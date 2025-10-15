Eye“247” Work Smart Cloud が顧客満足度の優れた製品である「High Performer」を受賞

株式会社フーバーブレイン

サイバーセキュリティカンパニーの株式会社フーバーブレイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：輿水 英行、東証グロース3927、以下、当社）が提供する、PCログ管理ツール「Eye“247” Work Smart Cloud（アイ247ワークスマートクラウド）」が、アイティクラウド株式会社主催の「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、「業務可視化ツール部門」で高満足度の称号である「High Performer」を受賞したことお知らせします。

「ITreview Grid Award 2025 Fall」にて「High Performer」を受賞

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。

「Eye“247” Work Smart Cloud」は、ユーザーから高い満足度を獲得しており、今後さらなる認知度の拡大が期待される注目のクラウドサービスとして紹介されました。「Eye“247” Work Smart Cloud」は、ユーザーの声に応えながらさらなる価値向上を目指し、今後も企業の生産性向上と安心・安全な働き方の実現に貢献してまいります。

■ ITreviewに寄せられたお客様のレビュー

その他お客様のレビューはこちら

URL：https://www.itreview.jp/products/eye-247-work-smart-cloud/reviews

■ Eye“247” Work Smart Cloud について

PCログを活用し悩みを解決に導くEye“247” Work Smart Cloud

働き方の多様化が進む中、オフィスにいない環境下でも社員の業務内容や稼働状況を正確に把握するニーズが高まっています。

Eye“247” Work Smart Cloud（アイ247 ワークスマートクラウド）は、オフィスワークでもテレワーク環境でも業務状況を可視化し、生産性向上と健全な労務管理を支援するクラウドサービスです。PC操作ログや勤怠データをもとに、社員の稼働状況や業務時間をリアルタイムで把握できます。

また、業務・労務管理の分野だけでなく情報漏洩対策やIT資産管理もできる次世代のオールインワンツールです。

Eye“247” Work Smart Cloud 公式サイト：https://www.eye247wsc.jp/

■ 業務・労務に関するホワイトペーパーはこちら

業務・労務管理におけるPCログの活用集

PCログ管理ツール「Eye“247” Work Smart Cloud」を活用した業務・労務管理方法をホワイトペーパーにまとめました。業務可視化はもちろん、生産性向上や働き方改革にもご活用いただけます。

ダウンロードURL：https://www.fuva-brain.co.jp/wp_pc-log_labor-management_dl_form/(https://www.fuva-brain.co.jp/wp_pc-log_labor-management_dl_form/?utm_source=web&utm_medium=itreview&utm_campaign=prtimes)

■会社概要

会社名：株式会社フーバーブレイン

代表：代表取締役社長 輿水 英行

本社：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F

TEL 03-5210-3061（代表）

URL：https://www.fuva-brain.co.jp/

設立：2001年5月8日

資本金：796百万円（2025年3月31日現在）（東京証券取引所グロース市場：証券コード3927）

事業内容：

●サイバーセキュリティソリューションの提供

●テレワーク環境の構築

●生産性およびクオリティオブライフ向上支援

●受託開発・SES（子会社）

●採用支援・人材紹介（子会社）

●投資事業・投資助言（子会社）