自動シャンプー機器「aqua pod」が【2025年度グッドデザイン賞】を受賞-理美容師の負担軽減と新しい洗髪体験を評価

このたび、タカラベルモント株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川 秀隆)の自動シャンプー機器「aqua pod（アクアポッド）」が、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。

■受賞製品「aqua pod」概要

水流の力で頭皮や髪の汚れを洗い流す、理美容サロン向けの自動シャンプー機器。直進性の高い水流が頭皮まで真っすぐ届き、皮脂や汚れをスッキリ洗い流します。

さらに、髪の質感を高めるaqua pod用洗浄美容液との相乗効果で、立ち上がりの良いツヤ髪へ。aqua podだからこその保湿洗浄で、これまでにない洗髪体験を提供します。

https://www.tb-net.jp/product/shampoo/aquapod.html

■特長

1．摩擦を軽減しながら高い洗浄力

空気を含んだ直進吐水が地肌まで届き、摩擦を抑えながらも高い洗浄力を実現。髪の内側まで水流が届くことで、落ちにくいカラー剤も乳化なしで落とすことができます。

2．爽快な新体感の洗い心地

水流が変化する多彩な洗髪プログラムとaqua pod用洗浄美容液の相乗効果により、髪と地肌を潤しながら爽快な洗い心地を提供。

3．施術性とコンパクト設計

後方からもサイドからもアプローチができ、施術者に負担のない、且つサロン空間に調和する圧迫感を抑えた設計。

■aqua podが生まれた背景

タカラベルモントは1993年に初代自動シャンプー機器「AQUA VIBRO」を発売して以来、30年以上にわたり研究・改良を重ねてきました。開発の原点は、理美容師の腰痛や手荒れといった身体的負担の軽減。しかし同時に、お客さまが安心して利用でき、満足感を得られる体験の提供も欠かせませんでした。

こうした「スタッフの負担軽減」と「お客さまの満足・快適性」の両立を追求する中で、新しい自動シャンプー機器「aqua pod」が誕生しました。

aqua podは、理美容師とお客さま双方にとって快適で安心できる新しいシャンプー体験を提供します。

■開発担当者のコメント

1993年の初代モデル発売から、その時々の時代に合った「自動シャンプー」を提供し続けてきました。

第7世代となる本製品は、業界の人手不足の課題に加え、ヘアカラー需要の広がりや、癒しを求められる今のサロンに合わせて、水流洗浄の性能と体感を一新。操作性や佇まいにもこだわり抜き、スタッフとお客様双方がより満足できる製品へと進化しました。

■審査員の評価

アクア ポッドは、理美容サロンでの自動洗髪という課題に対し、体感・洗浄力・効率性を高いレベルで両立させた製品である。 独自ノズルによる空気混合水流が心地よさと洗浄力を同時に実現し、予洗い工程を不要にする設計は、業務効率と美容師の身体的負担軽減に大きく貢献する。ボリューム感を抑え、多様な施術姿勢への対応も優れており、人手不足が進む現場に新しい選択肢を提示するデザインである。意匠面では、従来の機械的な印象を払拭し、先進性を感じさせる佇まいが、これまでにないサービス体験を演出する点も評価できる。

＜グッドデザイン賞とは＞

1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

https://www.g-mark.org/

＜ 会社概要 ＞

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ： 1,629名（2025,03.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

https://www.takarabelmont.com/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan(https://www.instagram.com/takarabelmont_japan/)

タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルとともに、進化し続けます。

