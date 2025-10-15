『特殊部隊御用達』の名銃 ”MP7A1” から ロープロ＋右側オミットで誤作動を徹底排除「東京マルイ 電動MP7A1 モノセレクター」2025年11月上旬新発売！
触れない、迷わない、誤作動しない
左右セレクターの設計思想を刷新。左は“低く・短く”、右は“オミット＆インジケーター化”。装備や指への干渉を極小化し、確かな操作でのみ切り替わる機構を実現しました。
発売予定日：11月上旬
商品名：東京マルイ 電動MP7A1 モノセレクター
価格 ：3,800円（税抜）
本製品は、左セレクターをロープロファイル＆ショート化し、意図しない接触リスクを低減。特にフルオートポジション時の親指干渉を抑え、スリングやプレートキャリアとの接触もミニマムに。右側はレバーをオミットしインジケーター化することで、トリガーフィンガーへの物理的干渉を根本排除。
“触れにくい”ではなく“触れない”設計で、切り替えはユーザーの意思のみで完結します。
アルミCNC加工のマクロショット、エッジの仕上げディテール
素材はアルミ合金CNC切削。硬質な質感とタイトな公差が、確かな操作フィールと耐久性を両立。手袋着用時でも指先が迷わない形状により、トランジション時の再現性を高めます。
MP7A1のコンパクトで高機動な特性を活かしきるためのアップデートです。外観面でもカスタムらしいソリッドな存在感を演出し、ミリタリーライクなルックスを引き締めます。
前へ出る”プレイヤーのための最適解
誤作動に悩まされず、狙う・撃つ・移るに集中できる。サバゲー初心者の方には“余計なミスを防ぐ安心”を、熟練プレイヤーには“意図通りの即応”を。
電動ガンMP7A1の強みをさらに引き出すための、実戦志向カスタムパーツ。ショップでの組み込みはもちろん、メンテ知識のあるユーザーにも扱いやすい設計です。次の一手を、より速く・より確実に。
今すぐ予約・詳細確認
発売予定日：11月上旬
商品名：東京マルイ 電動MP7A1 モノセレクター
価格 ：3,800円（税抜）
製品の詳細・最新情報は下記の商品ページをご覧ください。
（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4570189748124）
※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。
その他 ”MP7A1” をアップデートするカスタムパーツが盛りだくさん！
東京マルイ 電動MP7A1 コンパクトマシンガンバレル/ロング
金額：5,700円（税抜）
●内径6.03mm寸法誤差100分の1mmという最高精度！
https://laylax.com/products/laylax-268?_pos=2&_sid=b6c20afd7&_ss=r(https://laylax.com/products/laylax-268?_pos=2&_sid=b6c20afd7&_ss=r)
東京マルイ MP7A1 M-LOKパネル
金額：3,800円（税抜）
●M-LOK規格のアクセサリーが装着可能！
●電動、ガスブローバック両対応！
●高精度・高強度アルミ切削！
https://laylax.com/products/4570189748742
東京マルイ MP7A1 カスタムアウターバレル＋ショートSAS（14mm逆ねじアダプター）
金額：3,500円（税抜）
●インナーバレルの延長に対応！
●ショートタイプの14mm逆ねじアダプター付属！
●電動/GBB両対応
https://laylax.com/products/4570189748759
マルチアドバンスドグリップ
金額：8,800円（税抜）
●商品の仕様、使い方についてはまずは動画をご覧ください。
●2wayグリップエンド!
●ピカティニー規格のレイルに対応!
●MP7A1に無加工装着&専用のマグウェルパーツが付属!
https://laylax.com/products/laylax-446
東京マルイ 電動ガン専用 MP7A1 ピカティニーリアストックベース
金額：5,800円（税抜）
●ピカティニーレイルを配したストックベース!
●取り回しの良いピストルスタイルに!
●QDスリングスイベル用のマウントを装備!
https://laylax.com/products/laylax-395
ライラクスとは？
サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。
■主要取扱ブランド
・SIG SAUER
・KRYTAC
・KRISS USA
・MECHANIX WERE
・LANCER TACTICAL
・MAGPUL
・MIDWEST INDUSTRIES
・HKarmy
■有限会社ライラクス
本社所在地：〒577-0022
大阪府東大阪市荒本新町2-36
代表者：安井 義一郎
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
担当：メディア戦略事業部 マルチプロモーション課 若松
TEL： 06-6785-0880
E-mail：wakamatsu@laylax.com
-----------------------------------------------
LayLaxオフィシャルサイト URL https://www.laylax.com/
LayLax公式Twitter https://twitter.com/laylax_official
LayLax公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial
LayLax公式LINEアカウント https://page.line.me/ewm6042q
-----------------------------------------------