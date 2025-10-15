サンサンスポンジのスポンジ・ボブ特別バージョンが楽天市場店での初回販売分が完売し、追加販売が決定！楽しく食器洗いができるSNSキャンペーンも開始
食器洗い用固形洗剤やスポンジなどのキッチン回りアイテムを製造・販売する株式会社ダイニチ・コーポレーション（東京都世田谷区；代表取締役 吉田元之、以下ダイニチ）は、スポンジ・ボブと楽しく快適な食器洗いを実現するため、サンサンスポンジのスポンジ・ボブ特別バージョンをオンラインストアにて発売開始したところ、想定を上回る反響を受け、発売後わずか2週間でダイニチ楽天市場店の初回販売分が完売しました。そこで、お客様からのご要望にお応えすべく、急遽追加製造・販売することを決定しました。さらに、ダイニチ公式SNSでキャンペーンを開始します。
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/dainichi-corp/
世界中で愛される「スポンジ・ボブ」と、日本を代表するキッチンスポンジ「サンサンスポンジ」が出会った、今までにない特別なスポンジです。サンサンスポンジへの直接のプリントは、51年の歴史を誇るダイニチとしても初の試みで、スポンジの機能性を落とさず印刷することがとても難しく、4年以上の試作を重ね、幾多の壁を乗り越えて実現した今までにないスポンジです。スポンジ・ボブと親友パトリックの顔がプリントされたサンサンスポンジは、キッチンで洗い物をする際、思わず笑顔になれるデザインで、日々の食器洗いに癒しと彩りを添えます。ダイニチ・コーポレーションは、会社のフィロソフィーである「Shine life.ささやかに、晴れやかに。」を大切にしながら、キッチンの傍らに『世界のスタンダード』として存在する商品を目指してまいります。
※お取扱店の詳細はPR事務局までお問い合わせください。
■サンサンスポンジのスポンジ・ボブ特別バージョン、楽天初回発売分完売し追加販売決定！
毎日の食器洗いを、もっと楽しく、もっと快適にしてくれるサンサンスポンジのスポンジ・ボブ特別バージョンは、もちろんサンサンスポンジならではの機能性はそのまま。丈夫で長持ち、1個で半年以上使える耐久性。泡切れ・水切れもスッキリで、一度使えば手放せません。
また、スポンジ・ボブと親友パトリックをモチーフにしたサンサンスポンジ型の「オリジナルキーホルダー（全6種）」のうち1つをランダムで同梱します。集めたくなる可愛さで、コレクションにもぴったり。ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。
オンラインストア：https://dainichi-corp.co.jp/
■SNSキャンペーン概要
○媒体：サンサンスポンジ公式X / サンサンスポンジ公式Instagram
○内容：「サンサン_スポンジ・ボブがある生活」の写真を撮影し、自身のXもしくはInstagramアカウントに投稿。抽選で 10名様 に「サンサンスポンジ スポンジ・ボブ特別バージョン」キーホルダー全6種をプレゼント！
○参加条件
・サンサンスポンジ公式Xもしくは公式Instagramをフォロー
・写真投稿時に 「#サンサン_スポンジボブ」 を付与
・写真内に 他ブランドやキャラクター商品が写り込まないこと
○期間
投稿期間：10/8～11/31
抽選：12月上旬
特典発送：12月下旬予定
○特典
「サンサンスポンジ スポンジ・ボブ特別バージョン」キーホルダー全6種セット
○当選枠
10名様
■創業51年で初、スポンジへの直接プリントを実現！
サンサンスポンジの「スポンジ・ボブ」特別バージョンがより日々の食器洗いに癒しと彩りを添えることを目指して、創業以来初となるスポンジへの直接プリントを実現しました。サンサンスポンジならではの丈夫で長持ち、1個で半年以上使える耐久性を落とさず印刷することがとても難しい中で、半年以上にも及ぶ試行錯誤を経て開発されました。スポンジ・ボブと親友パトリックの顔がプリントされたスポンジは、思わず笑顔になれるデザインで、日々の食器洗いに癒しと彩りを添えます。
また、サンサンスポンジ型の「オリジナルキーホルダー（全6種）」のうち1つをランダムで同梱します。集めたくなる可愛さで、コレクションにもぴったり。ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。
■サンサンスポンジ
ダイニチ・コーポレーションは創業から、食器洗い用固形洗剤の製造販売を行っています。製造から販売を行う中で、固形洗剤と相性の良いスポンジを研究し、高品質ポリウレタンを使用した、従来のスポンジの概念を覆す「サンサンスポンジ」が生まれました。半年以上使えるほど丈夫で長持ちなので、ごみの削減に。
泡立ちが早く、そして、泡切れ、水切れが抜群のため節水にも繋がります。また、圧縮されたわずか7mmのパッケージで届くので収納場所にも困りません。
そんな「サンサンスポンジ」は口コミで広がり、今では楽天市場で6年連続掃除用品スポンジ部門1位を獲得※1、2025年3月には楽天市場総合リアルタイムランキング1位を獲得※2するなど、当社を代表するアイテムです。
※1 2018年8月～2025年5月現在 ※2 2025年3月9日21:52時点
■ダイニチ・コーポレーション
ダイニチ・コーポレーションは、1973年に創業を開始し50年にわたって食器洗い用固形洗剤やキッチン雑貨を作ってきた会社です。その後、創業者の息子である元之が経営を引き継ぎ、さらにその息子たちも加わって、「Shine life.ささやかに、晴れやかに。」をフィロソフィーとして新たに掲げ、親子３代にわたる家族経営で商品を提供しています。
ブランドストーリー：https://prtimes.jp/story/detail/bAv774ijkZB
ブランド
▪️Sunsun Sponge（サンサンスポンジ）
洗い物に費やす時間に“ときめき”を
https://dainichi-corp.co.jp/
▪️TEILE（テイレ）
食器洗いを「お手入れ」に
ミニマルに、日常生活や旅先で
https://teile.co.jp/
▪️ao（アオ）
人と地球に寄り添う、肌にも環境にも優しいキッチンブランド
https://ao-lifestyle.jp/
▪️SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）
食器洗いの新定番の食器用固形洗剤
https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunwash
【会社概要】
会社名：株式会社ダイニチ・コーポレーション
本社所在：〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-33-25
電話番号：03-6432-1789
代表者名：吉田元之
設立：1973年12月
公式サイト：https://dainichi-corp.co.jp/
公式オンラインショップ：https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge