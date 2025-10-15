2タイプの高性能吸音パネル「インサル エコーガード」新発売

株式会社エービーシー商会

建材の開発・製造・輸入・販売を行う株式会社エービーシー商会（本社：東京都千代田区、社長：東川 茂樹）は、屋内外の騒音対策に最適な高性能吸音パネル「インサル エコーガード」を新たに発売いたしました。

近年、工場や物流施設、地下駐車場、教育施設、病院など、さまざまな施設の騒音問題が注目されており、従来の防音パネルなどの対策だけでは対応しきれない残響音の吸音が求められています。

この度発売した当製品は、残響音の増幅を抑える吸音性能にすぐれた「e-WOOL（イーウール）」や「グラスウール」の２種類の吸音材を使用し、屋内・屋外を問わず幅広い用途に対応可能です。中でも、弊社独自の吸音材「e-WOOL」は、雨や日差しに強いすぐれた耐候性や、すばやく水を排出する透水性により、素材の劣化を防ぎ長期にわたり吸音性能を維持することが可能です。また、材質のポリエステル繊維は、リサイクルポリエステルを70％使用した環境配慮型素材です。

さらに軽量で取り扱いやすく、下地に合わせてビス・アンカー等で固定するだけのため施工性にもすぐれており、地下や狭小空間でも簡単に取り付けが可能です。建物などの壁面側に当製品を直付けすることで、弊社製品「e-WOOL 防音パネル」の遮音性能だけでは解消しきれない残響音を、総合的に抑えることができます。

当社では当製品の今年度の販売目標を発売後3年間で3千万円とし、商業施設や公共施設、複合施設などへの展開を推進してまいります。

■主な施工場所

屋外：空調室外機周辺、工場外壁、リサイクルセンター、半屋外空間など

屋内：物流施設・倉庫の内壁、機械室、地下駐車場、教育施設、病院など

■製品仕様（一例）

規格：W1,000mm×H2,000mm×t50mm

材質：アルミ形材枠＋吸音材（e-WOOL／グラスウール）＋アルミエキスパンドメタル

■タイプ

屋外・半屋外対応 e-WOOLタイプ屋内対応 グラスウールタイプ

■施工イメージ

屋外屋内

■e-WOOL 防音パネルとの併用

■製品お問い合わせ先

インサル事業部

TEL：03-3507-7390



このリリースは弊社オフィシャルサイト「ニュースリリース」に掲載しています。

https://www.abc-t.co.jp/news/2025/article/20251010002676.html



■PDFデータ

https://prtimes.jp/a/?f=d16820-219-9a6a00a2c567f781323028cd658c6c5a.pdf



■会社概要

株式会社エービーシー商会

東京都千代田区永田町2-12-14

https://www.abc-t.co.jp/

・エービーシー商会とは

エービーシー商会は設立以来70年以上、建材のプロフェッショナルとして成長を続けるマーケティングカンパニーです。商社機能とメーカー機能の両方を有し、ブランド価値のある商品ラインナップに技術力を結合して“高品質”をご提供できる点が強みです。商品は身近なランドマークや商業施設、住宅のほか、オフィスビル、公共施設、工場、倉庫、駐車場などに使われ、都市の快適と安全、産業の発展に大きく貢献しています。