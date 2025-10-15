～タイル表面の雨水を自然に流す新技術～

株式会社エービーシー商会設置写真

建材の開発、製造、輸入、販売を行う（株）エービーシー商会（本社：東京都千代田区、社長：東川 茂樹）は、セラミックタイル二重床システムの雨水対策部材として「テラ ドレイン」（国際特許出願中）を追加しました。

セラミックタイル二重床システムは、20mm厚のセラミックタイルを浮き床に施工する工法で、独自の踏み抜き軽減策と飛散防止策を施した工法を含めた計４種を取り揃えています。

従来は、セラミックタイルの吸水率の低さから雨水が表面に溜まり、歩きにくさや苔の発生による滑りやすさが課題となっていました。さらに冬季には凍結による転倒リスクも高まり、これらの課題を解決するためにはデッキブラシでの清掃が必要で、作業者に負担がかかっていました。

このたび追加された「テラ ドレイン」は、セラミックタイル表面に溜まる雨水を自然に流す技術を採用した部材です。表面に雨水が残りにくく素早く乾くため、雨水による問題の解決に貢献します。

晴天時にはセラミックタイルの低い吸水率がメリットとなり汚れが付きにくく、雨天時でもそのデメリットが解消され、天候や作業者の有無に影響されず、安全で美装性を保つ床材を実現しました。

使用方法は、セラミックタイル二重床システムの施工後、タイル側面に接着剤で固定するのみで、後からの取り付けも可能です。必要個数は600×600mmサイズのタイルで１枚あたり８個。セラミックタイルは「ユーロセラムT20コレクション」として全4商品、12色ご用意しています。

当社では新部材を含むセラミックタイル二重床システムの3年以内の販売目標を１億円とし、通路や歩道、バルコニーやテラスなど屋外エリアへの普及に努めてまいります。

- 材料設計価格

\25,000/ケース（320個入り）

※接着剤、セラミックタイル二重床システムの価格は別途

■製品お問い合わせ先

乾式材事業部

TEL：03-3507-7221

このリリースは弊社オフィシャルサイト「ニュースリリース」に掲載しています。

https://www.abc-t.co.jp/news/2025/article/20251010002677.html

■PDFデータ

https://prtimes.jp/a/?f=d16820-218-cca98fc5ff6d3e088667d39d1a34e423.pdf

■会社概要

株式会社エービーシー商会

東京都千代田区永田町2-12-14

https://www.abc-t.co.jp/

・エービーシー商会とは

エービーシー商会は設立以来70年以上、建材のプロフェッショナルとして成長を続けるマーケティングカンパニーです。商社機能とメーカー機能の両方を有し、ブランド価値のある商品ラインナップに技術力を結合して“高品質”をご提供できる点が強みです。商品は身近なランドマークや商業施設、住宅のほか、オフィスビル、公共施設、工場、倉庫、駐車場などに使われ、都市の快適と安全、産業の発展に大きく貢献しています。