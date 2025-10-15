京都大学発CO2分離膜スタートアップの株式会社OOYOOに出資

三菱UFJキャピタル株式会社

三菱UFJキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 小島 拓朗）は、当社が運営するファンド（三菱UFJキャピタル10号投資事業有限責任組合）より、株式会社OOYOO（以下、「OOYOO」）に対し、2025年9月30日に出資したことをお知らせいたします。

OOYOOについて

OOYOOは、京都大学 iCeMS（物質-細胞統合システム拠点）Easan Sivaniah教授らの研究成果を基盤に設立されたディープテック・スタートアップで、独自の高分子膜構造設計により、CO2回収コストを抜本的に削減する高性能分離膜を開発しています。従来の吸収・吸着法と比較して、大幅な消費エネルギー削減とシステムのコンパクト化を両立するこの技術は、CCUS（Carbon Capture, Utilization and Storage）実装の鍵を握る基盤技術として注目され、現在、国内の発電所・化学プラント等で複数の実証プロジェクトを展開中です。

出資背景

カーボンニュートラル実現のためにはCO2の回収、固定化、再利用のCCUS技術は必須であり、OOYOOの開発する「高CO2透過膜」、「製膜プロセス」及び「分離膜による小型・高効率な二酸化炭素回収システム」は、その要素技術の一つとして、グリーンイノベーション基金やNEDO GX支援事業に採択され、一定の進捗を見せています。また、大企業との複数の共同開発やパートナーシップを構築している点からも、今後の社会実装が期待されるスタートアップとして、この度出資をさせていただきました。今後はMUFGとしての強みを活かし、OOYOOの成長に貢献してまいります。

【OOYOO 概要】

会社名：株式会社OOYOO

所在地：京都市下京区中堂寺南町134番地

代表者：代表取締役 大谷 彰悟

設 立：2020年1月

事業内容 ：空気やその他のガス分離技術の開発およびその製品の販売

U R L ：https://www.ooyoo.co.jp

【三菱UFJキャピタル株式会社について】

三菱UFJキャピタルは、1974年に設立以来、三菱UFJフィナンシャル・グループのベンチャーキャピタルとして業界をリードするノウハウを提供し、幅広い業種に対する投資を行っています。IPOを実現されたお客さまは、幅広い業種にわたり約930社と、業界トップクラスの実績を有しています。

◆会社概要

会社名：三菱UFJキャピタル株式会社

所在地：東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル7F

代表者：代表取締役社長 小島 拓朗

設 立：1974年8月1日

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

U R L ：https://www.mucap.co.jp/

◆三菱UFJキャピタル10号投資事業有限責任組合について

無限責任組合員：三菱UFJキャピタル株式会社

出資者：株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJキャピタル株式会社

設 立：2025年4月1日

ファンド総額：300億円