「BOXIL」が2025年9月度資料請求数ランキングを発表

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）が運営するSaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」は、2025年9月度の資料請求数ランキング（以下、本ランキング）を2025年10月11日に発表しました。

本ランキングは、2025年9月1日～9月30日の1ヶ月間に「BOXIL」上で行われた資料請求に基づき集計したものです。主要カテゴリについて、資料請求数の多かった上位5サービスを紹介します。

ワークフローシステム

1位：コラボフロー（株式会社コラボスタイル）

2位：バクラク申請（株式会社LayerX）

3位：X-point Cloud（株式会社エイトレッド）

4位：Create!Webフロー（インフォテック株式会社）

5位：kickflow（株式会社kickflow）

ワークフローシステム資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-workflow/monthly-ranking/

労務管理システム

1位：SmartHR労務管理（株式会社SmartHR）

2位：マネーフォワード クラウド人事管理（株式会社マネーフォワード）

3位：クラウドハウス労務（株式会社Techhouse）

4位：マネーフォワード クラウド年末調整（株式会社マネーフォワード）

5位：HRBrain（株式会社HRBrain）

労務管理システム資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-labor_management/monthly-ranking/

採用管理システム(ATS)

1位：SmartHRタレントマネジメント（株式会社SmartHR）

2位：タレントパレット（株式会社プラスアルファ・コンサルティング）

3位：採用一括かんりくん（HRクラウド株式会社）

4位：JobSuite CAREER（株式会社ステラス）

5位：HRMOS採用（株式会社ビズリーチ）

採用管理システム(ATS)資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-recruitment/monthly-ranking/

グループウェア

1位：monday.com（monday.com株式会社）

2位：Salesforce Sales Cloud（株式会社セールスフォース・ジャパン）

3位：Google Workspace（グーグル・クラウド・ジャパン合同会社）

4位：Garoon（サイボウズ株式会社）

5位：J-MOTTOグループウェア（リスモン・ビジネス・ポータル株式会社）

グループウェア資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-groupware/monthly-ranking/

WAF

1位：攻撃遮断くん（株式会社サイバーセキュリティクラウド）

2位：BLUE Sphere（株式会社アイロバ）

3位：SiteGuard Cloud Edition（EGセキュアソリューションズ株式会社）

4位：SiteGuard Server Edition／SiteGuard Proxy Edition（EGセキュアソリューションズ株式会社）

5位：Ray-SOC WAF（株式会社レイ・イージス・ジャパン）

WAF資料請求数ランキング

https://boxil.jp/sc-cloud_waf/monthly-ranking/

※資料請求数とは、有料掲載いただいている企業のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。

【「BOXIL資料請求数ランキング」とは】

「BOXIL」上で行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。請求書発行システム、人事評価システム、ERP、BIツール、離職防止ツールなど、450以上のカテゴリにおいて定期的に資料請求数ランキングを発表し、SaaS比較に役立つ情報を提供しています。

