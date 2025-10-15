宇宙におけるインフラ建築技術を開発する株式会社Space Quartersへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、東急建設-GBイノベーション投資事業有限責任組合（以下、TCIF）は、宇宙におけるインフラ建築技術を開発する株式会社Space Quarters（本社：東京都渋谷区 / 以下、Space Quarters）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

Space Quartersは、「人類の可能性を拡げ続ける」をミッションに、軌道上・月面での建築を実現する宇宙建築システムを開発するスタートアップです。同社は、電子ビーム溶接技術と自律ロボットを組み合わせ、従来の「完成品を打ち上げる」方式では不可能だった大型かつ高付加価値な宇宙構造物（軌道上ステーションモジュール、通信アンテナ、月面建築など）の建設を可能にします。今回の資金調達により、開発チームの強化、試験設備の拡充、宇宙実証準備を加速させる方針です。「人類が宇宙を生活圏とする世界」を実現するため、宇宙における建築・インフラ技術のデファクトスタンダードとなることを目指しています。

グローバル・ブレインはSpace Quartersの高い技術力と競合優位性を評価し、今回の出資を決定いたしました。本出資を通じて、人類の宇宙活動を支える基盤を構築するというSpace Quartersの挑戦を、資金面および事業開発・パートナーシップの両面から支援してまいります。

■Space Quartersについて

会社名 株式会社Space Quarters

所在地 東京都渋谷区神宮前5丁目53-67

代表者 代表取締役 大西 正悟

設立日 2022年6月

事業内容 宇宙空間における大型構造物（宇宙ステーション、大型アンテナ、月面基地等）を建築するためのコア技術（電子ビーム溶接）とロボットシステムの開発およびそれらを用いた建築サービスの提供

URL https://space-quarters.com/jp

■TCIFについて

登記上の名称 東急建設-GBイノベーション投資事業有限責任組合

運用総額 50億円

運用期間 10年間

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com