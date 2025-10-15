リーウェイズが提供する「Gate.」、事例検索機能を大幅にアップデート
リーウェイズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：巻口 成憲）は、不動産AIクラウド分析サービス「Gate.」の事例検索機能を大幅にアップデートいたしました。これにより、従来対象外だった土地・戸建てについても周辺事例から簡易に査定できるようになり、営業・投資判断だけでなく、相続税評価など税務・会計の現場でも活用可能な機能へと進化しました。
【開発背景】
従来のGate.の事例検索機能は、最寄り駅や建物構造等の任意条件に合った賃貸、区分販売、一棟販売の事例を一覧表示する仕様でした。一方で、一棟物件の登録には入力項目が多く手間がかかる点が課題であり、現場からは「より早く相場を把握できる簡易な手段」が求められていました。
今回のアップデートにより、物件登録不要で相場観を把握できる「簡易査定モード」が新設され、さらに今まで対象外だった土地・戸建てについても査定可能になりました。特に、Gate.は税理士の皆様の不動産業務にもご活用いただいており「相続税の財産評価を算出する際に、区分マンションや一棟マンションだけでなく、土地や戸建ても同じツールで査定したい」という要望が多く寄せられていました。こうしたGate.ユーザー皆様の声に応える形で、今回の機能拡充を実施しました。
【新機能について】
1. 対象物件の拡大
賃貸、区分販売、一棟販売に加え、土地・戸建ても査定可能に。
相続や資産管理で必要とされる評価ニーズにも対応。
2. 簡易査定モードを追加
物件登録不要で、周辺事例から相場観をスピーディに把握可能。
初期段階の調査や顧客への即時提案をサポート。
3. 視覚的に理解しやすい表示
平均値・中央値・最安値・最高値の価格レンジをグラフで表示。
数字だけでは把握しづらいリスクや価格分布を直感的に確認。
4. 推定価格の明示
価格算出に用いた過去事例の件数や条件を明示することで、根拠を示した査定を実現。
価格の透明性を高め、説明責任の実現をサポート。
【キャンペーン情報】
機能アップデートに伴い「事例検索機能」の利用回数を消費しない特別キャンペーンを、年内限定で実施いたします。期間中は、月額19,800円で事例検索機能を無制限にご利用いただけます。
詳細はお問い合わせください。
お問い合わせフォーム：https://ai.gate.estate/inquiry_for_gate/(https://ai.gate.estate/inquiry_for_gate/)
【今後の展望】
今回のアップデートにより、Gate.は営業・投資判断だけでなく、より税務・会計の現場でも即戦力として活用できる分析ツールに進化しました。今後もGate.ユーザー皆様の声を反映し、より実務に即した分析機能の提供を目指します。
【Gate. について】
不動産価値分析AIクラウドサービス「Gate.」は、2008年から独自に収集した5.5億件を超える物件データ（2025年10月時点）をもとに、人工知能を活用した不動産の査定・投資分析シミュレーションや市場分析・ハザード情報の提供を行っています。
金融機関、大手不動産企業、交通・インフラ企業、生命保険・FP事務所・税理士法人、コンサルティング企業など多様な業界に導入いただいており、このたび導入企業数が900社を突破いたしました。（2025年10月時点）
サービスサイト：https://ai.gate.estate/(https://ai.gate.estate/)
【会社概要】
会社名 ：リーウェイズ株式会社
代表取締役：巻口 成憲
所在地 ：東京都渋谷区神宮前3-15-9 CREST表参道3F
事業内容 ：不動産テックサービスの開発・提供
資本金 ：100,000,000円
設立日 ：2014年2月3日
公式サイト：https://www.leeways.co.jp(https://www.leeways.co.jp)
【本リリースに関するお問い合わせ先】
リーウェイズ株式会社 広報担当 森
Mail：y.mori@leeways.co.jp
Tel：03-6712-6745 / 050-3696-1422
https://prtimes.jp/a/?f=d46242-72-d747a8bc2d5008da5b066d0e22657364.pdf