『特殊部隊御用達』の名銃 ”MP7A1” から ロープロ＋右側オミットで誤作動を徹底排除「東京マルイ 電動MP7A1 モノセレクター」2025年11月上旬新発売！

触れない、迷わない、誤作動しない

左右セレクターの設計思想を刷新。左は“低く・短く”、右は“オミット＆インジケーター化”。装備や指への干渉を極小化し、確かな操作でのみ切り替わる機構を実現しました。

発売予定日：11月上旬

商品名：東京マルイ 電動MP7A1 モノセレクター

価格 ：3,800円（税抜）

本製品は、左セレクターをロープロファイル＆ショート化し、意図しない接触リスクを低減。特にフルオートポジション時の親指干渉を抑え、スリングやプレートキャリアとの接触もミニマムに。右側はレバーをオミットしインジケーター化することで、トリガーフィンガーへの物理的干渉を根本排除。

“触れにくい”ではなく“触れない”設計で、切り替えはユーザーの意思のみで完結します。

アルミCNC加工のマクロショット、エッジの仕上げディテール

素材はアルミ合金CNC切削。硬質な質感とタイトな公差が、確かな操作フィールと耐久性を両立。手袋着用時でも指先が迷わない形状により、トランジション時の再現性を高めます。

MP7A1のコンパクトで高機動な特性を活かしきるためのアップデートです。外観面でもカスタムらしいソリッドな存在感を演出し、ミリタリーライクなルックスを引き締めます。

前へ出る”プレイヤーのための最適解

誤作動に悩まされず、狙う・撃つ・移るに集中できる。サバゲー初心者の方には“余計なミスを防ぐ安心”を、熟練プレイヤーには“意図通りの即応”を。

電動ガンMP7A1の強みをさらに引き出すための、実戦志向カスタムパーツ。ショップでの組み込みはもちろん、メンテ知識のあるユーザーにも扱いやすい設計です。次の一手を、より速く・より確実に。

