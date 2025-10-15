Crafree（クラフリー）の洗面ボウル、手洗い器、ミニキッチンが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

カナエテ株式会社

「あなたの暮らしに、非日常の空間を」をコンセプトに住宅設備機器を提案するブランド「クラフリー」（運営：カナエテ株式会社）は、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）において、3商品が受賞いたしました。

本受賞は、単なる機能性にとどまらず、「空間の佇まいを豊かにする設計思想」「素材選定や細部のディテールにこだわった表現力」が評価されたものです。

【2025年度グッドデザイン賞 受賞商品】

■ ピクア｜手洗器

壁面直付けできるコンパクトな手洗器「ピクア」。極限まで削ぎ落とされたシンプルな形状ながら、排水口を隠して究極のミニマルデザインを実現。カラー展開や素材感も印象的。住空間の規模にとらわれず快適性と美しさの両立を追求しました。

審査委員コメント

日本特有のコンパクトな空間に特化した製品と言えるだろう。ステンレス板によってのみ可能なボリュームで、造作では難しい。また、陶器や石材を使った製品でも難しいプロポーションで、また排水口の処理も小気味よい。今後は、排水管を隠す収納ユニットや、カウンター、オリジナルの水洗金物への発展も期待したい。

■ リニエッタ｜洗面ボウル

受賞商品「ピクア」の詳細を見る :https://crafree.jp/items/hb35cbk

極薄のスリムエッジが印象的なスクエア洗面ボウル「リニエッタ」 。 陶器や人工大理石では表現できないわずか3mmのシャープなエッジは、空間をよりノイズレスに、ボウル内部を最大限有効活用できる機能美デザインです。 金属の質感を活かしたマット塗装仕上げは、洗面空間はもちろん手洗いニーズの増えたパブリック空間にも調和します。

審査委員コメント

置き型の洗面ボウルだが、ステンレスを用いることによって造作や他の素材では難しいフォルムにまとめている。排水口を隠す手法や、排水用の水勾配の取り方、スノコ状のラックなども気を遣いプロダクトとしての質を高めていると感じた。またそれら全てを単一の塗装仕上げで統一したことも成功している。オリジナルの水洗金物も期待したい。

受賞商品「リニエッタ」の詳細を見る :https://crafree.jp/items/wb005bk

■ レヴロック｜ミニキッチン

“収納に縛られないキッチン”という革新的アプローチで誕生した、自由設計型のミニキッチン。極薄の天板とステンレスの一体成型など、素材と設計の融合が特徴です。

審査委員コメント

Levlock（レヴロック）キッチンはミニマリズムとミニマイズを追求した成功事例である。状況によっては、ごく小さな空間にキッチン機能が必要になることがある。あるいは、フル装備のキッチンは望まず、たまに料理ができればいいという場合もある。従来の答えは一般に簡易キッチンである。しかしそれは、フル装備のキッチンを可能な限り小さなキャビネットに押し込んだようなものである。（決して見栄えは良くない。）そこで、小型冷蔵庫や収納など、幾つかの機能をあえてそぎ落とし、すっきりとしたミニマルな外観を目指すことで、どんな場所でもどんな部屋でも最高級のリビング用飾り棚と同じように自然に見えるデザインを実現した。

受賞商品「レヴロック」の詳細を見る :https://crafree.jp/items/levloc【グッドデザイン賞とは】

1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されていま す。受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

【クラフリーについて】

旅先で感じるような感動と落ち着きを、日常の中に落とし込む--。

クラフリーは、空間全体を豊かに彩る洗面ボウルや水栓、キッチンなどを通じて、住宅設備の概念を再定義することを目指しています。

【会社概要】

【会社名】 カナエテ株式会社

【所在地】 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2-10-25

【事業内容】 住宅設備機器の企画・製造・販売

【URL】 https://company.kanaete.jp/about/company/

【本件に関するお問い合わせ先】

カナエテ株式会社

広報担当：宝来

TEL：0120-987-559

Email：info@crafree.jp