「aunn 在庫・類似アイテム」機能拡張　お気に入り・ショッピングカートへ表示先を拡大　～欠品による“機会損失”を“新たな購買機会”へ～

株式会社メイキップ

株式会社メイキップ（東京都新宿区、代表取締役：柄本 真吾、以下「メイキップ」）は、「aunn 在庫・類似アイテム」において、従来の商品詳細ページに加え、お気に入りページやショッピングカートページなどで、最適な代替商品を提示できるよう表示先を拡大しました。これにより、欠品によるユーザーの離脱を防ぎ、より快適な購買体験と新たな販売機会の創出を実現します。

■お気に入りページやショッピングカートページなどへ表示先を拡大

ユーザーはECサイトで商品を検討する際、気になった商品をお気に入り登録やショッピングカートに一時的に保存することで、後から比較検討して購入するアイテムを決める購買行動をとります。しかし、商品を比較している間に在庫がなくなってしまうと、ユーザーは再び似た商品を探さなければならず、購買意欲の低下や離脱につながります。

aunn 在庫・類似アイテムでは、これまで商品詳細ページを中心に代替商品を表示していましたが、新たに表示先を拡大し、お気に入りページやショッピングカートページにも“在庫がある似た商品”を表示できるようになりました。これにより、比較中に在庫が欠品してもユーザーはスムーズに代替商品に出会え、EC事業者は従来の“機会損失”を“新たな購買機会”へと転換することが可能になります。

従来、欠品は購買意欲の低下や離脱を招き、購買体験を損なうだけでなく販売機会の損失にもつながっていましたが、この課題を解決するアプローチが「欠品マーケティング」です。欠品を機会損失で終わらせず、代替商品を即座に提示することで、購買体験をポジティブに転換し、新たな販売機会を創出する仕組みです。

■新たにアイコンタイプの表示形式を追加

従来は商品詳細ページで“在庫がある似た商品”をカルーセルタイプで表示していました。今回の機能拡張では、お気に入りページやカートページといった複数商品が一覧で表示されるページ構成に合わせ、新たに「アイコンタイプ」での表示に対応しました。ユーザーはアイコンをタップすることでモーダルが開き、“在庫がある似た商品”を確認し、気になる商品の詳細ページへスムーズにアクセスできます。

■導入クライアントのお声

セキミキ・グループ株式会社 EC事業部 事業部長 嶋内一紀様

「aunn 在庫・類似アイテム」機能によって、商品詳細ページだけでなくお気に入りやカートなど、さまざまなシーンで在庫のある類似商品を提示できるようになりました。出面を拡大することで、お客様が選べる機会を増やし、購買につながる可能性が一層広がることを期待しています。



■「aunn 在庫・類似アイテム」について

aunn 在庫・類似アイテムは、欲しいアイテムのサイズやカラーが欠品していた時に、ユーザーの体型に合う在庫がある“似た商品”をパーソナライズ表示するサービスです。

これまで購入を断念していた欠品のシーンにおいて、ユーザーに合った代替案を提示することで、新たな購入機会を生み出します。



■「aunn Personalization」について

「aunn Personalization」(https://cl.unisize.makip.co.jp/lp/aunn.html)は、サイズレコメンドサービス「unisize」(https://cl.unisize.makip.co.jp/)に蓄積された膨大な体型データやユーザーの嗜好データをもとに、ユーザー一人ひとりに最適なアイテムやコーディネートをパーソナライズ表示するサービスです。ユーザーは、自ら検索して探し回ることなく、欲しい情報やアイテムに自然と出会うことができ、スムーズで快適なカスタマーエクスペリエンスを実現します。





＜株式会社メイキップ 会社概要＞

■社名： 株式会社メイキップ

■代表者： 代表取締役 柄本 真吾

■所在地： 東京都新宿区矢来町126 NITTOビル1F

■URL： https://makip.co.jp/

■aunn Personalization：https://cl.unisize.makip.co.jp/lp/aunn.html

■電話番号 ： 03-6265-3465

■お問い合わせ： pr@makip.co.jp