルなデザインの手掛け

受賞製品「LuttA」について

LuttA は、ウチヤマコーポレーションが手掛けるブランド「kuwae（クワエ）」の1アイテムです。SNS時代の多様なライフスタイルに合わせ、室内建具の新たな役割を提案、コミュニケーションを促進するデザインの LuttA が誕生しました。従来は制約があった上下フレームの役割を再構築し、上下フレームと縦フレームを額縁のような組み方にしたことで、統一感のあるすっきりとした佇まいとなっています。LuttA は空間を仕切るだけではなく、LuttA の先に広がる風景や人とのつながりをくわえる製品です。

製品概要

フレーム色： ブラック

ガラス色 ： クリア、グレー、くもり

その他の詳しい情報 ： https://uc-lifecreation.umc-net.co.jp/product/lutta.html

ショールーム開設のご案内

実際の製品をご覧いただけるkuwaeのショールームが、東京都港区の本社に11月オープン予定です。

LuttA をはじめ、kuwaeの多様な商品を体験していただけます。

【予約制】営業時間 月～金 9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）

ショールームに関するお問い合わせは、ウチヤマコーポレーション ライフクリエイション事業部まで。

「kuwae」について

断熱材を通じて、ひとが「ちょうどいい」と感じる空間、「無意識の快適性」を世の中に提供することをミッションに掲げているウチヤマコーポレーション。「kuwae」はそんなウチヤマコーポレーションのライフクリエイション事業部が、2024年6月にローンチしたブランドです。

そこには「無意識の快適性」のなかで、お客様の暮らしに豊かな未来を創り出し、日々の生活に喜びをクワエていきたいという想いを込めています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000141310.html

kuwae ブランドロゴ

グッドデザイン賞について

https://www.g-mark.org/

LuttA受賞ギャラリーURL

https://www.g-mark.org/gallery/winners/32517

11月1日（土）～5日（水）に東京・六本木の東京ミッドタウンで開催される「2025年度グッドデザイン賞」の全受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」にて、受賞作を展示します。（本受賞作はパネル展示となります。）

問い合わせ先

ウチヤマコーポレーション株式会社 ライフクリエイション事業部

Mail：mb.uc-lctokuhan@umc-net.co.jp

TEL：03-5418-1824

以上