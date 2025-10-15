河合郁人MCの新番組 音楽トークバラエティ「うたたま。」エピソード7の放送は中丸雄一がゲストとして登場！

スカパーＪＳＡＴ株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉英一、以下「スカパー! 」）が4月24日（木）より放送している、河合郁人をメインMCに据えた音楽番組『うたたま。』で、10月30日（木）の放送回に中丸雄一がゲストとして登場いたします。

今回は、長年の共演を通して公私にわたり深い交流を持つ河合郁人と中丸雄一が、互いの素顔やキャリアでの葛藤、そしてこれまで語られてこなかったエピソードを披露。番組恒例の音楽トークでは、中丸がこれまでの活動で感じてきた想いや裏話、さらに現在の自分自身についても本音を語ります。

■うたたま。 放送・配信概要

番組名 ：うたたま。

番組サイト ：https://www.skyperfectv.co.jp/program/st/promo/utatama/

出演者 ：河合郁人（MC）

エピソード7 ゲスト 中丸雄一

放送・配信日：初回放送10月30日（木）23：00～ 毎月最終 木曜日に新作を放送

視聴方法 ：ＴＢＳチャンネル１ 最新ドラマ・音楽・映画（CS296／プレミアムサービス616）

※初回放送は「スカパー! 番組配信」でも配信。PC、スマホでも視聴可能です。

視聴料金 ：1,100円/月（税込）

※当チャンネル、または当チャンネルを含むパック・セットのご契約者はご視聴いただけます。

※放送・配信日時は変更になる可能性がございます。

■ゲスト中丸雄一さんインタビュー

１.久しぶりの共演を終えての感想からお聞かせください。

河合「中丸くんは昔から周りを緊張させない空気を出してくださる方なので、今回ご一緒できるのを楽しみにしていました。ただ、番組のゲストに先輩が来るのは初めてだったので少し緊張したのですが、2～3年ぶりにたくさんお話ができて、とても楽しかったです」

中丸「昔は後輩とはいえ、同じ楽屋にいたり、日々一緒に仕事をしていた仲なので、その記憶がよみがえるような感覚がありました。懐かしい気持ちになりましたね」

２.今回の「うたたま。」のイチオシポイントを教えてください。

河合「僕はセッションでヒューマンビートボックスに挑戦したんですけど、そのときの自分の顔に注目していただきたいです。自分でもどんな顔をしていたのか分からないので(笑)」

中丸「志村けんさんを彷彿とさせるような表情だったんじゃないかなと。赤ちゃんや子どもが泣いている時に見せてあげたら泣き止むんじゃないかってくらいの威力だと思います(笑)。ぜひ楽しみにしていてください」

中丸「自分のことをひけらかすのはあまり好きじゃないのですが、今回は普段あまり話さない部分まで聞いてもらえたのがありがたかったです。ファンの方に共有できることもあるんじゃないかなと思います」

３.結構深い話もされたんですね。

河合「そうですね。僕も久々にお会いしたので、いろいろ聞きたいことがあったんです。KAT-TUNのバックについていたジュニアの頃、コロナ禍の時代にどう思っていたのか、当時の気持ちを確かめたくて、質問が多くなってしまいました」

４.中丸さんに伺いたいのですが、

今回MCを務められている、河合さんとの初対面のエピソードや印象を教えてください。

中丸「最初は正直あまり覚えていないんですけど、入りたての頃の記憶は残っています。河合は昔からあまり変わっていなくて、やっぱりお調子者で、常にちょっとふざけている印象でしたね(笑)。子どもだからっていうのもあったと思うのですが、逆に“ものすごく真面目”という印象は当時からなかったですね(笑)」

５.逆に河合さんから見て、中丸さんとの初めてのエピソードや印象はいかがでしたか？

河合「実際の入所時期は半年くらいしか違わないんですけど、年齢は上なんですよね。あれ、中丸くんって今おいくつでしたっけ？」

中丸「42歳です」

河合「そう、うちの兄貴と同い年なんですよ。だから勝手にお兄ちゃんっていう感じで。同世代のお兄ちゃんと同じ年齢だから、すごく上の人っていうイメージが強かったです。最初はあまり話しかけられなかったかもしれないですね。いつから普通に話すようになったのか覚えてないくらいで。KAT-TUNになる前は一緒になることもあまりなかったので、やっぱり遠い存在で、“先輩”っていう印象が強かったです」

６.河合さんだからこそ知っている中丸さんの意外な一面やエピソードはありますか？

河合「今回の収録で初めて知ったことなんですけど、グループ時代に裏でそういう動きをされていたんだ、っていうのを聞けたんです。僕の中では中丸くんはMCで場をまとめる人、というイメージが強かったんですけど、見えないところでもしっかり動いていたんだなと。そういう部分を今回初めて知ることができて。ぜひそのあたりは放送を見ていただければ分かると思います！」

７.最後に、これから番組を楽しみにしているファンの方へメッセージをお願いします。

中丸「対談形式でトークを深掘りする番組はいろいろありますが、この番組は“ありきたりな領域じゃない部分”まで踏み込んで話せるところが魅力だと思います。そういう部分を楽しみにご覧いただければ嬉しいです」

河合「毎回ゲストの方とお話しする中で新しい発見があるのも楽しいのですが、僕が一番楽しみにしているのは“セッション”の部分なんです。今回は中丸くんだからこそできるセッションがあって、ヒューマンビートボックスはもちろん、イラストや僕のギターとのコラボなど、いろんな組み合わせが生まれました。これからもゲストごとに新しいセッションがどんどん生まれていくと思います。トークとあわせて、そのセッション部分もぜひ楽しみにしていただきたいです」

■ゲストプロフィール

生年月日 ：1983年9月4日

出身地 ：東京都

好きなもの：ゲーム、漫画制作、動画撮影＆編集、都市伝説、ピザ

2006年 3月KAT-TUNとしてデビュー

異彩を放つ個性豊かなグループで活動を重ねた後

現在は エンターテインメントへの情熱を大切にしながら自身のクリエイティブな感性を活かし

新たな表現や挑戦を続けている。

またヒューマンビートボックスでの音楽表現に注目を集める一方、イラストレーター＆漫画家としても活動。

穏やかで親しみやすい語り口を活かし タレントとしても活躍中。

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーＪＳＡＴ株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴

者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に

変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。

また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴でき、さらに「スカパー! 番組配信」を使用すれば、スマホやタブレットでの視聴も可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にお楽しみいただけます。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社について

スカパーＪＳＡＴは、宇宙事業とメディア事業を両輪とする国内唯一の「宇宙実業社」です。

宇宙事業では、アジア最多17機の静止軌道衛星を保有・運用し、放送や移動体向け通信、衛星データを活用したスペースインテリジェンス事業や「Universal NTN （Non-Terrestrial Network）」など様々なビジネスを展開しています。

メディア事業では、「スカパー! 」などの放送・配信事業、光回線を経由した再送信サービスを提供する光アライアンス事業などを展開しています。また、Web3関連、グローバルIP事業にも新たに進出し、ビジネスの多角化を図っております。