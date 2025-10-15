リーウェイズが提供する「Gate.」、事例検索機能を大幅にアップデート

リーウェイズ株式会社

リーウェイズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：巻口 成憲）は、不動産AIクラウド分析サービス「Gate.」の事例検索機能を大幅にアップデートいたしました。これにより、従来対象外だった土地・戸建てについても周辺事例から簡易に査定できるようになり、営業・投資判断だけでなく、相続税評価など税務・会計の現場でも活用可能な機能へと進化しました。

【開発背景】

従来のGate.の事例検索機能は、最寄り駅や建物構造等の任意条件に合った賃貸、区分販売、一棟販売の事例を一覧表示する仕様でした。一方で、一棟物件の登録には入力項目が多く手間がかかる点が課題であり、現場からは「より早く相場を把握できる簡易な手段」が求められていました。

今回のアップデートにより、物件登録不要で相場観を把握できる「簡易査定モード」が新設され、さらに今まで対象外だった土地・戸建てについても査定可能になりました。特に、Gate.は税理士の皆様の不動産業務にもご活用いただいており「相続税の財産評価を算出する際に、区分マンションや一棟マンションだけでなく、土地や戸建ても同じツールで査定したい」という要望が多く寄せられていました。こうしたGate.ユーザー皆様の声に応える形で、今回の機能拡充を実施しました。

【新機能について】

1. 対象物件の拡大

賃貸、区分販売、一棟販売に加え、土地・戸建ても査定可能に。

相続や資産管理で必要とされる評価ニーズにも対応。

2. 簡易査定モードを追加

物件登録不要で、周辺事例から相場観をスピーディに把握可能。

初期段階の調査や顧客への即時提案をサポート。

3. 視覚的に理解しやすい表示

平均値・中央値・最安値・最高値の価格レンジをグラフで表示。

数字だけでは把握しづらいリスクや価格分布を直感的に確認。

4. 推定価格の明示

価格算出に用いた過去事例の件数や条件を明示することで、根拠を示した査定を実現。

価格の透明性を高め、説明責任の実現をサポート。

【キャンペーン情報】

機能アップデートに伴い「事例検索機能」の利用回数を消費しない特別キャンペーンを、年内限定で実施いたします。期間中は、月額19,800円で事例検索機能を無制限にご利用いただけます。

詳細はお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://ai.gate.estate/inquiry_for_gate/(https://ai.gate.estate/inquiry_for_gate/)

【今後の展望】

今回のアップデートにより、Gate.は営業・投資判断だけでなく、より税務・会計の現場でも即戦力として活用できる分析ツールに進化しました。今後もGate.ユーザー皆様の声を反映し、より実務に即した分析機能の提供を目指します。

【Gate. について】

不動産価値分析AIクラウドサービス「Gate.」は、2008年から独自に収集した5.5億件を超える物件データ（2025年10月時点）をもとに、人工知能を活用した不動産の査定・投資分析シミュレーションや市場分析・ハザード情報の提供を行っています。

金融機関、大手不動産企業、交通・インフラ企業、生命保険・FP事務所・税理士法人、コンサルティング企業など多様な業界に導入いただいており、このたび導入企業数が900社を突破いたしました。（2025年10月時点）

サービスサイト：https://ai.gate.estate/(https://ai.gate.estate/)

【会社概要】

会社名 ：リーウェイズ株式会社

代表取締役：巻口 成憲

所在地 ：東京都渋谷区神宮前3-15-9 CREST表参道3F

事業内容 ：不動産テックサービスの開発・提供

資本金 ：100,000,000円

設立日 ：2014年2月3日

公式サイト：https://www.leeways.co.jp(https://www.leeways.co.jp)

【本リリースに関するお問い合わせ先】

リーウェイズ株式会社 広報担当 森

Mail：y.mori@leeways.co.jp

Tel：03-6712-6745 / 050-3696-1422

https://prtimes.jp/a/?f=d46242-72-d747a8bc2d5008da5b066d0e22657364.pdf