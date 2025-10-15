ナレッジ管理ツール『ナレカン』が「Japan DX Week【秋】2025」に出展

株式会社Stock

株式会社Stock（代表取締役社長：澤村大輔、本社：東京都中央区、以下「当社」）は、2025年10月22日（水）から10月24日（金）までの3日間、幕張メッセで開催される「Japan DX Week【秋】2025」の『社内業務DX EXPO』に出展いたします。

開催概要

- 名称：Japan DX Week【秋】2025- 出展ゾーン：社内業務DX EXPO- 開催日時：2025年10月22日（水）～10月24日（金） 各日10:00～17:00- 会場：幕張メッセ- ブース番号：6ホール【A27-20】- 出展製品：「ナレカン」

ナレッジ管理ツール『ナレカン』とは

『ナレカン』は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

非IT企業の方が、一切迷わず「ナレッジの集約」「高精度検索」することができます。更に、最新の「生成AI機能」が実装され、「ナレッジ蓄積に巻き込まれていく仕組み」「ナレッジが、”正確”で”フレッシュ”であることが担保される仕組み」が搭載されていることが『ナレカン』の大きな特徴です。

まさに、100人～数万人規模の企業様のナレッジ管理ツールの、決定版ともいえるツールです。

展示会ブースの見どころ

『ナレカン』は「ナレッジマネジメントに不可欠な5つの特徴」をすべて備えた唯一のツールとして「株式会社資生堂」「古河電気工業株式会社」「三晃金属工業株式会社」などの多くの企業様に導入されています。

会場では、ナレカンの主要機能である、「AI検索」「ファイル自動要約」「重複判定機能」などのデモ画面を実際にご覧いただけます。社内ナレッジの活用に課題を感じている方は、ぜひブースにお立ち寄りください。

※ご来場する際は、入場料バッジが必要となりますので、こちら(https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1499265768358717-XQZ)よりご登録（無料）をお願いします。

Japan DX Week【秋】2025 について

Japan DX Weekは、AI・業務自動化・データ活用など、最新のDXソリューションを提供する約700社が一堂に会する、国内最大級のDX総合展です。来場者数は3万人を超える見込みで、企業のDX推進に必要な知見・技術を一度に比較・検討できる場として注目を集めています。

会社概要

- 社名：株式会社Stock- 代表者：代表取締役社長 澤村 大輔- 設立：2014年4月- 所在地：東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 4階- 認証：ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015- 事業内容：ナレッジ管理ツール「ナレカン」、情報共有ツール「Stock」の企画・開発・運営・販売- URL：https://www.stock-inc.co.jp/