ホリエモンが作り放題！？動画生成AI「Sora2」で堀江貴文カメオを期間限定一般公開、Sora2動画生成グランプリ開催中

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、AI活用EXPO実行委員会がX（旧Twitter）上で開催中の企画「Sora2動画生成グランプリ」において、動画生成AI「Sora2」で利用できる ホリエモンカメオ を期間限定で提供いたしました。

本企画は、誰でもX（旧Twitter）上で参加できる生成AI動画コンテストであり、「おもしろ動画部門」「クリエイティブ部門」「企業CM部門」の3部門で構成されています。

そのうち 「企業CM部門」ではホリエモンカメオを使用可能 となっており、参加者はホリエモンを登場させたオリジナル動画を制作・投稿できます。

ホリエモンAI学校は、この企業CM部門へのカメオ提供を通じて、生成AIによる新しい映像表現の可能性を広げる取り組みを支援しています。

「Sora2動画生成グランプリ」詳細については、

AI活用EXPO公式Xアカウント（https://x.com/aiexpo_jp）の投稿をご確認ください。

■「ホリエモンAIカメオの使用」について

「企業CM部門」にエントリーされる場合、企業CM部門にエントリーされる場合、Sora2でホリエモンカメオの使用が可能です。

ID：takapon_jp からご使用ください。

■ホリエモンチャンネルでも紹介動画を公開中

堀江貴文氏本人による「Sora2」体験動画を、YouTube「ホリエモンチャンネル」にて公開中。

実際にAIカメオを活用した映像生成の様子をご覧いただけます。

YouTube公開URL：

https://www.youtube.com/watch?v=F3tJNg9YKpw&t=7s(https://www.youtube.com/watch?v=F3tJNg9YKpw&t=7s)

■ホリエモンAI学校について

ホリエモンAI学校は、非エンジニア層（管理職・営業・バックオフィス人材など）を対象に、業務自動化・AI活用人材を育成するオンラインスクールです。生成AIツールの活用方法、業務設計、社内展開方法までを体系的に学べるカリキュラムを提供しています。個人受講者に加え、法人導入も急増中です。

当社では、受講企業にとって必要とされるDXツールや、業務自動化のためのRPAツールを提供されている企業様との提携を幅広く募集しております。

■ 本件に関する取材・お問合せ

以下の連絡先までお願いいたします。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15レイフラット新宿B棟3F

TEL：03-4400-3424

Mail：ux@telewor.com

Web：https://horiemon.ai/