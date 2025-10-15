メルカリ、「AI出品サポート」「メルカリモバイル」が2025年度グッドデザイン賞を受賞

株式会社メルカリ

株式会社メルカリ（以下、メルカリ）は、「AI出品サポート」「メルカリモバイル」が、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2025年度グッドデザイン賞」の「システム・サービス」カテゴリーにおいてグッドデザイン賞を受賞したことをお知らせいたします。

■「AI出品サポート」について

「AI出品サポート」は、「メルカリ」で出品するすべてのお客さまが対象です。メルカリアプリ（iOS、 Android）や公式Webサイトで出品する際、商品の写真を撮影または選択し、カテゴリーを選ぶだけで、AIが商品名、説明文、販売価格等を自動入力する機能です。

メルカリ、「AI出品サポート」の提供を開始。出品体験をさらに簡単にアップデート

https://about.mercari.com/press/news/articles/20240910_aisupport/

デザインのポイント

- 従来の出品体験を大きく変えず、AIが自然にサポートする形でプロダクトに組み込んでいます- AI機能の利用はお客さま自身が選択（オン/オフ可）。最短3タップで手軽に出品完了します- AI生成を待つ間やエラー時も配慮。イラストを用いた待機画面でお客さまの不安を軽減します[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26386/table/477_1_266b40d3fc834acccaa2b32b3f797f25.jpg?v=202510160927 ]

■「メルカリモバイル」について

メルカリモバイルは、フリマアプリ「メルカリ」を展開する株式会社メルカリが開始したモバイルサービスです。日本初となる「データ通信量（ギガ）の売り買い機能」を通じて、お客さま同士がギガを売買できる仕組みを実現。申し込みからギガの売買に至るまでメルカリアプリで完結でき、通信とフリマの融合による新しい価値循環を目指しています。

メルカリ、MVNOとして「メルカリモバイル」の提供を開始

https://about.mercari.com/press/news/articles/20250304_mercarimobile/

デザインのポイント

- 「フリマ」と「通信」のUXを融合し、日本初のギガ売買という新たな循環体験を創出- 無形の「ギガ」をキューブで可視化し、UIと連動したビジュアルコミュニケーションを設計- 申込みから支払い・ギガの売買まで、メルカリアプリ上で完結するシームレスな体験を実現[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26386/table/477_2_53ab6383b0ad2500eac46c57154638ad.jpg?v=202510160927 ]

■グッドデザイン賞について

グッドデザイン賞は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として、国内外の多くの企業やデザイナーが参加しています。これまでの受賞件数は、50,000件以上にのぼり、受賞のシンボルである「Gマーク」はよいデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれています。