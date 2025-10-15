『リネージュ2M』さらに広がるフィールド！10月29日に大型アップデート「紅の激戦地：ゴダード」の実施が決定！10月15日に特設サイトを公開！大型アップデート当日に獲得できる豪華アイテムを確認しよう！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■10月29日に大型アップデート「紅の激戦地：ゴダード」の実施が決定！ティザーサイトを公開！

【特設サイト公開日】

2025年10月15日(水)

【特設サイトURL】

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202510_update

【概要】

10月29日(水)に大型アップデート「紅の激戦地：ゴダート」を実施することを決定し、本日アップデートに先駆けて特設サイトを公開しました。

オリジン ワールドでは、「ゴダード」の新たな地域や、トライアンフ スキルが、リザーブ ワールドではアップデートのラインナップ公開が予告されているほか、INTERLUDE クーポンの実施が予告されています。

さらに、10月29日にオリジン ワールド、リザーブ ワールドでそれぞれ獲得できる「ゴダードの紅の激戦地支援の下賜品(イベント)」の内容や、永続コレクションに登録できる「ゴダードの勲功リング(イベント)」などを公開しています。

アップデートの詳細は、10月22日(水)に公開予定です。

■[バーツ/ジグハルト/カイン] 伝説級アガシオン「紅葉ティミリラン」などアガシオン2種が登場！

【アップデート日時】

2025年10月15日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートにて、新たに伝説級アガシオン「紅葉ティミリラン」と英雄級アガシオン「ドングリ収集家」が登場したほか、大亀裂ダンジョン「悪夢のハルナークの迷宮」のバランスを調整しました。

新たに登場した伝説級アガシオン「紅葉ティミリラン」はサポート スキル「ギャザリング オータム」を保有しており、「武器ダメージ耐性」や「スキル抵抗」が増加します。

バランス調整を施した「悪夢のハルナークの迷宮」ではモンスターの難易度が上昇したほか、EXPの獲得量が増加し、さらに新規希少級アクセサリー「迷宮のネックレス」をドロップ アイテムに追加しました。

そのほか、アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪バーツ/ジグハルト/カイン ワールドのアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=68eeb9d8e548fc7a5bc80a36

■[リザーブ]「亀裂の侵略者」や「異教徒のカタコム」などのコンテンツの報酬内容を向上！

【アップデート日時】

2025年10月15日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日、リザーブ ワールドでは、「亀裂の侵略者」やオリンピアード「異教徒のカタコム」、ワールド ダンジョン「ネクロポリス」などの報酬内容を向上したほか、覚醒システムに「ポリーネ」の追加や、ノーマル ダンジョン「黎明の寺院」などを実装しました。

覚醒システムに新たに追加した「ポリーネ」は覚醒ポイントを投資することで、「クリティカル」や「すべてのダメージ」「命中」などのステータスが上昇します。ノーマル ダンジョン「黎明の寺院」はレベル40以上のキャラクターが入場できるダンジョンで、入場可能な時間は22時から翌日8時と特殊なダンジョンとなっています。

そのほか、アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪リザーブ ワールドのアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=68eeb9da6b713d7e84457f68

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NCSOFT

コピーライト：(C)NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年10月15日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。