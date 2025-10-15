「BOXIL」が2025年9月度資料請求数ランキングを発表

スマートキャンプ株式会社


スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）が運営するSaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」は、2025年9月度の資料請求数ランキング（以下、本ランキング）を2025年10月11日に発表しました。



本ランキングは、2025年9月1日～9月30日の1ヶ月間に「BOXIL」上で行われた資料請求に基づき集計したものです。主要カテゴリについて、資料請求数の多かった上位5サービスを紹介します。



ワークフローシステム


1位：コラボフロー（株式会社コラボスタイル）


2位：バクラク申請（株式会社LayerX）


3位：X-point Cloud（株式会社エイトレッド）


4位：Create!Webフロー（インフォテック株式会社）


5位：kickflow（株式会社kickflow）



労務管理システム


1位：SmartHR労務管理（株式会社SmartHR）


2位：マネーフォワード クラウド人事管理（株式会社マネーフォワード）


3位：クラウドハウス労務（株式会社Techhouse）


4位：マネーフォワード クラウド年末調整（株式会社マネーフォワード）


5位：HRBrain（株式会社HRBrain）



採用管理システム(ATS)


1位：SmartHRタレントマネジメント（株式会社SmartHR）


2位：タレントパレット（株式会社プラスアルファ・コンサルティング）


3位：採用一括かんりくん（HRクラウド株式会社）


4位：JobSuite CAREER（株式会社ステラス）


5位：HRMOS採用（株式会社ビズリーチ）



グループウェア


1位：monday.com（monday.com株式会社）


2位：Salesforce Sales Cloud（株式会社セールスフォース・ジャパン）


3位：Google Workspace（グーグル・クラウド・ジャパン合同会社）


4位：Garoon（サイボウズ株式会社）


5位：J-MOTTOグループウェア（リスモン・ビジネス・ポータル株式会社）



WAF


1位：攻撃遮断くん（株式会社サイバーセキュリティクラウド）


2位：BLUE Sphere（株式会社アイロバ）


3位：SiteGuard Cloud Edition（EGセキュアソリューションズ株式会社）


4位：SiteGuard Server Edition／SiteGuard Proxy Edition（EGセキュアソリューションズ株式会社）


5位：Ray-SOC WAF（株式会社レイ・イージス・ジャパン）



他カテゴリのランキングは「BOXIL」より各カテゴリページをご覧ください。


BOXIL：https://boxil.jp



※資料請求数とは、有料掲載いただいている企業のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。



【「BOXIL資料請求数ランキング」とは】


「BOXIL」上で行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。請求書発行システム、人事評価システム、ERP、BIツール、離職防止ツールなど、450以上のカテゴリにおいて定期的に資料請求数ランキングを発表し、SaaS比較に役立つ情報を提供しています。


【引用に関するお願い】


本調査を引用する際は、出典として「BOXIL」と明記し、ウェブの場合はURL（https://boxil.jp/）へのリンクも設置してください。本ランキングデータの引用にあたっては、内容の改変・一部抜粋による誤解を招く表現はご遠慮ください。引用の際は原文の意図を損なわないようお願いいたします。



記載例：BOXIL「BOXIL資料請求数ランキング（XXXX年XX月度）」, XXXX年X月XX日確認, https://boxil.jp/



本データに関するお問い合わせは、以下のメールアドレスにご連絡ください。



BOXILカンパニー メディア＆マーケティングディビジョン メディア戦略グループ


boxilmag_pr@smartcamp.co.jp


【BOXILについて】


「BOXIL（ボクシル）」は、法人向けクラウドサービスを無料で比較し、まとめて資料請求できるSaaS比較サイトです。機能、料金、連携サービス、導入事例などの製品情報を網羅しており、サービス比較表が作成可能です。導入推進者による良質な口コミも豊富に揃え、SaaS選定における非効率を無くします。



「BOXIL」URL： https://boxil.jp/


サービスご掲載はこちら：https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal(https://boxil.smartcamp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal)


【スマートキャンプ株式会社について】


ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2019年11月に株式会社マネーフォワードのグループ会社となり、2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。



社名：スマートキャンプ株式会社


設立：2014年6月


代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音


事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、インサイドセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、セールスエンゲージメントツール「BALES CLOUD」の運営


URL：https://smartcamp.co.jp/



記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。